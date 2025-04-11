Star Citizen haalt 800 miljoen dollar aan crowdfunding op

Ruimtegame Star Citizen heeft de grens van 800 miljoen dollar aan crowdfunding opgehaald. De game, die in 2012 werd aangekondigd, is nog steeds niet af. Inmiddels heeft de game wel 5,5 miljoen donateurs.

De nieuwe mijlpaal werd op donderdag bereikt, blijkt aan de hand van de counter op de website van de ontwikkelaar. Op het moment van schrijven heeft Star Citizen 802.565.322 dollar aan crowdfunding opgehaald sinds 2012, verdeeld over 5.585.675 miljoen spelers.

Star Citizen is een mmo die zich in de ruimte afspeelt. De game werd in 2012 aangekondigd en wordt volledig door crowdfunding gefinancierd. Spelers kunnen doneren in ruil voor bijvoorbeeld nieuwe ruimteschepen om mee te spelen. De game bevindt zich dertien jaar na de aankondiging nog in het alfastadium. Dat houdt donateurs niet tegen; die blijven in hoge mate geld betalen voor het spel. In november van vorig jaar werd nog de mijlpaal van 750 miljoen dollar bereikt. Tweakers schreef in 2023 een achtergrondartikel over de ontwikkeling van Star Citizen.

Star Citizen 800 miljoen

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 11-04-2025 07:11 284

11-04-2025 • 07:11

284

Lees meer

Star Citizen

geen prijs bekend

3.5 van 5 sterren
Star Citizen tien jaar in alfa

29 aug 2023

Star Citizen tien jaar in alfa

Ongekend ambitieus of zwart crowdfundinggat?

238
Star Citizen voegt experimentele ondersteuning voor virtual reality toe
Star Citizen voegt experimentele ondersteuning voor virtual reality toe Nieuws van 14 december 2025
Star Citizen haalt 900 miljoen dollar op via crowdfunding
Star Citizen haalt 900 miljoen dollar op via crowdfunding Nieuws van 27 november 2025
Star Citizen haalt ruim 750 miljoen dollar aan crowdfunding op
Star Citizen haalt ruim 750 miljoen dollar aan crowdfunding op Nieuws van 28 november 2024
Star Citizen-singleplayercampagne Squadron 42 moet in 2026 uitkomen
Star Citizen-singleplayercampagne Squadron 42 moet in 2026 uitkomen Nieuws van 21 oktober 2024
Star Citizen-maker deelt eerste gameplay Squadron 42 sinds 2017
Star Citizen-maker deelt eerste gameplay Squadron 42 sinds 2017 Nieuws van 23 oktober 2023
Ruimtegame Star Citizen heeft 600 miljoen dollar aan crowdfunding opgehaald
Ruimtegame Star Citizen heeft 600 miljoen dollar aan crowdfunding opgehaald Nieuws van 25 augustus 2023
Star Citizen heeft meer dan 500 miljoen dollar opgehaald
Star Citizen heeft meer dan 500 miljoen dollar opgehaald Nieuws van 20 september 2022
Star Citizen-studio gaat roadmap beperken na kritiek 'gepassioneerde' spelers
Star Citizen-studio gaat roadmap beperken na kritiek 'gepassioneerde' spelers Nieuws van 3 februari 2022
Star Citizen heeft meer dan 400 miljoen dollar opgehaald
Star Citizen heeft meer dan 400 miljoen dollar opgehaald Nieuws van 22 november 2021
Star Citizen-ontwikkelaar wil personeelbestand tegen 2026 bijna verdubbelen
Star Citizen-ontwikkelaar wil personeelbestand tegen 2026 bijna verdubbelen Nieuws van 11 november 2021
Meer producten en artikelen
Games Crowdfunding Star citizen

Reacties (272)

-Moderatie-faq
272
250
137
3
0
61
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
MazeWing 11 april 2025 07:20
Het is een ongecontroleerd en ongecoördineerd zooitje geworden door een haast ongelimiteerde geldstroom. In plaats van doelen te stellen en zich volledig te richten op deze doelen, blijven ze maar met nieuwe dingen komen terwijl de eerdere zaken nog niet eens af zijn.

En het is niet de eerste keer dat Chris Roberts een zooitje van de ontwikkeling heeft gemaakt. Bij Freelancer was het ook een zooitje met doelen die niet bereikt werden en idee na idee dat in het spel verwerkt zou worden. Pas toen Microsoft echt ging handhaven en de regie naar zich toetrok is het spel vooruit gekomen met een uiteindelijke release. Maar dat zie ik nu niet gebeuren.

Men zal vrolijk door blijven ontwikkelen en iedere maand met nieuwe ideeën komen en deze vol trots aankondigen en beginnen aan de ontwikkeling. Ondertussen blijven er goedgelovigen, zonder enig probleem, honderden euro's in een schip investeren en blijft het geld maar binnenstromen. Totdat de geldkraan een keer stopt en men daadwerkelijk met een product zal komen. Dan krijgen we een veredeld bouwpakket als "spel" waarbij niets op elkaar is afgestemd, elk onderdeel niet "af is" en het allemaal losse componenten zijn die niet op elkaar aansluiten.

Er lopen al verschillende rechtszaken tegen Cloud Imperium Games en ik hoop van harte dat CIG gaat verliezen. Dit is niets anders dan misleiding en mensen dingen beloven die er niet zijn en nooit gaan komen.
yatogami28 @MazeWing11 april 2025 07:52
Hoezo wil je dat ze gaan verliezen?? Is toch geweldig dat er steeds nieuwe dingen bijkomen. Tuurlijk moeten features ook afgemaakt worden, maar boycotten? Waarom zou je?. Het is juist geweldig dat er zo’n game bestaat waarop het uiterste wordt gezocht.
MazeWing @yatogami2811 april 2025 08:00
Omdat er geen limiet aan zit wat ze gaan doen. Alsof je 100 architecten op een onbeperkt stuk grond een huis laat ontwerpen en vervolgens laat bouwen. Er is een ongelimiteerde geldstroom en je kunt doen en laten wat je wil.

Uiteindelijk ben je 13 jaar later en heb je een huis bestaande uit honderden kamers, 30 zwembaden, etc. Maar geen enkele kamer is af. Sommige kamers zijn niet eens bereikbaar en ook de zwembaden zijn nauwelijks zwembaden te noemen. In andere woorden: het is geen coherent geheel en het is een compleet onbewoonbaar huis!

En dat omschrijft Star Citizen in 1 alinea....
soundvision @MazeWing11 april 2025 08:45
Ik zie het tegenovergestelde. Zie ook de roadmap https://robertsspaceindustries.com/roadmap/release-view
De updates die ze per kwartaal stellen en vervolgens uitbrengen zijn flink.

Daarbij, dit is allemaal publiekelijk te volgen. Een gemiddelde GTA of elder scrolls duurt net zo lang terwijl ze een professioneel bedrijf runnen waar dit lopende band werk (zou moeten zijn).

Deze studio heeft in het verleden inderdaad veel moeten proberen en daardoor genoeg fouten gemaakt. Maar ik vind dat ze hier van geleerd hebben.

Mensen moeten niet zo zeuren. Ik heb er ooit 30 euro tegenaan gegooid (game package + starter ship) en heb mijn 30 euro er al lang uit. Daar heb je tegenwoordig 1,5 Fortnite skin voor en daar zeuren mensen niet over.
k995 @soundvision11 april 2025 09:14
Een gemiddelde GTA of elder scrolls duurt net zo lang terwijl ze een professioneel bedrijf runnen waar dit lopende band werk (zou moeten zijn).
Wat onzin is, GTA V (wat net zo een grote game is) begon development in 2008 en had een release (single als multiplayer) in 2013. 5 jaar.

Star citizen ontwikkeling begon in 2011 en duurt nu al 14 jaar en er is nog langs geen kanten een speelbaar spel en geen datum wanneer het zal uitkomen. Dat zal dus minimum 15-16 jaar zijn qua ontwikkeling voor de single player versie.
soundvision @k99511 april 2025 09:53
Het was even als voorbeeld, maar inderdaad een foutieve.
Aangepast voorbeeld dan: Denk dan aan: Diablo 3, Final Fantasy.

Star Citizen is van geen kanten speelbaar? Ik kom zo nu en dan online en kan missies doen, (ingame)geld verdienen, nieuwe schepen kopen, interacties met andere spelers etc. Waar baseer je de niet-speelbaarheid op? Er zijn tal van missies die je kan doen van cargohauling tot mining tot bounty hunten.
Sebben @soundvision11 april 2025 10:18
Dat JIJ het leuk vindt is helemaal ok.

Maar je kunt niet objectief zeggen dat dit spel of de ontwikkeling ervan ok is. Na al die jaren hebben ze nog altijd de stomste game breaking bugs, dat je door liften en planeten heen valt en ze zoiets basaals als physics nog altijd niet onder controle hebben, betekent gewoon dat het een zootje is. Dan heb ik het nog nieteens over de dingen die in het verleden prima werkten, stuk zijn gegaan en niet worden gefixt, schepen die al retired zijn (koop de upgrade!) voordat het spel uberhaupt af is en alle onzin randzaken waar ze tijd in steken om te verbloemen dat er eigenlijk geen vooruitgang in zit.

Er zijn zat games met een lang development traject waar vanaf een solide basis gebouwd wordt en je tenminste vooruitgang ziet. SC blijft maar beloven dat de volgende tech alles oplost maar ze bouwen een kaartenhuis op een enorme bak aan spaghetti code. Kansloos verhaal. Het is of pure oplichting of complete incompetentie. Mogelijk een combinatie.
IHVD @Sebben11 april 2025 12:23
Na al die jaren hebben ze nog altijd de stomste game breaking bugs,
En door te blijven klagen over hoe incompetent en oplichterig ze zijn, blijven zulke bugs langer in het spel zitten.

edit 14:23; niet op een " oh ze klagen, dus wij fixen niks >:(" manier, maar op een "er wordt tijd en geld weggenomen door aanklachten, dus kunnen wij minder snel deze bugs fixen" .

--Originele bericht;

Kom over 15 jaar terug wanneer het spel hopelijk in een verder stadium is. Door nu te klagen over een spel wat bij lange na nog niet af is, en zij jou duidelijk vertellen dat het nog niet af is, heb je alleen jezelf maar mee.
Als je het nu een k*t spel en development team vindt, speel het dan gewoon niet, en wacht tot ze een beter spel hebben gebouwd.

Niemand verplicht jou op dit moment om die schepen te kopen die over 2 jaar retired worden, niemand verplicht jou om op dit punt geld / tijd / moeite te investeren in een monster project.
Ja het is een zooitje, move on tot het geen zooitje meer is.

[Reactie gewijzigd door IHVD op 11 april 2025 14:23]

Sebben @IHVD11 april 2025 12:34
En door te blijven klagen over hoe incompetent en oplichterig ze zijn, blijven zulke bugs langer in het spel zitten.
Hoe precies? Om mij te straffen? Is dit een soort cult waarbij leden gestraft worden als ze zich uitspreken? Daar lijkt het wel erg op namelijk. Hoe is dat ok? We zijn toch zogenaamd de publisher volgens the pledge? Waarom hoeven ze onze klachten dan niet serieus te nemen?
Kom over 15 jaar terug wanneer het spel hopelijk in een verder stadium is.
Ik weet niet of je nou serieus bent of een grap maakt. Ik heb hier geld in gestoken op basis van hun timeline. Als ze gezegd hadden dat het 15 jaar zou duren dan had ik niks gegeven en waarschijnlijk velen met mij. Laat staan DERTIG. Sinds ik er geld in gestoken heb, ben ik al een ander mens.

Dat ze dit niet in 15 jaar kunnen is triest.
Niemand verplicht jou op dit moment om die schepen te kopen die over 2 jaar retired worden
Nee ik heb het inderdaad vrijblijvend gekocht. Zogenaamd de beste fighter. Gekocht op basis van de belofte dat ze elke cent van dat geld zouden gebruiken aan de ontwikkeling van SC/SQ42 dat binnen x jaar uit zou komen. Vervolgens besteden ze het geld niet bepaald effectief, is geen van beide games uitgekomen en is wel mijn schip outdated. Vind je dat daadwerkelijk fair?

Ik ga niet stilletjes zitten wachten tot het uitkomt en wanneer het uitkomt vergeef ik ze niet wat ze gedaan hebben. Ik zie het dankzij ai uiteindelijk nog wel slagen, daar hebben ze erg veel geluk mee. Maar ik vergeef ze niet voor het gekloot.
MixEnte @Sebben11 april 2025 12:43
Wanneer heb je SC voor het laatst opgestart als ik vragen mag? Want klaag je nu de hele tijd om dingen van jaren terug of recent?

