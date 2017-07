'Rond 9,6 miljoen Nederlanders sturen dagelijks een bericht via WhatsApp'

Ongeveer 9,6 miljoen Nederlanders gebruiken dagelijks WhatsApp om berichten te versturen en meer dan elf miljoen doen dit minstens één keer per week. Dit claimt onderzoeksbureau Telecompaper. Die aantallen zijn gestegen in de afgelopen jaren.

Het aantal Nederlanders die de app op hun smartphone hebben geïnstalleerd is gestegen met 8 procent ten opzichte van vorig jaar. In het rapport van Telecompaper claimt het onderzoeksbedrijf dat 90 procent van de ondervraagden de app op hun telefoon hebben staan. Dat zou overeenkomen met 12,1 miljoen Nederlanders; vorig jaar was dit aantal 11,2 miljoen. Op de tweede plek staat de app van moederbedrijf Facebook; 77 procent van alle gebruikers opent de Facebook-app dagelijks.

Via de belfunctie die aanwezig is in de app bellen gebruikers gemiddeld zeventien minuten per week. Volgens Telecompaper is de beltijd mogelijk niet gestegen, omdat veel mensen inmiddels onbeperkt bellen in hun telefoonabonnement hebben zitten.

Het aantal Nederlandse Snapchat-gebruikers is aanzienlijk gestegen sinds vorig jaar: 3,5 miljoen Nederlanders hebben de app geïnstalleerd op hun telefoon en 2,1 miljoen Nederlanders gebruiken de app dagelijks. Dit is een stijging van 37 procent vergeleken met het aantal uit 2016. Telecompaper merkt op dat het aantal gebruikers sterker steeg onder vrouwen dan mannen.

Het onderzoeksbureau baseert zich voor zijn Dutch Apps Market-rapport op data uit eigen consumentenonderzoek, waarbij het duizenden Nederlanders vraagt welke apps ze gebruiken en hoe vaak.