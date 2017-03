Door Sander van Voorst, maandag 20 maart 2017 10:36, 39 reacties • Feedback

Cloud Imperium Games heeft bekendgemaakt dat het alleen gebruik wil maken van de Vulkan-api voor zijn game Star Citizen. Ondersteuning voor DirectX 12 zal alleen nog overwogen worden als dat duidelijke voordelen biedt ten opzichte van Vulkan.

Alistair Brown van CIG maakte het voornemen bekend in een forumpost op het Star Citizen-forum. Hij reageerde op een vraag van een gebruiker over de afweging tussen DirectX en Vulkan met het zicht op ondersteuning voor Linux. De Vulkan-api zou in dat opzicht voordelen kunnen bieden. Brown zegt dat het jaren geleden de bedoeling was dat er ondersteuning voor DirectX 12 zou komen, maar dat nu alleen Vulkan gebruikt zal worden.

Hij stelt dat deze beslissing ervoor zorgt dat spelers niet naar Windows 10 te hoeven upgraden, omdat de Vulkan-api beschikbaar is op verschillende Windows-versies en Linux. Volgens Brown zal DirectX 12 alleen tot de mogelijkheden behoren als er duidelijke voordelen aan het gebruik ervan verbonden zijn ten opzichte van Vulkan. De exclusieve ondersteuning voor deze api brengt met zicht mee dat de ondersteuning voor DirectX 11 uitgefaseerd zal worden. Dit zou volgens Brown geen nadelen voor bestaande backers met zich mee moeten brengen.

De 1.0-versie van de Vulkan-api werd iets meer dan een jaar geleden uitgebracht door de Khronos Group. Het is een low level-api voor het aansturen van de gpu. De api is grotendeels afgeleid van AMD's Mantle en geeft direct toegang tot diepere lagen van grafische hardware, zodat de overhead verminderd wordt. Andere voordelen van de api zijn dat deze vrij van gebruiksrechten is en dat het een open standaard betreft, die gebruikt kan worden op alle platforms, mits deze daar ondersteuning voor bieden.