Je kan sowieso niet verwachten dat een project als dit vlekkeloos verloopt. Ze hebben ook niet geroepen dat SC klaar is, dus verwachten dat bepaalde dingen al gefixed zouden moeten zijn (in jouw ogen), is een mening en niet een feit en misschien zelfs onrealistisch. Dat we het allemaal al “af” zouden zien is wat anders, maar een MMO is in feiten ook niet af. Je kan SC al jaren spelen met plezier, dus de enige die dit tegenhoudt ben jezelf, en daar kan je niet iemand anders op aankijken. Game devs is nooit perfect, geen enkel game, of denk je dat de ontwikkeling van GTA6 intern helemaal vlekkeloos is gegaan? We krijgen alleen gewn kijkje in deze keukens iedere week, en het is ook niet alsof Rockstar 2 enorme games in ontwikkeling heeft. CIG bestond 14 jaar terug nog niet, nauwelijks persoonlijk. Ze moesten alles opbouwen. De game SQ42 die we in 2016 zouden zien, was niet de SQ42 die we nu gaan zien (hebben gezien).

[Reactie gewijzigd door MixEnte op 11 april 2025 12:49]

Sebben @MixEnte11 april 2025 12:49
Geen idee, ik ga die bagger niet meer installeren tot er iets is dat hoop geeft. Daar hebben ze me te vaak voor teleurgesteld. Ik kijk de streams van zowel de haters als de fanboys en ik zie bij beiden dezelfde bugs en ellende.

Physics issues lijken nog altijd behoorlijk actueel. Niet sarcastisch bedoeld: Werkt de lift al? Kan je nu van een trappetje af lopen zonder dood neer te vallen?
Sebben @MixEnte11 april 2025 13:20
De videos zeggen voor mij genoeg, de praktijken van CIG zijn onveranderd en de beloftes nog bij lange na niet nagekomen. Er worden wel nieuwe schepen verkocht terwijl oude nog niet uitgewerkt zijn en blijkbaar is het niet zo achterhaald als de liften nogsteeds stuk zijn.

Maar ik snap dat je vindt dat ik niet mag meepraten. Ik ben het er niet mee eens maar dat is een welles/nietes spel waar we toch niet uitkomen.

Ik heb helaas beperkt tijd, dat steek ik liever in iets waarvan ik zeker weet dat ik er plezier uit haal dan in iets waarvan ik sterk het vermoeden heb dat het me zal teleurstellen. Zoals CIG consistent gedaan heeft tot nu toe. Ik vind het niet zo onredelijk om bewijs op youtube af te wachten. De credits van geduld en inzet van mijn kant hebben ze lang geleden verspeeld.
RoamingZombie @MixEnte11 april 2025 14:23
Dat liften na 15 jaar nog af en toe issues hebben is verre van okay vriend. Je weet het allemaal goed te praten maar je snapt dat niemand je hier serieus neemt...toch?

Jij baggateliseert iedereen die terechte kritiek heeft. Dat soort blinde fanatisme is ook niet gezond.
WeeDzi @IHVD11 april 2025 12:43
sry maar dit is natuurlijk een kul argument.
ik weet niet wat voor logica je daar op na houd maar dat kan ik echt niet rijmen, dat door klagen de bugs langer in de game blijven.

Als je lekker wordt gemaakt dat je het spelt steunt met de aankoop van een schip dan verwacht je niet dat ditzelfde schip nog voor de launch van de game alweer uit het spel gebonjourd wordt. En dan kun je zeggen niemand verplicht je, nee maar je wordt wel degelijk uitgelokt tot aankoop.
IHVD @WeeDzi11 april 2025 14:17
Ik bedoel te zeggen dat als je de tijd, geld en resources wegneemt om hun die bugs te laten fixen, het langer gaat duren voordat ze die daadwerkelijk kunnen fixen.
WeeDzi @IHVD11 april 2025 16:55
volgens mij is dit gewoon een kwestie prios stellen.

je kunt niet een ander de schuld geven van je eigen incompetentie lijkt me. Dan kun je alles wel laten varen want ja kost tijd om er op te reageren.
MixEnte @WeeDzi11 april 2025 13:01
Er zijn geen schepen voor launch “eruit gehaald”? Hoe kom je daarbij?
Zoop @IHVD11 april 2025 12:52
En door te blijven klagen over hoe incompetent en oplichterig ze zijn, blijven zulke bugs langer in het spel zitten.
Huh, die snap ik niet. "oh mensen klagen over oplichting, dus gaan we die bugs niet fixxen"?

Het spel is juist al zo lang in ontwikkeling en elke belofte op release wordt verbroken / heel veel verder uitgesteld, ik denk niet dat het onredelijk is om inmiddels meer te verwachten dan een veredelde tech demo en meer dan redelijk is te klagen als je er geld in hebt gestoken.
IHVD @Zoop11 april 2025 14:17
Nee, dat is niet wat ik bedoel te zeggen.

Ik bedoel te zeggen dat door talloze rechtszaken te starten, er tijd en geld en andere resources weggenomen worden van de totale pool om zulke bugs mee te fixen.
k995 @soundvision11 april 2025 10:04
D3 : 11 jaar en dat word een "development hell" genoemd die een 100 miljoen kostte.

SC is nergens klaar voor een release (volgens elke reviewer die dit speelt) en is al 15 jaar bezig en kostte al een 750 miljoen in ontwikkeling.

Dat is toch echt niet hetzelfde hoor. Ik ken geen enkele game die zo lang nam en zoveel geld kostte.
Nogmaals roberts is hierom gekend en dit is zijn droom: eeuwig geld en eeuwige ontwikkelingstijd.
IHVD @k99511 april 2025 12:16
SC is nergens klaar voor een release (volgens elke reviewer die dit speelt) en is al 15 jaar bezig en kostte al een 750 miljoen in ontwikkeling.
Ja, en? Niemand bij RSI zegt dat het spel morgen released. Waarom blijf je zo op die lange dev tijd hameren? Ik heb liever een geweldig spel die lang nodig heeft, waarbij het niet onwaarschijnlijk is dat hele systemen opnieuw geschreven worden met nieuwe technologieën, dan een spel wat "gerushed" uitgebracht wordt met druk van investors die binnen zo'n tijd hun investering terug willen hebben waar ontiegelijk veel bugs in zitten waarbij de helft niet op elkaar kan inspelen omdat er simpelweg geen tijd was om alles te laten werken zoals het hoort.
Ik ken geen enkele game die zo lang nam en zoveel geld kostte.
Eens moet de eerste keer zijn.
Als het spel bij uiteindelijk release nog veel game-breaking bugs gaan bevatten, dan pas is het geoorloofd om te klagen.
Door RSI / Roberts / SC nu met rechtzaken te belagen neem je kostbare funds en resources weg om dat spel daadwerkelijk te kunnen bouwen.
Laat ze lekker developen, er zijn voor nu een aantal features die je in hun demo (de live SC "game") kan uitproberen, geniet van wat er is en steun en/of bekritiseer wat er gaat komen waar de hele beoogde SC playerbase / target audience iets positiefs aan gaat hebben, en kom over 13 jaar met de rechtzaken als het beloofde niet waargemaakt gaat worden / is geworden.
k995 @IHVD11 april 2025 12:49
Waarom blijf je zo op die lange dev tijd hameren?
Omdat er zovelen zeggen dat dit normaal is: dat is het niet.
Op zijn best is dit gewoon incompetentie op zijn slechts eerder oplichting gezien hoeveel roberts zichzelf al betaald heeft.
en kom over 13 jaar met de rechtzaken als het beloofde niet waargemaakt gaat worden / is geworden.
Die beloftes zijn al neit waargemaakt. Mensen kochten ene spel dat ging uitkomen 10 jaar geleden en er is nog altijd niks. JIJ mag dat niet erg vinden veel mensen doen dat wel en logisch dat die klagen tot zelfs rechtzaken starten om hun geld terug te krijgen.
Zoop @IHVD11 april 2025 13:08
Je gaat er wel erg vanuit dat de game er daadwerkelijk ooit gaat komen en dat die Roberts niet bewust de boel zit te tillen, daar kom je alleen achter met een rechtszaak, want zo werkt dat in de echte wereld. Dat jij bereid bent die man op z'n blauwe ogen te geloven dat het allemaal wel goed zal komen nadat er straks een miljard verkwanselt is, moet jij weten, maar je moet niet pretenderen dat dit normaal is. Als er kostbare funds en resources wegvallen, dan is dat toch echt Roberts zijn eigen schuld door zich in die situatie te werken.
sdk1985 @IHVD11 april 2025 14:53
Huh? De originele target release was november 2014 Op kickstarter staat nog steeds estimated delivery nov 2014; "A digital copy of the finished game for your PC". Natuurlijk mag je dan klagen.

[Reactie gewijzigd door sdk1985 op 11 april 2025 14:55]

centr1no @IHVD11 april 2025 14:54
Ik heb liever een geweldig spel die lang nodig heeft, waarbij het niet onwaarschijnlijk is dat hele systemen opnieuw geschreven worden met nieuwe technologieën, dan een spel wat "gerushed" uitgebracht wordt met druk van investors die binnen zo'n tijd hun investering terug willen hebben waar ontiegelijk veel bugs in zitten waarbij de helft niet op elkaar kan inspelen omdat er simpelweg geen tijd was om alles te laten werken zoals het hoort.
Ja, voor normale games gaat dat op.
Zoals voor Cyberpunk 2077 de Red engine drastisch aangepast moest worden, waarbij tussentijdse toevoegingen, wijzigingen daarin vertraging opleverden en dat bij release bijzonder duidelijk was dat er best een jaar (of 2) langer aan gewerkt had mogen worden.
Maar het betreft hier op geen enkele manier meer een 'normale' game waarbij op voorhand een duidelijk idee op papier staat dat uitgewerkt wordt en waarvoor men links en rechts wat aanpassingen of nieuwe dingetjes in de game engine moet toevoegen.
Star Citizen leek heel lang meer op een speeltuin voor developers (met name Chris Roberts) waarvan helemaal niet duidelijk was of er ooit een release-baar product uit zou komen. Er leek geen supervisie op de noodzaak voor "hele systemen opnieuw geschreven worden met nieuwe technologieën".
Daar bovenop heb je met een ontwikkelingstijd van zo veel jaren automatisch te maken met het feit dat externe ontwikkelingen er ook voor zorgen dat je je product aan moet passen. Je moet met de tijd mee.
Het kost alleen maar extra tijd en geld om steeds maar je eigen engine aan te moeten passen en het levert ook niet per definitie de beste, meest efficiënte oplossing.
Eens moet de eerste keer zijn.
Als het spel bij uiteindelijk release nog veel game-breaking bugs gaan bevatten, dan pas is het geoorloofd om te klagen.
We hebben het niet over een pre-order of early access versie.
Over de jaren heen is er genoeg gezegd en geklaagd over road maps, niet nagekomen beloftes, slecht management, enz..
Er zijn mensen die 15 jaar geleden al geld hebben gedoneerd, waarschijnlijk met de verwachting na een aantal jaren een volledig speelbaar spel te hebben terwijl er nog steeds geen eind in zicht lijkt en er alleen maar meer gebeurd bij de studio. Zoals Squadron 42, waar geen enkele investeerder om gevraagd heeft en die ook al 5(?) release datums heeft gehad.

Als je duidelijk hebt waar je je geld aan uit geeft en dat prima vindt dan heb je ook geen reden toto klagen.
Maar er zijn genoeg mensen die niet alleen andere verwachtingen hadden/hebben maar ook een probleem hebben met de niet nagekomen beloftes e.d. en daarom wel degelijk een reden hebben tot klagen en daarmee (heel Amerikaans) tot rechtszaken gedwongen worden omdat bedrijven anders niet luisteren.
Het regeltje "ja sorry we maken er een zootje van, maar we houden wel je geld" gaat namelijk niet op.
Zwatelaar @k99511 april 2025 11:17
Ik “denk” dat er een verschil zit in wat iets kost en het kapitaal dat het weet op te halen.

Ik “geloof” echt niet dat een spel 750.000.000 kost (=15 jaar x 50 man x 1 miljoen salaris). Al zou de helft materiaal zijn en geen loon, dan nog is dat ongelovelijk veel geld.
k995 @Zwatelaar11 april 2025 12:37
Dit is een bedrijf in het VK die posten elke jaar hun overzicht: dat geld is opgebruikt.
Als morgen de nieuwe pledges stoppen dan stop de ontwikkeling binnen de 1-2 maand en heb je dus geen game.

