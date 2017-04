Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 18 april 2017 20:14, 0 reacties • Feedback

Facebook gaat augmented-realitytoepassingen naar zijn gebruikers brengen. De eerste uitwerking van deze strategie is het Camera Effects Platform, waarmee ontwikkelaars ar-effecten voor de camera in Facebooks diensten kunnen maken.

De ceo van Facebook, Mark Zuckerberg, kondigde het eerste gevolg van de focus op augmented reality aan op het F8-ontwikkelevenement van Facebook. Aanvankelijk start het bedrijf met zes bedrijven met het Camera Effects Platform, schrijft Recode. Die maken ar-toepassingen en -effecten voor de in-app-camera van Facebooks diensten als Messenger, WhatsApp en Instagram.

Op termijn moet het om duizenden toepassingen gaan, volgens Zuckerberg. Hij demonstreerde enkele ar-toepassingen waarbij virtuele 3d-objecten vermengd werden met de omgeving. Zo richtte hij zijn camera op een tafel waarna een vliegtuigje verscheen dat om een waterflesje vloog, kwamen er planeten en sterren tevoorschijn in de kamer en kon hij menselijke gezichten naar believen laten lachen of fronsen, beschrijft Buzzfeed, dat ook een gif toont waarbij 3d-teksten vanuit de tafel opdoemen. Facebook werkt ook aan ar-hardware, maar niet bekend is om wat voor product het gaat.

De aankondiging kwam op de dag dat Snapchat nieuwe lenzen introduceerde waarmee gebruikers 3d-objecten aan hun beelden toe kunnen voegen.