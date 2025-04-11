Star Citizen haalt 800 miljoen dollar aan crowdfunding op

Ik heb liever een geweldig spel die lang nodig heeft, waarbij het niet onwaarschijnlijk is dat hele systemen opnieuw geschreven worden met nieuwe technologieën, dan een spel wat "gerushed" uitgebracht wordt met druk van investors die binnen zo'n tijd hun investering terug willen hebben waar ontiegelijk veel bugs in zitten waarbij de helft niet op elkaar kan inspelen omdat er simpelweg geen tijd was om alles te laten werken zoals het hoort.
Ja, voor normale games gaat dat op.
Zoals voor Cyberpunk 2077 de Red engine drastisch aangepast moest worden, waarbij tussentijdse toevoegingen, wijzigingen daarin vertraging opleverden en dat bij release bijzonder duidelijk was dat er best een jaar (of 2) langer aan gewerkt had mogen worden.
Maar het betreft hier op geen enkele manier meer een 'normale' game waarbij op voorhand een duidelijk idee op papier staat dat uitgewerkt wordt en waarvoor men links en rechts wat aanpassingen of nieuwe dingetjes in de game engine moet toevoegen.
Star Citizen leek heel lang meer op een speeltuin voor developers (met name Chris Roberts) waarvan helemaal niet duidelijk was of er ooit een release-baar product uit zou komen. Er leek geen supervisie op de noodzaak voor "hele systemen opnieuw geschreven worden met nieuwe technologieën".
Daar bovenop heb je met een ontwikkelingstijd van zo veel jaren automatisch te maken met het feit dat externe ontwikkelingen er ook voor zorgen dat je je product aan moet passen. Je moet met de tijd mee.
Het kost alleen maar extra tijd en geld om steeds maar je eigen engine aan te moeten passen en het levert ook niet per definitie de beste, meest efficiënte oplossing.
Eens moet de eerste keer zijn.
Als het spel bij uiteindelijk release nog veel game-breaking bugs gaan bevatten, dan pas is het geoorloofd om te klagen.
We hebben het niet over een pre-order of early access versie.
Over de jaren heen is er genoeg gezegd en geklaagd over road maps, niet nagekomen beloftes, slecht management, enz..
Er zijn mensen die 15 jaar geleden al geld hebben gedoneerd, waarschijnlijk met de verwachting na een aantal jaren een volledig speelbaar spel te hebben terwijl er nog steeds geen eind in zicht lijkt en er alleen maar meer gebeurd bij de studio. Zoals Squadron 42, waar geen enkele investeerder om gevraagd heeft en die ook al 5(?) release datums heeft gehad.
Als je duidelijk hebt waar je je geld aan uit geeft en dat prima vindt dan heb je ook geen reden toto klagen.
Maar er zijn genoeg mensen die niet alleen andere verwachtingen hadden/hebben maar ook een probleem hebben met de niet nagekomen beloftes e.d. en daarom wel degelijk een reden hebben tot klagen en daarmee (heel Amerikaans) tot rechtszaken gedwongen worden omdat bedrijven anders niet luisteren.
Het regeltje "ja sorry we maken er een zootje van, maar we houden wel je geld" gaat namelijk niet op.