Dus ja, dat geld is allemaal gegaan naar lonen, infrastructuur en PR voor SC game.

https://preview.redd.it/s...2f0cde1c0bd19cbd9ed292008

[Reactie gewijzigd door k995 op 11 april 2025 12:37]

Concept8 @Zwatelaar11 april 2025 11:35
Uit het artikel van Tweakers in 2023: er werken 1100 medewerkers.

Dan is 750 miljoen goed voor 6,8 jaar lang iedereen 100k salaris betalen, als het allemaal daaraan op zou gaan (wat niet zo is, uiteraard).
Hakker @centr1no11 april 2025 14:27
Niet het een of het ander maar Squadron 42 is ook al dik 10 jaar in ontwikkeling. Het is dezelfde loze belofte als Star Citizen.
centr1no @Hakker11 april 2025 15:05
Maar het is in ontwikkeling. Er werken gewoon mensen. De voortgang, hoewel niet goed en volgens beloftes, is er.
Aantonen dat het bedrijf zich niet aan de opgestelde road maps houdt, beloftes niet na komt en release dates steeds schrapt is heel iets anders dan de compleet ongegronde insinuaties dat 50 mensen een miljoen per jaar salaris ontvangen en daarvoor helemaal niets doen.

Als het werkelijk een oplichtersbende was dan hadden ze dit niet 15 jaar vol gehouden.
Hakker @centr1no11 april 2025 15:19
Ik ken genoeg van dit soort spellen die in beta program zitten op Steam. eeuwig met vooral nieuwe koop deze spullen updates en weinig inhoudelijke updates.

Dit is een klassiek voorbeeld van mobile games business model.

Ze houden gewoon een wortel voor een paard en dat is het.

Sorry maar echt Star Citizen en Squadron 42 zullen nooit af komen wat dat zou de geldstroom opdrogen.
stx @k99511 april 2025 09:29
[...]
en er is nog langs geen kanten een speelbaar spel
Het is althans prima speelbaar ;)
Guido958 @stx11 april 2025 12:08
Dat klopt helaas niet, vorige maand hadden veel spelers last van Lift problemen die niet mensen naar hun Hangers of Station binnen konden laten. (en meeste zijn nog steeds niet verholpen)
stx @Guido95811 april 2025 13:09
Dat klopt, belangrijk is wel om onderscheid te maken tussen de PTU en de PU (Public (Test) Universe). 4.0 en 4.1 waren grote patches waarbij men vaak voor de PTU koos omdat hier die features eerder beschikbaar waren. Vaak is het verstandiger om te wachten tot een patch richting PU komt. Al is dat geen garantie dat er nooit issues zijn, want die zijn er wel zeker.

Over het algemeen is er echter wel vaak redelijk speelbaar. In mijn organization zijn er ook wekelijks events, vaak samen met allies. Dan heb je het toch over gezamelijke avonden waarbij je samen met 10 tot soms 20 man samen ingame events doet.
Scriptkid @k99511 april 2025 09:21
en dan oogt de game oud en outdated omdat ze eerst een engine overhaul moeten doen lol
Jebbiedude @Scriptkid11 april 2025 09:50
Mooie uitleg over de engine en waarom jouw opmerking nergens op slaat:
YouTube: Chris Roberts Was Right About CryEngine In 2010...
k995 @Jebbiedude11 april 2025 09:54
en waar het op neer komt is: ze gooien er masaal geld tegenaan.
dgtazzman81 @Jebbiedude11 april 2025 10:48
Hoe lang zijn ze al van CryEngine af? Roberts staat er om bekend, geniaal iemand, maar hij heeft mensen nodig die hem managen of er komt nooit wat af. Is SC momenteel al iets speelbaars, ja, maar het is niet meer dan een tech demo, het is ver van een verkoopbaar eindproduct. Hij had grote ideeen, de meeste die ondertussen niet haalbaar zijn gebleken of in zijn gehaald door de moderne techniek, maar er zijn bakken met geld tegenaan gegooid.

Ik ben originele Kickstarter backer. Wat SC is geworden is uberhaubt niet wat ik heb gebacked, maar hopelijk krijg ik er tegen 2030 misschien nog Squadron 42 voor terug, als deze niet voor de 20ste keer uit wordt gesteld.

De hoeveelheid spellen met een ontwikkeltijd van meer dan 10 jaar zijn op 1 hand te tellen en dit is bijna altijd door externerne oorzaken gekomen (fusies, faillissementen, rechtzaken, etc.).

[Reactie gewijzigd door dgtazzman81 op 11 april 2025 11:35]

marcod @Jebbiedude11 april 2025 12:03
Door SC betaalde YouTubers praten natuurlijk alles goed.

Feit is het spel is talloze jaren in ontwikkeling breekt belofte naar belofte. Iedereen die ook maar een beetje commentaar heeft word verbannen op de officiële forums/Reddit.

Zie hier een voorbeeld van hoe sc opereert:https://youtu.be/9PyjvNWpSzg?si=BezP7ipVHZePBWr0

[Reactie gewijzigd door marcod op 11 april 2025 12:07]

Scriptkid @Jebbiedude11 april 2025 12:16
Dat snap ik maar kost bakken met geld en tijd en overhaul,

Kijk naar UE , hier kun je games ook gewoon van UE 4 naar 5 over zetten maar ze maken dan niet gebruik van de optimalisatie in 5 , daarvoor moet je toch echt de nieuwe dingen gebruiken of code aan passen.


Kortom als de tijd te lang wordt kost het je klauwen aan geld en tijd om je game bij te houden bij de engine.
SG @k99516 april 2025 11:53
GTA5 is sequel
Geen MMO
Is stad rayon grote sandbox game.

Elke kern planeten zijn meerdere gta met planeet in Star Citezen en mmo on top.
Naast singleplayer campain erbij.
Er is geen vergelijkbare productie buiten en in dezelfde genre. Naast dat SC genres samenvoegt
toxict @soundvision11 april 2025 12:50
Die Fortnite skin pakte me! LOL!
DaKluit @MazeWing11 april 2025 08:23
Maar waarom moet het spel "af" zijn?
bapemania @DaKluit11 april 2025 08:29
Omdat mensen 13 jaar na hun investering wel eens iets willen kunnen spelen, dat gaat lastig als het niet "af" is. Maar "af" mag ook een solide basis zijn.

Maak er iets solide en speelbaars van met wat er nu is en bedenk later meer extra's die als updates of DLC beschikbaar komen.
IJzerlijm @bapemania11 april 2025 09:41
Ondertussen mag duidelijk zijn dat de backers helemaal geen behoefte hebben aan een echt spel maar aan een droom. Ze roleplayen zichzelf als spelers van het Star Citizen dat ze graag zien en hoe vager het ontwerp is en hoe minder er daadwerkelijk is voltooid hoe meer mensen denken dat het gaat worden zoals zij willen.

Het bouwen is het doel, niet wat gebouwd wordt.
MixEnte @IJzerlijm11 april 2025 10:08
Altijd mooi om te zien als het gaat om SC, dat anderen schijnbaar precies weten wat de backers denken of willen. 8)7
Frankyfreeze @MixEnte11 april 2025 10:18
Mensen blijven maar backen en er gaat steeds sneller meer geld heen, dus hoewel het een genralistische opmerking is die zeker niet voor alle backers (nog) zal gelden. Lijkt het iig dichtbij de waarheid te liggen waarom gooien mensen er anders steeds geld naartoe en trekt het ook nog steeds nieuwe backers aan? Iedereen weet ondertussen echt wel dat het niet binnenkort af zal zijn, het loopt al 13 jaar ;)

[Reactie gewijzigd door Frankyfreeze op 11 april 2025 10:19]

MixEnte @Frankyfreeze11 april 2025 10:41
Heel simpel, omdat de game gewoon heel gaaf is om te spelen. Wat je kan doen in die wereld, met mensen, de professions, de vrijheid die je hebt. Ik kan nog van alles noemen, maar we hoeven er niet omheen te draaien. Er komen elke dag backers bij en mensen hebben gewoon heel veel plezier. Je hebt ook mensen die geen plezier hebben en misschien toch niet echt SC willen spelen, dus eerder voor SQ42 gaan.

Het probleem met de reacties hier is, dat men niet kijkt waarom ze SC backen en wat ze leuk vinden aan SC. Dit zijn dezelfde mensen die het project ook niet volgen, dus een inhoudelijke discussie is hier compleet nutteloos.
Sebben @MixEnte11 april 2025 11:37
Ik heb er zelf anders zat geld in zitten en voel me flink genaaid. Voor het gemak vergeet je even dat er ook héél veel mensen zoals ik zijn.

Prachtige beloftes en alle bugs worden bij de volgende update ECHT gefixt hoor. Als ze dan eindelijk iets fixen gaan er 5 andere dingen stuk. En 'Oh oeps jouw schip floept zomaar van de roadmap af. Die komt wel een keer.'.

Om over SQ42 nog maar te zwijgen. Die was 5 jaar geleden zogenaamd al in polishing phase.

Geniet van je spel, dat mag van harte. Maar kom alsjeblieft niet vertellen dat alles ok is. Het is een incompetente bende.
Sebben @MixEnte11 april 2025 12:25
Waar is die sneer op het einde voor nodig? Je reageert dus je wilt een discussie. Doe dan ff relaxt.

Mensen die kritisch zijn op CIG hebben daar écht alle reden toe. Jij bent er ok mee en dat vind ik oprecht prima. Als je na zoveel jaren nog altijd de basisfunctionaliteit van je spel niet op orde hebt, je beloftes en timelines bij lange na niet nakomt maar wel allemaal andere flutdingen zit toe te voegen om dat te verbloemen en bij fixes 3 andere dingen stuk gaan, dan doe je (in mijn ogen objectief) iets gewoon niet goed.

Ik heb betaald op basis van de beloftes. Ik heb meer betaald omdat SQ42 bijna klaar was. Ik was heel blij geweest met Starfield 5/6 jaar geleden en als ze dat gaande weg zouden updaten met jesus-tech of wat dan ook. Maar de realiteit is dat SQ42 niet bestaat. Dat laatste filmpje was opgenomen niet live gespeeld. We hebben geen idee wat dat was, misschien is het in elkaar gefrummeld in een andere engine of een 3d render. Met de manier waarop CIG, CR en Sandy zich gedragen hebben over meer dan een decennium, ben ik zéér skeptisch over wat ze tonen en beloven totdat het er daadwerkelijk echt is. Ik denk niet dat ze het zullen uitbrengen want dan vallen ze door de mand en dan stopt het geld.

Doe ook niet of je meer weet dan ik. Ik heb me er behoorlijk in verdiept, de interviews bekeken, de brieven gelezen en ik zit in de chairman club. Ik weet waar ik het over heb. Laatst heb ik een jpg mogen ontvangen van een poster die boven CR zijn desk op kantoor hing. Echt genant gewoon.
MixEnte @Sebben11 april 2025 12:32
Laten we het er zo bij houden. Ieder zijn mening. Jij bent in een compleet andere staat, dat je je genaaid voelt wilt laten zien dat je dus “slachtoffer” bent. Ja hier heb ik niks aan toe te voegen want dit is hoe jij hierin staat. Dat is rot, maar tegelijkertijd is het idd niet mijn zorg toch? Misschien kwam het rot over, maar dezelfde mensen die backers belachelijk maken, omdat ze er geld in steken denken ook niet echt waarom ze zoiets zeggen.

Enige die je kan overtuigen is een release van SQ42 eventueel. En ja als het je niet bevalt, dan is dat zo?

Even goeie vrienden dan maar?
Sebben @MixEnte11 april 2025 12:43
Ik maak niemand belachelijk. Niet expres in elk geval. Ik probeer ook altijd te benadrukken dat ik er ok mee ben als mensen plezier halen uit SC en dat wil ik ook niemand ontnemen.

Maar ik vind het belangrijk dat er ook duidelijkheid is over de staat van de game, want 'speelbaar' is een rekbaar begrip en de manier waarop het ontwikkeld wordt en het geld binnengeharkt wordt is gewoon niet ok. Er is een tijd geweest dat ik voor elke 10mln gejuigd heb. Echt. Maar ik ben het vertrouwen compleet kwijt. CR laat keer op keer zien dat hij niets veranderd is.
MixEnte @Sebben11 april 2025 12:53
Ik had het ook niet over jou die backers belachelijk maken. Had het over in het algemeen. Want dit zijn de mensen die geen discussie over SC kunnen, want die komen met “jIj hEbT eR zOvEeL gElD iN zItTeN”. Argumenten.

