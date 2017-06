Snap Map van SnapChat deelt locatie met vrienden bij iedere opening app - update

De nieuwe Snap Map-functie in SnapChat is gemaakt voor contacten om hun locaties met elkaar te delen. Wat SnapChat echter niet direct meldt, is dat de locatie van de gebruiker niet alleen gedeeld wordt wanneer een Snap geplaatst wordt, maar altijd wanneer de app geopend wordt.

Het nieuws blijkt uit onderzoek van The Verge. Gebruikers krijgen na de update een introductie van Snap Map te zien die bestaat uit drie stappen. Daarin wordt gevraagd wie de locatie van de gebruiker mag zien: niemand, alle vrienden of selecte vrienden. Er worden in deze introductie geen details gegeven over de momenten waarop deze locatie gedeeld wordt. Dat valt alleen te zien wanneer gebruikers naar het betreffende instellingenscherm navigeren. De redacteur van The Verge wist op basis van Snap Map bijna precies het huisadres van een contactpersoon vast te stellen terwijl zij daar nog nooit was geweest. De contactpersoon was er niet van op de hoogte dat haar locatie zo vaak gedeeld werd.

Volgens The Verge herinnert de app gebruikers er wel periodiek aan als ze hun locatie met al hun wederzijdse snapchat-vrienden delen. Onduidelijk is of bij deze herinnering ook duidelijk wordt gemaakt op welke momenten de locatie gedeeld wordt. Locaties worden, bij gebrek aan een update, na acht uur van de kaart gehaald.

Dat de locatie van een gebruiker zo vaak gedeeld wordt, kan een gevaar voor de privacy vormen. In het geval dat een gebruiker zijn of haar locatie met alle vrienden deelt in de veronderstelling dat deze alleen bekend wordt gemaakt wanneer een Snap van een geotag voorzien wordt, kan er een situatie ontstaan waar een wederzijdse SnapChat-vriend met malafide intenties hier misbruik van maakt.

Hoewel The Verge contact heeft gehad met ontwikkelaar Snap, Inc. over de details rondom Snap Map, wordt er geen melding gemaakt van de intenties van het bedrijf, hoe ze tegenover deze situatie staan en of er plannen zijn om Snap Map aan te passen.

Update, 14:40: het blijkt dat SnapChat gebruikers wel op de hoogte brengt van de frequentie van het locatie delen, maar alleen in het instellingenscherm. Deze informatie is aan het artikel toegevoegd.