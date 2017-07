Fairphone stopt met ondersteuning eerste smartphone door gebrek aan onderdelen

Fairphone is gestopt met de ondersteuning van zijn eerste smartphone, omdat het geen vervangende onderdelen meer kan inkopen. Bovendien is het bedrijf gestopt met de ontwikkeling van de Android 4.4-update voor het toestel.

De producent van de eerste Fairphone, Guahong, is gestopt met het maken van smartphones en toeleveranciers maken de onderdelen niet meer die Fairphone in zijn eerste smartphone stopte, zegt het bedrijf. Daardoor is het onmogelijk om vervangende onderdelen voor het toestel aan te bieden. Dat gebeurde de afgelopen tijd al minder.

Daarnaast is Fairphone gestopt met de ontwikkeling van de update naar Android 4.4 voor het toestel. Vanwege de gebruikte MediaTek-soc was er geen eenvoudige manier om de update te maken. Nieuwere Android-versies zijn vanwege gebrek aan ondersteuning van de Chinese processormaker niet mogelijk. De update zal nu niet meer uitkomen.

De eerste Fairphone kwam uit in 2013. In 2015 kwam de Nederlandse maker van 'eerlijkere' smartphones met de Fairphone 2, een halfmodulaire smartphone die inmiddels draait op Android 6.0. Een update naar het nieuwere Nougat is vanwege gebrek aan ondersteuning van soc-maker Qualcomm niet mogelijk.

Fairphone is een Nederlands initiatief om 'oneerlijke' omstandigheden bij de productie van smartphones van binnenuit te veranderen door het maken van eigen telefoons. Zo wil Fairphone de inkoop van grondstoffen uit mijnen in conflictgebieden verminderen om geen gewapende strijd te financieren. Ook wil het kinderarbeid terugdringen en de milieu-impact van de productie van smartphones beperken. Daarnaast mikt het met de makkelijk vervangbare onderdelen in de Fairphone 2, zoals het scherm, de accu en de camera, erop om toestellen langer mee te laten gaan dan nu gebruikelijk is.