Tuurlijk is het belangrijk om te vermelden wat de staat van de game is, maar de staat van de game is niet meer 7 jaar terug, maar de huidige staat wat belangrijk is. Niemand zit telkens te wachten op die eeuwen oude riedeltjes die we onderhand kennen.
Maar ik ben het vertrouwen compleet kwijt. CR laat keer op keer zien dat hij niets veranderd is.
Sorry en dit bedoel ik dus. Oude koeien, heeft niks met huidige staat te maken. Daarbij ook nog Forbes. De journalistiek van tegenwoordig kan je ook beter in twijfel trekken. Waarom kom je met een extern artikel, waarvan je weet dat ze zich nauwelijks hebben verdiept in SC, opdagen? Dit is toch wat ik bedoelde met “oude koeien”?

[Reactie gewijzigd door MixEnte op 11 april 2025 12:56]

Sebben @MixEnte11 april 2025 13:35
Dat artikel is een deep dive in de geest van Chris Roberts. Wie hij als persoon is en zijn track-record. Dat is tijdloos. Ik weet niet waarom een extern artikel niet relevant zou kunnen zijn maar ok. Als je je input alleen beperkt tot de artikelen die CIG voor je schrijft, dan snap ik wel dat je hier optimistisch naar kijkt.

Journalistiek (ook van tegenwoordig) wordt betaald om onderzoek te doen en op basis daarvan te schrijven. Als dat onwaar is, worden ze daar op aangesproken en moeten ze rectificeren of worden ze aangeklaagd. Het feit dat dit artikel na jaren nog staat, betekent dat er geen zaak van gemaakt is. Natuurlijk zijn er flaws, maar ik denk dat je beter kunt vertrouwen op de journalistiek dan op wat bedrijven en mensen op social media je vertellen die op je geld uit zijn. Maar dat is aan jou.

Ik wens je veel plezier met SC. Ik heb het niet graag voor je betaald, maar ben blij voor je. Ik zou je willen aanmoedigen om kritischer te kijken naar CIG en hun beloftes en voor jezelf een grens te trekken voor wanneer het te ver gaat, te lang duurt of niet goed genoeg is. En probeer mensen met kritiek serieus te nemen ipv in een 'ze hebben zich er niet in verdiept' reflex te schieten. Maar leg dat allemaal gerust naast je neer.

Fijne dag!
MixEnte @Sebben11 april 2025 13:56
Je hebt het de hele tijd over “staat” van SC, maar komt zelf met een artikel uit 2019 die puur gericht is op CR en niet SC. Sterker nog je negeert alles als het gaat om de huidige staat, waarvan je ook schijnbaar totaal niet van op de hoogte bent, maar je wilt wel erg graag “meepraten”. Dit is wat ik bedoel je leeft in het verleden en weet dus niets van het “nu” als het gaat om SC.
Ik wens je veel plezier met SC. Ik heb het niet graag voor je betaald, maar ben blij voor je. Ik zou je willen aanmoedigen om kritischer te kijken naar CIG en hun beloftes en voor jezelf een grens te trekken voor wanneer het te ver gaat, te lang duurt of niet goed genoeg is. En probeer mensen met kritiek serieus te nemen ipv in een 'ze hebben zich er niet in verdiept' reflex te schieten. Maar leg dat allemaal gerust naast je neer.
Jij hoeft je ook niet druk te maken om anderen, dus hou je idd bezig met jezelf en wat je zelf hierin hebt gestoken. Jij voelt je genaaid, nou dat is kut en kunnen wij niks aan veranderen. Maar omdat jij je genaaid voelt, betekend het niet dat jij opeens “gelijk” hebt?

Ik neem mensen met kritiek serieus als het niet alleen maar gaat om wat 5/6 of 8 jaar terug speelden, want hoe dan ook, van de huidige staat weet je niks, en blijf je je vastklampen op een artikeltje uit 2019. Dus in die zin hoef ik meer dan 90% van de comments in feiten niet serieus te nemen. Dus nogmaals, druk maken om anderen is niet nodig. Kritiek van de zijlijn verwacht je hier serieus genomen moet worden? Volgens mij zie je aan de andere reacties van mensen dat niemand dat doet.
Sebben @MixEnte11 april 2025 14:34
Ik vind het niet de zijlijn als ik de videos van nu zie. De physics zijn toch nog niet goed? Zijn alle schepen van 15 jaar geleden al opgeleverd? Is SQ42 al opgeleverd?? Jij erkent toch dat de liften nog altijd niet goed werken? De fanboys van SC laten ook gewoon de achterlijke bugs zien. Ik vind het een beetje flauw om te zeggen dat ik op basis daarvan niet mag meepraten. Je kunt er vast lol mee hebben, maar als er nog zulke basale fouten zijn, dan vind ik dat de basis niet goed is wat na zoveel tijd gewoon genant is. Dan ga ik het niet installeren. Maargoed dit is dus het welles/nietes verhaal waar we niet uit gaan komen.

Het 'artikeltje' is een long-read waar uitvoerig ingegaan wordt op de achtergronden van de mensen die aan het roer staan. Nepotisme, incompetentie, scope creep, grootheidswaanzin, het is allemaal nog steeds zeer relevant. Heb jij het wel gelezen?

Ik probeer aan te geven dat er een schaduwkant zit aan het spel en de manier waarop het project loopt, die door de liefhebbers maar al te graag over het hoofd gezien wordt of liever nog, de kop ingedrukt wordt. Het is geen wel of niet gelijk hebben, het is gewoon de realiteit. Dat het voor jou geen afbreuk doet aan het spel of jouw plezier er in is prima, maar het moet gewoon benoemd (kunnen) worden.
Darkwolf_1982 @Sebben11 april 2025 15:28
Snap je volledig.

Silver lining: de grootste backers zijn het nu ook zat om met lift bugs van 5 jaar oud te zitten. Me included.

Daarom ben ik ook super blij dat het hele bedrijf is omgegooid begin 2025 om eens af te stappen van "nieuwe features en weer door, kapot of niet" naar "focus weg van nieuwe features en veel meer man op de oude bugs van jaren oud, PLUS... nieuwe content om alles meer cohesie te geven versus losse zandbak activiteiten overal en nergens".

Tot heden zijn er goede stappen gemaakt sinds begin 2025. Heb in geen tijden meer zo'n stabiele ervaring meegemaakt sinds ik maar weer eens ben gaan spelen na een lange break, met een mooie cohesie van gameplay loops... niet alleen een beetje rondvliegen dus.
Maar het blijft Star Citizen. Verwacht nog steeds genoeg basic issues die je irriteren, dus wacht nog maar even inderdaad.
Sebben @Darkwolf_198211 april 2025 21:41
Dit is prettiger praten. Thanks. Goed om te horen dat ze betere keuzes maken en focus op speelbaarheid hebben. Nog beter om te horen dat je dat verschil ook daadwerkelijk merkt, want "we fixen het" is iets wat ik al heel lang hoor en zelf niet veel heb mogen zien. Dus goed nieuws.

Wat wachten betreft. Als het kon, had ik liever mijn geld terug gehad. Mijn leven is heel anders sinds ik laaaang geleden gebacked heb. Ik game niet meer veel en als ik het doe, is dat kort en casual. Als het spel ooit uitkomt, zal ik waarschijnlijk meer interesse hebben in SQ42, wat ik sporadisch zal spelen. Daarvoor had ik geen reclaimer (o.a.) hoeven kopen.
Sebben @MixEnte11 april 2025 21:43
Pff wat een boosheid. Ik probeer gewoon met je te praten maar het kost erg veel energie. Het gekke is dat ik het slachtoffer ben, maar dat jij er boos over bent. Ik haak ff af man. Geniet van je game
Sebben @MixEnte11 april 2025 23:12
Ja, dat klopt. Zo ervaar ik dat. Ik ben om de tuin geleid, ik heb mijn geld gegeven op basis van bepaalde beloftes en timelines en nu ben ik teleurgesteld omdat het voor mij way too little en waaayyy too late is. Ik heb een probleem met CIG maar om een of andere reden trek jij je dat persoonlijk aan en leidt dat ertoe dat jij een probleem met mij hebt. Ik kan daar nietzo veel mee man. Zeker als het op die sneren van je aankomt.

Het bizarre is dat dit een kwaal is dat ik erg herken. Enerzijds omdat praktisch elke vorm van kritiek op CIG altijd wel minstens 1 persoon triggert tot zulke boosheid, anderzijds omdat ik er zelf ook blind in geloofde. Tot ik er doorheen begon te prikken.

Maar ik heb het spel ook voor jou betaald, en ik geef keer op keer aan dat ik oprecht blij voor je ben dat jij er wel van kan genieten en ik wil daar geen afbreuk aan doen. Ik krijg er echter irritatie en boosheid voor terug. Zo in de aanval steeds, alsof ik volledig onredelijk ben. Ik weet waar ik voor gebacked heb en ik weet ook dat het er bij lange na niet is en ik heb sterk mijn twijfels of dat er ooit komt. Hoezo mag ik daar niet teleurgesteld over zijn?
MixEnte @Sebben13 april 2025 08:15
Ik vind nogal dat je graag wilt dat ik je als slachtoffer zie, en daarbij tegelijk tijd zeg je dan dat je dit “ook herkende” en wilt zeggen dat ik precies ook jou kant op zal gaan qua gedachte. Je hebt geen moment de moeite genomen om naar SC te kijken zoals het nu is. Wanneer ik je vraag wat je van de huidige patch vindt, kom je met een dom antwoord zoals “ik ga die troep niet meer installeren dit en dat”, ja wat wil je nou? Wel meepraten en doen alsof je nog op de hoogte bent, terwijl dat overduidelijk niet het geval is.

Ja waarvan je op de hoogte bent is iets van tig jaren terug, en dat blijf je maar voor jezelf herhalen, wat nogal vermoeiend is. Dus ik vraag je, waarom negeer je en ben je zo bang om in discussie te gaan over het “nu”? Wat vind je überhaupt van de huidige 4.1 patch en nieuwe event. Gezien je eerder zei dat “filmpjes” kijken voor jou genoeg is om een conclusie te trekken?

Ja sorry dat ik zo onaardig deed, maar bij velen en bij jou ook is het klagen om het klagen. En. Bij de rest van de 90% hier zijn mensen die vanaf de zijlijn schreeuwen over (zoals velen anderen al hier hebben geroepen), totaal geen idee hebben waarover ze praten.

Het is een game, het is allemaal niet zo zwaar, dat je voor jezelf bijna moet “wijgeren” om het niet te willen installeren want schijnbaar houdt SC je nog ontzettend bezig? Waarom speel je niet eens een keer me?

[Reactie gewijzigd door MixEnte op 13 april 2025 08:24]

SG @MixEnte14 april 2025 12:00
Er is heel veel kritiek op SC gross is onderbuik en bias. Wat meeste gamers hebben.
Een rechter zal te maken hebben met twee partijen die elk experts erbij halen.
En dan worden er feiten bij gehaald. En er is juridisch niet zoiets als belofte. En milestones die niet gehaald worden. Omdat in gamedev planning zelden exact is.
En er zal dus gekeken worden naar unieke productie model en expertise van producers geraadpleegd worden van beide partijen. En komen er wat feiten op tafel want. 500++ werkenden verspreid over paar studios hebben wel degelijk resultaat opgeleverd. Naast dat er geen release date vast gezet is. De pre backers toen 2mil hebben al hun backing terug gevorderd zoals Derek Smart.
Ook is bekend in game dev dat moderne triple A MMO zeker 10 jaar development kost. En dit is flinke feature creep met hoop research. Dus 15jaar. Vanaf de restart toen cig doelstelling aanpaste.

Er is geen game die zoveel features samen voegt en dat heeft vanuit research en productie zeer grote invloed op development tijd maar ook rework en refactoring.

Dit is productie zonder deadline en er is al hoop werk en rework verzet.
En resultaat.
Wij weten niet de exacte status en hoe ver ze zijn met squadron 42 , maar wat je wel weet is dat ze maximale eruit willen halen en dus hoge mate aan q&a en polish. Met ‘done when done’ of cash reserves op. En dat kan met zo grote en complexe productie makkelijk 2 jaar zijn. Voor Squadron 42.

