vrijdag 2 juni 2017

Het moederbedrijf achter Snapchat verkoopt de camerabril Spectacles nu ook in Europa. De gadget ging vorig jaar in de verkoop op slechts een paar plekken, maar is nu in BelgiŽ en Nederland verkrijgbaar voor 150 euro.

Snapchat maakte op Twitter bekend dat de Spectacles vanaf nu verkrijgbaar is in Europa en verkoopt de brillen op een eigen website. Spectacles is beschikbaar in het rood, turquoise en zwart. De bril is in Londen, Parijs, Berlijn, Barcelona en Venetië ook op straat verkrijgbaar via gele Snapbots. Dat zijn speciale automaten waar voorbijgangers de brillen meteen kunnen kopen.

Spectacles is een bril met ingebouwde camera en microfoon die met een druk op de knop een ronde video opneemt met een gezichtsveld van 115 graden. Het voordeel van het ronde opnameformaat is dat gebruikers de video zowel horizontaal als verticaal kunnen bekijken zonder dat het beeld hoeft te draaien. Begin mei werd duidelijk dat Snap mogelijk in de toekomst een versie van de Spectacles wil uitbrengen die gebruik maakt van augmented reality.

Snap introduceerde de bril in september 2016. Tot nu toe verkocht Snap de Spectacles op een beperkte manier via automaten en alleen in de Verenigde Staten, waar de gadget 130 dollar kost. In februari bleek uit stukken, die het bedrijf openbaarde voorafgaand aan de beursgang, dat Snap de bril op meer plekken wilde gaan verkopen.

