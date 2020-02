Rechtszaak tussen Star Citizen-ontwikkelaar en Crytek wordt stopgezet

De rechtszaak tussen Star Citizen-ontwikkelaar Cloud Imperium Games en CryEngine-ontwikkelaar Crytek wordt stilgelegd. Het is nog niet duidelijk of deze in de toekomst weer verdergaat. Crytek beschuldigde CIG ervan dat het contractvoorwaarden had overtreden.

Crytek stelde dat Cloud Imperium Games een licentie had om met de CryEngine een enkele game te maken, maar dat Star Citizen en singleplayermodule Squadron 42 twee verschillende games zouden zijn. Cloud Imperium vindt dit water onder de brug omdat het in 2016 over is gestapt op Amazons CryEngine-based Lumberyard-engine. Volgens Crytek is het afstappen van de CryEngine ook een schending van de afspraken. Dat schrijft onder andere Eurogamer.

Het einde van de rechtszaak leek al waarschijnlijk. In januari van dit jaar diende Crytek bij het gerechtshof een verzoek in om de zaak te beëindigen. Dit omdat Squadron 42 'nog niet af' was en de aard en releasedatum van het singleplayer-element nog zo ongewis waren, dat de zaak nog geen zin had.

Crytek wilde de zaak without prejudice terzijde zetten, wat inhoudt dat het op een later moment nog een keer dezelfde aanklacht zou kunnen indienen. Cloud Imperium Games wilde het tegenovergestelde, wat ook zou betekenen dat de kosten van CIG's verdediging op Crytek verhaald zouden kunnen worden. Hoewel er nu een overeenkomst is tussen de twee, is het nog niet duidelijk of deze zaak in de toekomst opnieuw uitgevochten zal worden. De twee partijen hebben 30 dagen om de details van de afsluiting van de zaak in te dienen.

Star Citizen wordt een mmo-ruimtesimulatiegame. Aan het hoofd van de ontwikkeling staat Chris Roberts, die in het verleden verantwoordelijk was voor games als Freelancer en de vele Wing Commander-games. Via crowdfunding had de game per december meer dan 250 miljoen dollar opgehaald. Delen van het spel zijn al speelbaar, in early access.