Naast CR geen beloftes meer doet.
SG @MixEnte11 april 2025 12:21
Ik ben er met 1K$ toen 68mil$ bij gekomen. En ja 68M is al big productie. Voor MMO voor 10 jaar wat standaard is valt wel mee. Maar met 800m$ kan je het goed doen. En weet je ook dat lange zit gaat worden.
Omdat extreem feature rijke game gaat worden
15jaar
MazeWing @DaKluit11 april 2025 08:25
Je wil toch 1 geheel dat naadloos aansluit op elkaar, een (eventueel) verhaal heeft, etc. GTA 5 is toch ook 1 grote ervaring en niet wat losse stukken stad waar je in een sandbox doorheen kan.
Smuey @DaKluit11 april 2025 09:03
Ik zie een glansrijke carrière als management bij een willekeurige triple-A uitgever voor je, als je die vraag oprecht meent...
jellybrah @DaKluit11 april 2025 08:36
Ik lolde om deze opmerking. Jij koopt zeker alle early access games die uitkomen?
jumbos7 @MazeWing11 april 2025 13:19
Ik ben niet zo goed bekend met Star Citizen, maar ik zie wel dat ze in de eerste 11 maanden $65 miljoen hebben opgehaald. Dat was het hoogste doel bij de crowdfunding. Dat ze vervolgens in de volgende 11 jaar en ruim 4 maanden nog $735 miljoen binnen weten te halen betekent dat ze niet alleen de donaties op peil weten te houden maar het betekent ook dat ze de ambities hebben kunnen bijstellen.

Uiteindelijk is het aan de developers en de donateurs om te bepalen of er een limiet aan moet komen. Als er werkelijk geen vertrouwen zou zijn in een goede afloop zou de donatiestroom opdrogen en massaal geklaagd worden. Kennelijk stemt datgene dat wel opgeleverd wordt genoeg tevreden, ook al is het niet helemaal af.

edit
Verdiep je in het concept van whales. Het overgrote deel van dat geld is maar door een kleine groep mensen ingebracht. Dat is dus wat anders dan een breed vertrouwen.
@RoamingZombie
Bij een crowdfunding heb je altijd personen die veel meer doneren dan anderen. Ik weet niet of Star Citizen zo uit de pas loopt en ik heb ook geen daadwerkelijke data daarover kunnen vinden om daar iets definitiefs over te zeggen. Maar als er daadwerkelijk 5,5 miljoen spelers zijn die ooit gedoneerd hebben dan is dat toch een vrij grote groep donateurs.

[Reactie gewijzigd door jumbos7 op 11 april 2025 15:09]

RoamingZombie @jumbos711 april 2025 14:24
Verdiep je in het concept van whales. Het overgrote deel van dat geld is maar door een kleine groep mensen ingebracht. Dat is dus wat anders dan een breed vertrouwen.
Darkwolf_1982 @jumbos711 april 2025 15:38
Je moest eens weten hoeveel gespui en kritiek er geuit word richting CIG door zowel de oude als nieuwe backers.

Een groot kritiekpunt is o.a. basic bugs van VIJF jaar oud die het spelplezier zwaar kunnen bederven. Dat is op zo'n grote schaal geuit dat CIG heeft besloten het roer voor het eerst in 6 jaar volledig om te gooien.
Het was eerder feature based qua project. Dus features erin... stuk? Jammer, beetje patchen en weer door naar de nieuwe features om erin te stoppen.

Vanaf begin 2025 is het nu all hands on deck op basis van bug fixing, quality of life... en... CONTENT!
Eindelijk een cohesie bouwen van alle features die overal los van elkaar te beleven zijn.

Tot heden zijn hier grote stappen in gemaakt en het resultaat is dat ik voorzichtig weer ben gaan spelen na een lange break... kan nu al avonden achter elkaar ECHT spelen zonder dat een lift, een grond oppervlakte of iets anders (schip doet boem) mij dood probeert te krijgen.
Maar er is nog uiteraard genoeg werk aan de winkel... ben heel benieuwd waar we staan einde 2025...
SG @Darkwolf_198216 april 2025 12:01
Omdat je niet bekent bent met game ontwikkeling.
Er zijn vele features verspreid over diverse forks die later samengevoegd worden. Elke bug fix en feature merge kan optimalisaties en bugs veroorzaken en te niet doen.
Als in module bugs zijn die niet critical zijn en er feature merge op planning staat. Zal er 1st gemerged worden dan bugfixen breder aangepakt worden.
Elke alfa release is oplevering met deels Q&A en polish. Crunch time .
En dat vreet resources publieke release voor backers. Dat is wat anders dan interne play testing door in studio game testers.
Darkwolf_1982 @SG16 april 2025 12:51
"Omdat je niet bekent bent met game ontwikkeling."
Really?
Mega dooddoener gezien je feitelijk geen idee hebt op wie je reageert. Bizarre aanname dus.
Je hebt dan ook je tijd verdaan dit te schrijven (in ieder geval richting mij) want dit gebeuren ken en snap ik volledig. :)

[Reactie gewijzigd door Darkwolf_1982 op 16 april 2025 12:53]

MuffinZor @MazeWing11 april 2025 08:43
oh no. en welke impact heeft dat op jou persoonlijk? :/
door de community die de instabiliteit kotsmoe is gaan ze nu trouwens net wel meer focussen op polish and stabiliteit voor de online wereld. maw, de singleplayer is echt bijna af.

je huilt over feiten die al verjaard zijn.
MazeWing @MuffinZor11 april 2025 08:47
De single player is toch al sinds 2014 “bijna af”…

Ik vind het niet normaal dat je voor duizenden dollars schepen kan kopen. Je hebt DLC en DLC…. Mocht er ooit een eindproduct zijn dat hoge cijfers krijgt wil ik het best proberen. Maar totdat het zover is blijf ik er ver van weg.
MuffinZor @MazeWing11 april 2025 09:08
de schepen zijn de crowdfunding. je kan alles ingame kopen met ingame geld.

YouTube: Squadron 42 CitizenCon 2954 Live Gameplay Reveal
de singleplayer sq42 is feature complete zeiden ze vorig jaar.
ondertussen is er wel degelijk heel veel development capaciteit naar de online geswitched, dat heeft de community al gemerkt.

dusja, alles lijkt erop dat het nu wel degelijk bijna af is.
Mirved @MuffinZor11 april 2025 10:26
de singleplayer sq42 is feature complete zeiden ze vorig jaar.
In 2014 zeiden ze dat SQ42 in november 2014 zou uitkomen. Dus ik zou geen enkele waarde hechten aan wat er gezegd wordt. Als het in 2026 uitkomt is het maar 12 jaar te laat 8)7

[Reactie gewijzigd door Mirved op 11 april 2025 10:26]

SG @MazeWing15 april 2025 11:42
Omdat game waarde heeft.
Een game genre en flinke featureset zal publisher niet backen. Omdat je dan 500mil met flinke marge. Met kleinere markt voor die genre is cash return maximaal risico vol of niet haalbaar als game tot 100€$£ mag kosten.

Die 1K$ zie ik als backen van unieke game. Die van publisher niet kan verwachten.
MixEnte @MazeWing11 april 2025 09:53
Waarom voel jij je zo persoonlijk aangevallen door dit project? Ik heb serieus bijna het idee dat jij er heel veel in had zitten, maar door je eigen gedrag dit afschuift op CIG. Ik heb er ook veel geld in zitten, maar dit is een scifi game die ik altijd had willen zien, en zelfs in zijn huidige staat is het al meer of leuker dan menig andere generics AAA game.
MazeWing @MixEnte11 april 2025 10:51
0 euro :*)

Het psychologische aspect van dit spel (en de ontwikkeling) is misschien wel het meest interessante.
marcod @MixEnte11 april 2025 12:12
Ik snap het wel hij probeert mensen te waarschuwen die in dit project willen stappen. Want het is weggegooid geld.

Het enige waar SC in uitblinkt is marketing, grote aantallen betaalde YouTubers FOMO extreem strenge moderatie op officiële kanalen waar alle negatieve reacties worden weggemod.

[Reactie gewijzigd door marcod op 11 april 2025 12:26]

yatogami28 @marcod11 april 2025 15:03
45 euro en je krijgt meer dan de games waarvoor je 80 euro betaalt. Geen idee hoe dat weggegooid geld kan zijn.
josh-hill @MazeWing11 april 2025 13:38
In feite is Star Citizen een soort Synecdoche, New York
https://letterboxd.com/film/synecdoche-new-york/
theseboetz @josh-hill14 april 2025 16:22
Yes, ik hoopte al dat iemand deze link ook zou leggen!
dez11de @MazeWing11 april 2025 14:53
5,5 miljoen donateurs zien dat toch even anders.
Mirved @dez11de11 april 2025 18:10
Heel veel daarvan zijn al lang niet meer bij het spel betrokken en hebben hun verlies genomen (zoals ik). Wel knap hoe ze steeds nieuwe mensen weten te scammen en er een aantal zijn die nog steeds niet door hebben na al die jaren dat dit ondertussen gewoon geldklopperij is.
yatogami28 @MazeWing11 april 2025 15:02
Maar dat is ook wat de doelgroep wil. Ze willen dat er constant gewerkt wordt aan de game. Verder uitgebreid. Er hoeft ook geen limiet te zijn. Zou idd wel fijner zijn als ze bepaalde dingen features beter scopen, zodat het decent werkt.

Maar verder is het geweldig toch dat de game steeds groter wordt, zonder wetende waar het gaat eindigen
Armselig @MazeWing11 april 2025 22:36
Bedoel je dit huis?
Cheefgreenleaf @yatogami2812 april 2025 04:11
Hoeveel tijd en geld heb jij erin gestopt als ik vragen mag?

Heb je het voor elkaar gekregen een missie te voltooien bijvoorbeeld?

Oprechte interesse, laatste keren was het nog steeds niets behalve een station om in rond te banjeren vol lag.
yatogami28 @Cheefgreenleaf12 april 2025 19:46
Heb alleen de base schip gekocht om toegang te hebben tot het spel. Verder geen geld erin gestoken, aangezien alles in game verdiend kan worden.

Ik voltooi regelmatig missies om geld te maken. Type missies die ik doe verschilt nog wel eens in de random mensen die ik in de servers tegen kom. Vaak team ik met ze.
Cheefgreenleaf @yatogami2813 april 2025 03:06
Toch weer eens proberen als ik mijn account kan terug vinden
xorinzor @yatogami2811 april 2025 13:00
dat heet "scope creep". Erg gevaarlijk als je niet goed je planning op orde houdt en realistische doelen kan stellen.

Het is niet realistisch om dingen steeds het nieuwste van het nieuwste te hebben, of oneindig met nieuwe dingen bezig te gaan. Je zal ergens een begin moeten maken, en vrede hebben met het idee dat als je er klaar mee bent het al verouderd gaat zijn. Zolang het maar werkt; je kan later altijd er dingen aan toevoegen of updaten.
yatogami28 @xorinzor12 april 2025 19:52
Alleen zie ik scope creep niet als iets negatiefs binnen Star Citizen. Tuurlijk heeft het zijn negatieve kanten. Maar in de stadia en grootte waarin star citizen nu zit is het juist mooit dat ze steeds meer singen uitproberen om de game naar nieuwe hoogtes te tillen.

