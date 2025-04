Star Citizen-singleplayercampagne Squadron 42 moet in 2026 uitkomen

Het singleplayerdeel van Star Citizen, Squadron 42, moet in 2026 verschijnen. Dat heeft ontwikkelaar Cloud Imperium Games gezegd. De release van de game is al meermaals uitgesteld; eerder werd nog gesproken over een publicatiejaar van 2016.

Cloud Imperium Games deelde het publicatiejaar aan het einde van een gameplayvideo van ruim een uur lang. Het is niet duidelijk in welk deel van 2026 het spel moet verschijnen. De ontwikkelaar deelde de gameplay tijdens de Star Citizen-beurs CitizenCon. CIG-directeur Chris Roberts zei volgens IGN er 'zeker' van te zijn dat het spel in 2026 zal verschijnen.

Het is niet het eerste jaartal dat CIG noemt voor Squadron 42. In 2016 werd bijvoorbeeld 2017 genoemd, als eerste uitstel. Eind 2018 zei Roberts weer dat de singleplayercampagne in 2020 zou verschijnen. Een jaar geleden deelde het bedrijf voor het eerst sinds 2017 weer gameplaybeelden, waarbij werd gezegd dat het spel 'feature-af' is en alleen nog optimalisatie, polijsten en verfijningen nodig had. Nu meldt het bedrijf dus dat de game in 2026 klaar is.

Squadron 42 is de singleplayercampagne van Star Citizen, een ruimtesimulator en mmorpg. Star Citizen is ruim elf jaar als alfa beschikbaar. Tweakers schreef vorig jaar een achtergrondartikel over de ontwikkeling van Star Citizen, waarvoor honderden miljoenen dollars zijn ingezameld.