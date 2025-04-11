Star Citizen haalt 800 miljoen dollar aan crowdfunding op

Ruimtegame Star Citizen heeft de grens van 800 miljoen dollar aan crowdfunding opgehaald. De game, die in 2012 werd aangekondigd, is nog steeds niet af. Inmiddels heeft de game wel 5,5 miljoen donateurs.

De nieuwe mijlpaal werd op donderdag bereikt, blijkt aan de hand van de counter op de website van de ontwikkelaar. Op het moment van schrijven heeft Star Citizen 802.565.322 dollar aan crowdfunding opgehaald sinds 2012, verdeeld over 5.585.675 miljoen spelers.

Star Citizen is een mmo die zich in de ruimte afspeelt. De game werd in 2012 aangekondigd en wordt volledig door crowdfunding gefinancierd. Spelers kunnen doneren in ruil voor bijvoorbeeld nieuwe ruimteschepen om mee te spelen. De game bevindt zich dertien jaar na de aankondiging nog in het alfastadium. Dat houdt donateurs niet tegen; die blijven in hoge mate geld betalen voor het spel. In november van vorig jaar werd nog de mijlpaal van 750 miljoen dollar bereikt. Tweakers schreef in 2023 een achtergrondartikel over de ontwikkeling van Star Citizen.