Ideale zou zijn om de teams in 2en te splitsen. 1 voor de bugs ander voor de features
DdeM @yatogami2811 april 2025 08:24
Het is juist geweldig dat er zo’n game bestaat waarop het uiterste wordt gezocht.
Alleen jammer dat ik er 13 jaar geleden in geïnvesteerd heb, maar zelfs na al die tijd het spel nog steeds niet kan spelen omdat ze steeds de hardware eisen verhogen en features die toen aangekondigd zijn nog steeds niet af zijn. Nee de ontwikkeling is een zooitje en hard toe aan een fatsoenlijke manager (en dat zegt iemand die over het algemeen vind dat software ontwikkeling te veel managers heeft 😕)
DdeM @MixEnte11 april 2025 11:07
Ik heb het serieus en werk geleden nog geprobeerd, en de performance is gewoon nog steeds brak, zelfs op moderne hardware waar ik de gemiddelde nieuwe game op high settings kan draaien; het zijn geen oude koeien, het is gewoon al 13 jaar hetzelfde liedje. SC heeft nog steeds de potentie om de beste Space sim te worden, maar het is nog steeds in een alpha status en dat is gewoonweg belachelijk.
MixEnte @DdeM11 april 2025 11:21
Wat is brak? Ik ben wel benieuwd namelijk. Performance in Hurston is nog steeds niet optimaal, maar zowel in Pyro als Stanton is de performance meer dan goed. Mijn max fps is 150 en gemiddeld draai ik het tussen de 90/130fps. Wat voor setup heb je?
het zijn geen oude koeien, het is gewoon al 13 jaar hetzelfde liedje.
Ok maar dit slaat natuurlijk nergens op wat je zegt, nadat je klaagt over performance. Want 13 jaar geleden was SC amper in development, dus je opmerking hier klopt van geen kant natuurlijk ;) . Ik wil best geloven dat je vorige week een brakke sessie had en ja, toen 4.1 patch net uit was, waren in de eerste 24 uur wat issues. Maar ik vraag me soms wel af of mensen niet maar wat roepen om maar negatief te kunnen zijn.
yatogami28 @DdeM12 april 2025 19:43
Ik vind de performance decent. Met een 4080 super haal ik rond de 100fps op 4k en ultra settings. Best wel decent voor een alpha game.
Mirved @MixEnte11 april 2025 10:29
Gezien al je comments in dit topic lijk jij eerder degene te zijn die persoonlijk geraakt wordt door de terechte kritiek op SC. Tevens kun je SC in zijn huidige vorm echt niet "al lang meer een game dan andere AAA games" noemen. Daar is het veel te buggy en beperkt voor. Noem 1 triple A game die slechter is dan de huidige vorm van SC.
MixEnte @Mirved11 april 2025 10:49
“Gezien al je comments” ik zie een comment van een persoon hierboven die niks met het project heeft, maar wel doet alsof hij zich persoonlijk aangevallen voelt. De kritiek waar onder andere jij en MaZe mee komen zijn nog oude koeien, en wat totaal niet de staat van nu is. Geen wonder dat wat hij roept al helemaal niks met de huidige staat te maken heeft.

Dat SC meer een game is dan sommige AAA games is gewoon een feit. Zelfs AAA releases zijn vandaag de dag na patches lang nog broken, en daar praten we over een “released” title. Ik zie hier vooral mensen die het niet kunnen hebben dat andere mensen plezier uit SC halen, en dat wordt ook schijnbaar goed beoordeeld hier met +++. Er zijn in de comment section al meerdere die hebben aangeven dat ze in de huidige staat al meer plezier halen uit SC, dan menig released game.

Ik speel het bijna iedere avond met andere mensen of soms alleen. Zeker met de huidige events is multicrew echt een genot. En ja een game dat patches krijgt, kan ook tussendoor weer wat breken, maar er valt altijd wel om iets heen te werken. Backers vormen samen met de developers de game. Ik geniet er ieder geval van met heel veel anderen, en dat is het enige wat telt, en niet de mensen die vanuit onderbuik gevoelens het plezier van anderen willen weghalen met onzin comments.
Mirved @MixEnte11 april 2025 11:17
“Gezien al je comments” ik zie een comment van een persoon hierboven die niks met het project heeft, maar wel doet alsof hij zich persoonlijk aangevallen voelt.
Op dit moment al 9 replies. EDIT: 13
De kritiek waar onder andere jij en MaZe mee komen zijn nog oude koeien, en wat totaal niet de staat van nu is. Geen wonder dat wat hij roept al helemaal niks met de huidige staat te maken heeft.
Volgens mij heb je dit "argument" al minimaal 4x gebruikt nu zonder eens inhoudelijk in te gaan op wat mensen aanhalen.
Dat SC meer een game is dan sommige AAA games is gewoon een feit. Zelfs AAA releases zijn vandaag de dag na patches lang nog broken, en daar praten we over een “released” title.
Gewoon een feit? gezien alle comments lijkt mij dat eerder jouw mening. Ik vroeg 1 voorbeeld en die kan je niet eens geven.
Ik zie hier vooral mensen die het niet kunnen hebben dat andere mensen plezier uit SC halen, en dat wordt ook schijnbaar goed beoordeeld hier met +++.
Kan dit net zo goed omdraaien dat fanboys zoals jij het niet kunnen hebben dat er terechte kritiek is op SC. Volgens mij als we naar de feiten kijken is er genoeg terecht aan te merken. Kijkend naar de doorlooptijd van ontwikkeling, wat nu werkelijk opgeleverd is in welke staat en wat dat tot nu toe gekost heeft.
Er zijn in de comment section al meerdere die hebben aangeven dat ze in de huidige staat al meer plezier halen uit SC, dan menig released game.
Dat zijn meningen van fans zoals jouw dat betekend niet dat dit werkelijkheid is voor de meeste mensen.
Ik speel het bijna iedere avond met andere mensen of soms alleen. Zeker met de huidige events is multicrew echt een genot. Backers vormen samen met de developers de game. Ik geniet er ieder geval van met heel veel anderen, en dat is het enige wat telt, en niet de mensen die vanuit onderbuik gevoelens het plezier van anderen willen weghalen met onzin comments.
Leuk voor je dat maakt de kritiek nog niet minder terecht.
En ja een game dat patches krijgt, kan ook tussendoor weer wat breken, maar er valt altijd wel om iets heen te werken
Dit lijkt me genoeg zeggen over de staat van de game en dat we hier niet kunnen spreken van een game die al lang meer is dan andere AAA plus games die opgeleverd zijn.

[Reactie gewijzigd door Mirved op 11 april 2025 11:36]

Mirved @MixEnte11 april 2025 11:50
Knap hoor je kan tellen, schouderklopje!
klopt ik gaf een argument je deed het af als onzin. Met die comment onderbouwde ik waarom het dat zeker niet is. Iets onderbouwen zou je ook eens moeten proberen. Ipv er weer overheen praten. 16 ondertussen al maar het zijn echt de andere die emotioneel getriggerd zijn :D

Jammer dat je nergens inhoudelijk op durft in te gaan en maar blijft hangen in "ik en andere masochisten die dit buggy spel spelen vinden het wel leuk dus de kritiek van de overgrote massa is onzin".

Ik beëindig deze discussie.

[Reactie gewijzigd door Mirved op 11 april 2025 11:54]

JustRob @MazeWing11 april 2025 08:24
Mooi hoe deze comment bij ieder nieuw nieuwsbericht over Star Citizen weer terug komt, haha. Heb het spel nooit gespeeld, maar voor een game die overal als een shitshow wordt gepresenteerd doen ze blijkbaar toch iets goed.
MazeWing @JustRob11 april 2025 08:33
Kennelijk komt het grote geld binnen via zogenoemde "whales", mensen die er makkelijk meer dan $10.000 in investeren voor een paar schepen. Ik blijf het ook nog steeds een raadsel vinden dat mensen nu al 12 jaar blind investeren en schepen kopen terwijl er hoogstens een paar "fragmenten" van een (eventueel) eindproduct te spelen zijn.

Beloftes en deadlines worden structureel gemist en het verdienmodel lijkt gewoon de ontwikkeling te zijn. Als het spel "klaar" is dan stopt grotendeels dit verdienmodel....
JustRob @MazeWing11 april 2025 09:01
klinkt ook als een goede witwas-scheme...
gwenvis @JustRob11 april 2025 16:03
Kan wel zo klinken maar als je wat verder kijkt zie je dat de technische aspecten van de game heel erg indrukwekkend zijn. Ongeorganiseerd is het zeker maar het is wel echt een spel anders dan alle andere. Volgens mij proberen ze een soort space-Second Life te maken, wat totaal niet een game voor mij is.

Toch start ik elk jaar het spel op om te kijken wat er nieuw is en elke keer zijn we perplexed hoe mooi het is. En verbaasd om het aantal bugs, het werkt echt voor geen reet.

verder snap ik eigenlijk niet hoe mensen zo boos worden om dit spel. Ze hoeven er toch geen geld aan uit te geven..?
T_elic @MazeWing11 april 2025 09:40
Gemiddeld zitten de 5,5m investeerders er ook in voor 145 euro p.p. Echt een bizar gemiddelde voor een early access game. Ik ga niet zeggen dat ik zicht heb op wat andere games qua gemiddelde investering terug zien, maar het handjevol projecten wat ik heb gesteund waren de enorme meerderheid van investeringen toch echt van het kaliber 10-30 euro.
MixEnte @MazeWing11 april 2025 09:46
Heb jij je ooit in SC verdiept, of loop je nog steeds vermoeiende oude quotes uit de jaren nul, omtrent SC eruit de spugen? Wat wil je eigenlijk hier proberen te zeggen met je comments? Ik heb echt daadwerkelijk het idee dat jij werkelijk niks weet van de huidige staat, maar je blijft vastklampen aan “toen”. Ik denk toch echt dat je vergeet dat we het hebben over 2 GAMES, en dat er helemaal geen studio was tijdens crowfunding periode.
Nyarlathotep @MixEnte11 april 2025 10:34
Je maakt het wel érg persoonlijk; je komt gefrustreerd en vooral obsessief over.
Laat me raden: Jij bent één van de 'suckers' die al flink wat geld in dit spel heeft gepompt. Allemaal leuk en aardig, maar het zorgt er wel voor dat je niet meer objectief naar deze kwestie kan kijken.

Je gaat mensen echt niet overtuigen op deze manier. Kijk gewoon naar de feiten.
Darkwolf_1982 @Nyarlathotep11 april 2025 12:51
En dat is dus nu juist het punt.
Weinig mensen kennen echt de feiten omdat er zoveel bewegende onderdelen zijn en er al zoveel geschiedenis is.
Deze comment section gelezen te hebben kan ik niet eens de mensen op een hand tellen die ook maar enigszins inhoudelijk snappen hoe het grotere plaatje eruit ziet en daar een genuanceerde kritische reactie op hebben gegeven.

Nu is er echt wel veel aan te merken op dit project en is kritisch zijn een must... maar mensen blijven toch in oppervlakkig of lopen (zwaar) achter op de laatste feiten laat staan de daadwerkelijke feiten.
MixEnte @Nyarlathotep11 april 2025 11:10
Aah ja, het oude “jij hebt er zoveel in zitten, dus je bent een sukkel dit en dat”. Nee die kende we hier nog niet :+
Verwijderd @JustRob11 april 2025 09:46
Ik ben er zelfs van overtuigd dat discussies bij elk Star Citizen topic voor 90% hetzelfde is, gaat eigenlijk helemaal nergens meer over. Speel het zelf niet, wacht wel wanneer ie af is.
Cogency @MazeWing11 april 2025 07:35
Welke rechtzaken zijn dat precies?
MazeWing @Cogency11 april 2025 07:42
Ik heb zo even 123 geen lijstje maar onderstaande link geeft iets meer context:
Wikipedia: Star Citizen
Cogency @MazeWing11 april 2025 08:04
Een handvol zaken van mensen die teveel erin gestopt hebben (jaren gelden), die Crytek zaak over de engine en meer duidelijkheid in de mails. Ik zie niet echt iets schokkends, een Rockstar is bijvoorbeeld vaker voor de rechter gedaagd.
Ik kan voor de rest ook niks terugvinden over lopende zaken?
MazeWing @Cogency11 april 2025 08:23
Hier staat mogelijk nog meer.
https://www.reddit.com/r/starcitizen_refunds/
Shizukana08 @Cogency11 april 2025 09:00
ja dat crytek gebeuren, dat crytek die rechtszaak verloren heeft snap ik echt niet.
Ik weet niet meer 100% hoe het was, maar Crytek had een rechtzaak tegen Robert omdat hun eigenlijk maar 1 licentie afnamen voor 1 titel (game) terwijl robert de game uiteindelijk heeft opgesplitst naar 2 games, Star Citizen MMO en singleplayer Squadron 42, daarnaast had het ook met geld te maken, er werd veel te weinig betaald voor de engine ondanks de studio enorm groeide en kapitaal had.
Wolfos
@Shizukana0811 april 2025 10:24
Toen Amazon met Lumberyard kwam (een aangepaste CryEngine) zei CIG "de game draait nu op Lumberyard" om van die licentie gebruik te kunnen maken - zonder ook daadwerkelijk van engine te zijn gewisseld.

Datzelfde zeggen ze nu over O3DE. Maar uiteraard is het gewoon dezelfde geëvolueerde codebase waar ze mee begonnen zijn.

Maarja, achteraf had Crytek zich gewoon moeten laten overnemen door Microsoft in plaats van die Amazon deal. Je wilt geen game engine afnemen van een bedrijf dat bijna failliet is. CIG wist ook wel dat CryEngine geen toekomst heeft.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 11 april 2025 10:30]

RoamingZombie @SG11 april 2025 14:15
Je weet de feiten mooi te verdraaien. Freelancer was gedoemd tot MS hem er vanaf trok. Want dat ging de zelfde kant op als SC en zou op die manier nooit gereleased worden.

