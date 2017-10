Snapchat-dienst laat kunstenaars virtuele werken op echte locaties plaatsen

Snapchat komt met een dienst waarmee kunstenaars virtuele werken op echte locaties kunnen plaatsen. Gebruikers zullen een seintje krijgen als ze in de buurt zijn van de locatie en het kunstwerk op hun scherm kunnen bewonderen.

De functie krijgt de naam Snapchat Art, blijkt uit een pagina met een aftelklok die door de chatdienst online is gezet. De klok telt af naar elf uur dinsdagavond Nederlandse tijd, maar gebruikers konden de hele site al bekijken door hun computer een tijd en datum te geven van elf uur dinsdagavond of daarna, meldt Techcrunch.

De bedoeling is dat kunstenaars virtuele werken maken die ze op echte locaties kunnen pinnen, zoals in parken en op pleinen. Snapchat houdt in de gaten op welke plekken de kunstwerken zich bevinden en geven gebruikers een seintje als ze in de buurt komen. Ze krijgen dan een voor de dienst gemaakte Lens.

In eerste instantie laat Snapchat werken van kunstenaar Jeff Koons zien, met ballonnen. Die staan in steden als New York, Londen en Parijs. Het is onbekend of er ook kunstwerken in de Benelux zijn.

