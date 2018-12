Singleplayergedeelte van Star Citizen moet in 2020 uitkomen

De singleplayercampagne van Star Citizen, genaamd Squadron 42, komt volgens de ontwikkelaar in 2020 uit. Dat blijkt uit een schema met de planning voor Squadron 42 die ontwikkelaar Cloud Imperium Games heeft gepubliceerd.

In de planning is te zien dat de bta van Squadron 42 in de tweede helft van 2020 uitkomt. De optimalisaties in het kader van de alpha-versie zullen volgens het schema in de eerste helft van 2020 doorgevoerd worden. Als dit schema wordt aangehouden, heeft de ontwikkelaar eind 2019 de content af; het gaat nog altijd om 28 verschillende hoofdstukken. Dit schema betekent dat Squadron 42 met jaren vertraging uitkomt; dit verhaalgedeelte van Star Citizen zou eerder in 2016 uitkomen, waarna dat weer werd uitgesteld naar 2017.

Chris Roberts, de oprichter van het inmiddels langlopende gameproject van ruimtesimulatiegame Star Citizen, maakte ook bekend dat zijn bedrijf onlangs nog een private investering van 46 miljoen dollar heeft ontvangen van miljardair Cliver Calder en zijn zoon. Roberts lijkt te suggereren dat deze gehele investering zal worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Volgens Roberts zorgt deze investering ervoor dat de ontwikkelaar onafhankelijk kan blijven. Wereldwijd werken er meer dan 500 medewerkers aan de game.

In ruil voor de 46 miljoen dollar krijgen de investeerders tien procent van de aandelen van Cloud Imperium Games en meerdere posities in de raad van bestuur. Roberts benadrukt dat hij de touwtjes nog altijd stevig in handen heeft, aangezien hij nog altijd bestuursvoorzitter, ceo en meerderheidsaandeelhouder is.

Volgens het bedrijf achter de game is er via crowdfunding inmiddels een krappe 212 miljoen dollar voor Star Citizen opgehaald. Daar zit de investering van 46 miljoen niet bij. Een deel van de populariteit van de game is te danken aan het feit dat Roberts aan het hoofd van de ontwikkeling van de game staat. Hij werkte aan games als Freelancer en de Wing Commander-games. Inmiddels is Alpha-versie 3.4 van Star Citizen uitgekomen.