En dat je geen enkel ander speel met SC kan vergelijken is omdat andere developers wel realistisch zijn over de mogelijkheden en niet buitensporen bedragen over de balk gooien. Geen enkel bedrijf kan dat overleven. De enige reden dat CIG nog niet is omgevallen is vanwege de whales.
MixEnte @RoamingZombie11 april 2025 16:08
Wees blij dat er een game bedrijf is die grenzen probeert op te zoeken met technologie, ipv de eeuwen oude formule te releasen. Tenzij je tevreden bent met al die her gekauwde franchises ieder jaar weer voor een volledig bedrag te kopen, maar verder niet verder komen dan een “grafische” update.
RoamingZombie @MixEnte11 april 2025 16:28
Waarom blij worden als het inmiddels al 15 duurt en het einde nog lang niet in zicht is.

Ik word nooit blij van dooie mussen.
MixEnte @RoamingZombie11 april 2025 16:30
Ik kan SC iedere avond gewoon spelen hoor, dus ja….geen idee waarover je het hebt O+
SuperDre @MazeWing11 april 2025 09:43
Wat is er misleiding? Er wordt nerhens een einddatum gesteld, en de gang van zaken is al heel veel jaar bekend.
LOTG @SuperDre11 april 2025 11:46
Omdat er niet geleverd word wat er in eerste instantie beloofd is? Er zijn meermaals roadmaps en datums genoemd maar ondertussen word er gewerkt aan van alles wat in eerste instantie niet op de lijst stond.

In plaats van af te maken wat er beloofd is en daar op voort te bouwen word er gekozen om in het wilde weg van alles en nog wat te bouwen en dan regelmatig tot de conclusie te komen dat het niet echt lekker samen te voegen is.

Als je ze nu nog geld geeft dan weet je waar je aan begint, maar de originele backers zijn in mijn ogen toch echt wel misleid.
SuperDre @LOTG11 april 2025 20:49
Welcome to the world of IT.. kijk ik naar onze eigen ontwikkeling dan gaat het net zo, roadmaps bedenken, die uiteindelijk niet gehaald worden omdat er in de tussentijd andere zaken zijn tussengekomen die wij belangrijker/interessanter achtte. En ik zie dat bij heel veel meer bedrijven.
En let wel, er wordt niets beloofd.
dieplz @MazeWing11 april 2025 07:59
Ik geloof ook niet dat dit spel ooit een final state krijgt. Het is prima zoals het is
Bulls @MazeWing11 april 2025 10:12
Waarom zouden ze het releasen en af maken als ze meer kunnen verdienen in early access status. Ik reken erop dat ze dit tot in lengte van dagen zullen blijven doen
TMon @MazeWing11 april 2025 10:25
En ditzelfde bericht komt al 13 jaar voorbij en toch halen ze nog altijd geld op.
Grote fanbase die t toch wel erg gaaf vind dus.
Dauthi @MazeWing11 april 2025 09:40
Zoals Asmongold het noemt: "Instead of too big to fail, it's become too big to succeed", in de context waarom AAA gameproducers herhaaldelijk falen goede spellen uit te brengen, terwijl ze beschikken over megabudgeten.
redniels @MazeWing11 april 2025 12:24
Al die zaken zijn kansloos. De voorwaarden voor deelname zijn heel duidelijk.(want dat is het hé, je koopt niet iets, je neemt deel aan een "investering" zonder enige belofte of zicht op iets wat lijkt op een ROI) En als mensen die niet hebben gelezen dan is dat niet de schuld van Cloud imperium.

Is het een zooitje? Ja. wisten we dat van te voren, kijkend naar de ontwikkeling van Wingco, Strike commander, WingCoIII, WingCo Prophecy, Star & Freelancer?

Duh.

Ik heb indertijd op 2 paarden gewed, Star Citizen en Elite Dangerous. 1 "delivered" en ik heb daar jaren veel plezier van gehad. De ander? Daar heb ik tot op heden ook veel en hard om kunnen lachen.

En weet je... Star citizen zou nog best wel eens ooit uit kunnen komen. Er is nog steeds iets wat op vooruitgang lijkt. Ik persoonlijk schat het op 40/60 in. 40% dat het ooit uitkomt, 60% kans dat het niks wordt. In dit leven.

Als laatste:
Gok niet met geld dat je mist, dan wordt je ook niet zuur. Gokken doe je met geld wat je over hebt. Want dat is wat crowdfunding/Early access is. je neemt deel aan een belofte. Je gokt.
EquiNox @MazeWing11 april 2025 15:20
Ik heb een starter pack van +/- 40 euro gekocht in een aanbieding.

Wat een lol met dit spel. Uiteraard zitten er bugs in en sommige patches lopen voor geen meter.

Maar ALS het werkt, wat een ervaring. Niks komt hierbij in de buurt.
morrowyn @MazeWing12 april 2025 13:45
Waar gaan die rechtzaken precies over?
Remzi1993 @MazeWing13 april 2025 12:24
En het is niet de eerste keer dat Chris Roberts een zooitje van de ontwikkeling heeft gemaakt. Bij Freelancer was het ook een zooitje met doelen die niet bereikt werden en idee na idee dat in het spel verwerkt zou worden. Pas toen Microsoft echt ging handhaven en de regie naar zich toetrok is het spel vooruit gekomen met een uiteindelijke release. Maar dat zie ik nu niet gebeuren.
En daarom is het echt triest dat mensen er geld in stoppen. Echt waar, mensen moeten echt beter gaan nadenken.
Martinspire
11 april 2025 07:34
Waarom blijven mensen doneren nadat ze er al zoveel in gestoken hebben? Wil je niet ondertussen wat waar voor je geld hebben?
yatogami28 @Martinspire11 april 2025 07:55
De game is best wel waar voor je geld. Tuurlijk zitten er genoeg bugs en glitches in, maar je kan al veel meer dan dat je kan bij een game waar je 80 dollar tegenwoordig betaald. Voor star citizen maar 45.
computer1_up @yatogami2811 april 2025 08:25
Ben het hier zeker mee eens, jaren geleden een schip gekocht maar toen was het nog niet een speelbaar niveau voor me, nu heb ik er behoorlijk veel plezier aan. Ik heb een ander doel met Star Citizen dan ik met andere games heb: vooral gewoon plezier hebben met dat wat er al is (en dat is al heel veel), en vooruit kijken naar alles wat er steeds verbeterd wordt en bij komt.

Zelfs als er pas ooit eens in 2077 een full release komt ofzo, ik vind het wel leuk om het mee te maken (en een port naar Kiroshi optics komt vast wel goed xD)
Memori @yatogami2811 april 2025 15:56
Oneens. Ik speel het regelmatig, en heb er wel plezier aan, maar ik zit meer te dromen dan het werkelijke te doen. Ik wil de elementen uit X3/X4 in het spel zien. Ik wil reputatie opbouwen en daarmee voordelen uit krijgen (toegang tot core sectoren, commodities, police licenties). Ik wil oorlog zien tussen de facties van het spel. NPC's die net als spelers ook rondvliegen en hun doel hebben (en niet alleen gespawned worden). Maar in plaats daarvan is het langzaam gewoon een shooter geworden waarbij je anderen op het eerste gezicht direct aanvalt, alsof je in een team dealthmatch lobby zit maar jij bent het derde team en alleen. Vlieg ik in een medical Terrapin rond in de hoop om spelers te helpen, wordt ik gewoon zonder pardon neergeknalt waar ik ook kom, alsof ik in een ambulance in de Gaza rijdt. Het is niet leuk.

[Reactie gewijzigd door Memori op 11 april 2025 15:58]

AssaultCommand @Memori11 april 2025 18:11
Het probleem met medical voertuigen nu is dat dankzij die handige respawn functie het een prioriteit is om het uit te schakelen. Ik vind dat ook een beetje overkill maar als je al niet veel vertrouwen hebt in je medespeler is de mogelijkheid dat 'ie zo snel weer kan terugkeren als er een gevecht uitbreekt natuurlijk een groot probleem. Het is mogelijk ironisch gezien veiliger om een groter schip te vliegen met een medical URSA er in geparkeerd...
Memori @AssaultCommand11 april 2025 20:44
Klopt helemaal, maar dat laat wel zien dat er iets mis is met de mentaliteit van spelers. Persoonlijk schiet ik nooit eerst op anderen, en soms krijgt je daardoor leuke situaties. Ik heb ook helemaal niets tegen piraten; die doen wat ze doen met een reden. Maar het gros van mijn deaths is toch wel het random deathmatchen, en dat vind ik jammer.
RoamingZombie @yatogami2811 april 2025 09:31
Die €80 euro games bieden allemaal meer features en een beter functionerend product. Je kletst letterlijk uit je nek of je hebt nog nooit een ander spel aangeraakt.
yatogami28 @RoamingZombie11 april 2025 15:09
Noem 1 game die meer features heeft dan Star Citizen?

Klopt een deel is polished en een deel niet. Met de tijd zal dat ook weer gefixt zijn en dat maar voor 45 euro :)
RoamingZombie @yatogami2811 april 2025 16:29
De meeste spellen die al uit zijn omdat het aantal features van SC schromelijk overdreven wordt.
yatogami28 @RoamingZombie12 april 2025 03:18
Bedankt voor het bevestigen dat er geen spel is, aangezien je niks kan opnoemen.
BrutalRage @Martinspire11 april 2025 07:51
Ik denk dat je het meer moet zien als een nieuwe generatie die geld erin stop. 2012. Dus kinderen die toen 10 waren zijn nu 23 en die hebben geld en die zin ineens filmpjes en lezen dat het al zoveel jaar in ontwikkeling zit dus zoveel langer zal het niet duren. Ik heb meerdere pogingen gedaan om het te spelen maar tot plezier is het nooit gekomen.
scholtnp @Martinspire11 april 2025 07:55
Het is een bekende economische valkuil, de sunken cost fallacy. Zo economisch rationeel zijn wij mensen nu eenmaal niet: je hebt er al zoveel geld in gestoken dat toegeven dat het verder geen zin heeft te beschamend voelt.
DaKluit @Martinspire11 april 2025 08:25
Je kan het spel al een flink wat jaren spelen hoor.
MuffinZor @Martinspire11 april 2025 09:10
je kan het (online) spel al gewoon spelen.
EquiNox @Martinspire11 april 2025 15:22
Er is zat waar voor je geld; als je het goedkoopste ship als starter pack koopt, kun je gewoon uit de voeten. Dat is ongeveer 50 euro en als je geluk hebt, rond de 40 euro in de aanbieding.

Dat is indy game geld.

Ik vermaak me prima en kan het iedereen aanbevelen, zelfs met de bugs.
Hieronymuski 11 april 2025 07:22
Bizar dat mensen nogsteeds blijven doneren. Dit spel zal nooit uit gaan komen.

Waarom een spel uitbrengen met de kans dat de geldstroom een flinke klap krijgt, als je ook gewoon voor eeuwig aan 't spel kan werken en zo miljoenen kan vangen.
Northstar @Hieronymuski11 april 2025 08:32
Ach ja. Sommige zuipen 200 euro bier op in een weekend andere roken 50 euro weg in een week. Sommige mensen stoppen het in virtuele ruimteschepen. Wat moet je dan doen? Je spaargeld laten staan en het zien verdampen door inflatie? ;)

Het is maar net wat mensen leuk vinden. Ik volgde het jaren geleden behoorlijk veel en keek altijd uit naar de updates de verschillende shows er omheen etc. Het was gewoon net alsof je een tv serie of andere show volgde. Jaren plezier van gehad terwijl ik maar het bedrag van een normale game heb uitgegeven. Inmiddels aandacht ervoor verloren maar kijken nog steeds uit naar squadron 42 om te kijken wat ze ervan gemaakt hebben als het uitkomt.
NINjak @Northstar11 april 2025 10:10
Helemaal mee eens... mensen moeten zelf weten/kunnen bepalen waar hij of zij hun geld aan uitgeven.

Is eigenlijk het zelfde verhaal zoals mensen in andere games voor (veel) geld aan skins kopen. Dat moeten mensen ook lekker zelf weten.

