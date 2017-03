Door Arnoud Wokke, maandag 20 maart 2017 10:44, 21 reacties • Feedback

Facebook zou volgende maand tijdens de eigen ontwikkelaarsconferentie F8 voor het eerst eigen hardware willen laten zien uit zijn divisie Building 8. Daar werkt het sociale netwerk onder meer aan een apparaat dat aan te sturen zou zijn via hersengolven.

Het is onbekend waar het apparaat voor dient en hoe het eruit ziet. Business Insider bericht over de ontwikkeling van het apparaat aan de hand van vacatures die openbaar online staan en openbare berichten van Facebook-topmensen die erbij betrokken zijn. Voor het project met hersengolven is onder meer een wetenschapper bij Facebook gaan werken die eerder een met hersengolven bestuurbare armprothese heeft gemaakt.

Naast dit project zijn er nog minimaal drie andere projecten in Building 8. Zo is er een project met camera's en augmented reality, een medisch apparaat met nog onbekende toepassing en een drone. Dat laatste project staat onder leiding van een Belgische hoogleraar die eerder werkte aan een drone voor consumenten die de eigenaar automatisch volgt terwijl het vliegende object ook de omgeving in de gaten houdt.

Business Insider heeft bovendien wat berichten van degene die de divisie leidt bij elkaar gevoegd en komt tot de conclusie dat een van de apparaten te maken heeft met sociaal contact op afstand. Zo plaatste zij een bericht met de tekst. "Smartphones hebben de kracht om ons te verbinden met mensen die ver van ons verwijderd zijn. Te vaak gebeurt dat ten koste van de mensen die vlak naast ons zitten. We zouden niet hoeven te kiezen."

Het sociale netwerk wilde niet reageren op de informatie. Het bedrijf heeft zelf geen hardware voor consumenten uitgebracht. Dochterbedrijf Oculus deed dat wel en bracht vorig jaar zijn vr-headset Rift uit. Facebook houdt zijn ontwikkelaarsconferentie vanaf 18 april. Voorman Mark Zuckerberg geeft daarop een keynote.