Persoonlijk heb ik er weinig mee en mijn duurste aankoop (een mes in csgo) was 140 euro en die heb ik die alleen gekocht om weer snel, met winst, te verkopen. Dat mes was al meer waard maar iemand (een bekende van mij) wilde er cash geld voor hebben en dus was ik even de "tussenhandel" :)

O... Nee, ik speel het niet en heb ook geen geld in Star Citizen zitten maar volg het een beetje vanaf de zijlijn.
SuperDre @Hieronymuski11 april 2025 09:43
Het spel is toch uit, je kunt het al gewoon spelen, en mensen zijn behoorlijk enthousiast met wat ze al kunnen.
Señor Sjon @Hieronymuski11 april 2025 10:44
Er zijn wel meer games die een soort van eeuwige early acces hebben. Mijn zoon is dol op BeamNG Drive, maar dat spel is ook al 10 jaar bezig om van Early Access af te komen..
tw_gotcha 11 april 2025 07:44
Controleert iemand of dit waar is, of is dit gewoon een lokkertje voor investeerders? fake dus?

Er zijn nooit genoeg geinteresseerde in spacesim om al die enorme investeringen terug te krijgen. Het is wel een duidelijke groep, ik heb jarenlang Elite Dangerous gespeeld, maar in geen verhouding tot de kosten baten van dit spel. Het is veel aantrekkelijker voor Roberts om crowdfunding te doen dan om het spel uit te brengen. Lasof je een klusjesman een vorstelijk uurloon geeft met de opdracht, maak mijn huis beter.

[Reactie gewijzigd door tw_gotcha op 11 april 2025 07:46]

_Pussycat_ @tw_gotcha11 april 2025 07:58
Maar ze hoeven het geld niet terug te krijgen. Dit zijn geen schulden, maar donaties. Het WWF hoeft ook geen geld terug te geven aan donors.

Ze hebben wat virtuele schepen beloofd, die kunnen ze gewoon leveren.
k995 @_Pussycat_11 april 2025 09:05
60-70miljoen is wel investeringen hoor en die willen hun geld gewoon terug met de beloofde intresten.
_Pussycat_ @k99511 april 2025 09:24
Okee, dat was mij niet bewust.
Maar als het om 60 miljoen gaat, die zijn binnen een paar maanden binnen, dat is wel gebleken.
k995 @_Pussycat_11 april 2025 10:00
Nee want ondertussen moet je ook de kosten dekken van de ontwikkeling EN ze hebben daarop forse intresten beloofd.

Ze harken zo'n 100 miljoen per jaar binnen dat is dus niet genoeg om die terug te betalen de volgende jaren zonder de ontwikkeling te moeten vertragen. Een single player uitbrengen is dus een "goed" oplossing om toch evrder geld te kunnen binnen halen.
tw_gotcha @_Pussycat_11 april 2025 16:12
waar is dat uit gebleken?bedoeld als eerlijke vraag!.
Volgens mij is die playerbase helemaal niet groot. met 60 euro moet je dan 1 miljoen exemplaren wegzetten, gaat nooit lukken
_Pussycat_ @tw_gotcha11 april 2025 16:56
Ze hebben al 800m zonder een spel te leveren, en jaarlijks komt er zo'n 100m bij.
Als je die schepen echt kunt gebruiken zullen ze er nog wel meer verkopen.
Orky Rulez @k99511 april 2025 10:12
Hoeveel intrest is er beloofd?
k995 @Orky Rulez11 april 2025 10:15
6 tot 10% jaarlijks dacht ik.
separhim @_Pussycat_11 april 2025 09:35
CIG is geen goed doel, dus donaties zijn niet van toepassing hier. De mensen investeren geld met het idee dat ze iets eruit krijgen, dus een spel. Het WWF heeft ook een speciale status en mag geen winst uitkeren aan zichzelf terwijl CIG dat wel kan doen, dat kan je het niet wegwuiven met het idee dat het donaties zouden zijn, het zijn gewoon investeringen.

[Reactie gewijzigd door separhim op 11 april 2025 09:36]

_Pussycat_ @separhim11 april 2025 17:04
Ik bedoelde het niet letterlijk. Maar voor de investering krijgen ze een schip of een licentie-sleutel. Ze verwachten niet het geld met rente terug.
Jantimon @tw_gotcha11 april 2025 09:17
Hij zou het toch ook 'af' kunnen maken als speelbare base game en dan door crowdfunden voor alle uitbreidingen? Volgens mij zijn de gamers die het willen spelen daar meer bij gebaat en kan het nog steeds een enorme cashflow opleveren.
k995 @Jantimon11 april 2025 10:41
Nee want dan moet hij effectief een game leveren die er niet is en als die slecht is zakt alles in elkaar.
Slavy 11 april 2025 07:25
Meer dan 10 jaar geleden eens gepledged, het kan mij echt niet meer boeien wat er met dit spel gebeurd. Is ook mijn laatste keer geweest dat ik geld heb gegeven aan een project dat op deze manier werkt.
_Pussycat_ @Slavy11 april 2025 07:34
Misschien een leuke investering nu voor als je met pensioen gaat en meer tijd hebt om te spelen?
Goldwing1973 @_Pussycat_11 april 2025 07:47
Ervan uitgaande dat het spel tegen die tijd wel af is, wat gezien de historie van het spel erg twijfelachtig is.
DaKluit @Goldwing197311 april 2025 08:25
Waarom moet het af zijn?
Goldwing1973 @DaKluit11 april 2025 10:27
Omdat de geldstroom op een bepaald moment zal opdrogen, en dan wil je niet een spel spelen wat maar half af is.
Je kan beter een spel hebben wat af is en daar DLC voor blijven doorontwikkelen zolang de geldstroom doorgaat.
DaKluit @Goldwing197311 april 2025 14:43
Maar waarom moet een spel af zijn, als je het al flink wat jaren kan spelen? Dit is in mijn ogen een veel betere manier (omdat het al jaren speelbaar is) dan dan een spel wat je binnen 30uur kan uitspelen.
Bij SC kom je na een paar jaar terug en kom je allemaal nieuwe dingen tegen die je kan doen en ontdekken. Zonder dat je er een nieuw spel voor hoeft te kopen.
EquiNox @Slavy11 april 2025 15:23
Ik zou toch het spel weer eens installeren; het is echt gigantisch verbeterd.
MixEnte 11 april 2025 09:35
Het zou eens leuk zijn als Tweakers (net als andere media) daadwerkelijk eens over het project berichten deze lazy “ze hebben zoveel aan crowdfunding” met daarn gekoppeld, dezelfde nonsense reacties van mensen die het project nooit volgens, maar schijnbaar wel er veel over te zeggen hebben.

Als je kijkt ook naar alle nieuwsberichten over SC hier, dan gaat het alleen maar over hetzelfde. De 850 miljoen, 900 miljoen en als het goed is, halen ze ook de 1 miljard. We kunnen we wachten op copy/paste berichten.
k995 @MixEnte11 april 2025 10:38
Is er dan iets echt veranderd tov van vorige jaar?
MixEnte @k99511 april 2025 11:12
Ik zou zeggen ga het eens spelen? GoT heeft een org, voeg je doe, speel mee en ondek het zelf als je een account hebt. Afgelopen tijd zijn er in verschillende discords zoveel nieuwe mensen bij gekomen wat ik heb gezien. Het wordt onderhand alleen maar drukker.
BlaDeKke @MixEnte11 april 2025 12:10
Is er dan echt iets veranderd tov vorig jaar???
Darkwolf_1982 @BlaDeKke11 april 2025 12:37
Dat is heel zachtjes uitgedrukt.
We hebben static server meshing, wat al sinds het begin van het project getuit werd als de befaamde Jesus Tech die Star Citizen naar hoger niveau gaat tillen.
Volgende stap: dynamic server meshing... maar tot die tijd draaien we nu met 600 man in een shard tegenover 150 en ze timmeren hard door.

But why stop there?

Het hele project en de resources zijn omgegooid company wide in 2025 om te focussen op stabiliteit en content i.p.v. alleen maar nieuwe features.
YouTube: Best Features of Star Citizen 4.1

[Reactie gewijzigd door Darkwolf_1982 op 11 april 2025 12:39]

k995 @MixEnte11 april 2025 11:21
Heb het een jaar of 2 geleden gespeeld tijdens zo een gratis weekend en er was gewoon amper iets te doen.
Darkwolf_1982 @k99511 april 2025 12:36
Dan zou ik deze video eens bekijken als je toen amper iets te doen had.
Dit jaar staat voor het eerst in het teken van stabiliteit en content versus eindeloos nieuwe features. De grote omslag waar velen op hebben zitten wachten:

YouTube: Best Features of Star Citizen 4.1
k995 @Darkwolf_198211 april 2025 12:46
Ziet er ecjt pay to win uit als je zo alles kan kopen?
Missies zijn ook 1 in een dozijn.

Denk dat ze toch nog heel veel content moeten toevoegen willen ze ene iet of wat speelbaar spel maken.
Darkwolf_1982 @k99511 april 2025 12:58
Het is geen pay to win. Star Citizen is skill based.
Soms ontstaat er een tijdelijke meta, wat doet geloven als een pay to win situatie, maar uiteindelijk is dat nu juist niet waar Star Citizen voor staat.

Simpel plat voorbeeldje... als jij een dik schip koopt en daar de competitie voor mee denkt te zijn... nou good luck.
Je hebt een crew van mensen nodig. Een groter schip kost veel meer in-game geld voor onderhoud. Enzovoorts.

> Denk dat ze toch nog heel veel content moeten toevoegen willen ze ene iet of wat speelbaar spel maken.
Denk dat jij dit heel erg onderschat. Er is genoeg te doen en dat was nog voor de maandelijkse content drop structuur in 2025.
Als jij het heel even gespeeld hebt, dan ben je naar mijn mening niet het persoon die kan spreken over wat er te doen is in de game tot heden. Kom nu al tijd te kort om alle nieuwe content en bestaande content te spelen.
Heb je de hele video gekeken? Zo ja, top... zo nee,
Zo ja, dan snap je hopelijk ook wel dat de video puur over 4.1 was en dat er nog VEEL meer te doen is buiten wat in die video is verteld.

[Reactie gewijzigd door Darkwolf_1982 op 11 april 2025 13:01]

k995 @Darkwolf_198211 april 2025 13:55
Dus je kan de grote schepen kopen maar moet er mee kunnen omgaan?
Dat is echt toch nog altijd pay to win hoor, zolang als je de beste wapens kan kopen met echt geld en je een voordeel hebt tov diegene die dat niet kunnen is het pay 2 win.

Zal het uiteindelijk game (de multiplayer deel dan) dat ook bevatten of is dat louter nu?

Ach ja zie wel als het ooit uitkomt.
Darkwolf_1982 @k99511 april 2025 14:07
Zolang jij dit soort conclusies blijft trekken terwijl ik probeer uit te leggen dat Star Citizen skill based is, ga je het natuurlijk nooit snappen.

Nog een voorbeeldje dan: de beste wapens betekenen niets als jij niet goed kan vliegen, bijvoorbeeld.
De beste wapens betekenen niets als je tegen een klein schipje moet vechten die vele malen sneller en kleiner is om te raken.
En in grote schepen met dikke wapens kun jij als solo piloot ze niet eens opereren.
Zie het eerder als rock paper scissors als het gaat om dit soort zaken.

Met FPS had ik voorbeeld nog duidelijker kunnen maken, want ook daar kan iemand je met een pistool omleggen als jij met het dikste nieuwste wapen naar binnen komt rollen.
But I hope you now get the gist.

Zoals genoemd is alles nog in beweging en ontstaan er alleen welles niettes discussies over pay to win om de eerder genoemde TIJDELIJKE meta, totdat er weer een balance pass plaats vind vanwege systematische veranderingen in de game.

Star Citizen is al uit, trouwens. Technisch gezien brengt hun marketing het naar buiten als een GaaS model en dat is technisch gezien wat het is.
Ondanks de dikke disclaimer van CIG die je moet aanvaarden iedere keer dat je de game start.

Ben al lang blij dat er eindelijk een lijn in het zand is getrokken waardoor we nu eindelijk een einddoel hebben voor Star Ctizen 1.0.
Daarnaast maar afwachten of Squadron 42 inderdaad uitkomt in 2026... dat word een maak het of kraak het moment...
De 90 minuten gameplay demo van de game die ik live heb meegemaakt met eigen ogen zag er ontzettend goed uit in ieder geval.

Time will tell...

[Reactie gewijzigd door Darkwolf_1982 op 11 april 2025 14:08]

MixEnte @k99511 april 2025 11:45
Zelfs 2 jaar terug was er genoeg te doen. Maar voor SC moet je wel eerst wat huiswerk hebben gedaan en je wat hebben verdiept in de lore, wereld en “waarom”. SC is niet echt een game, (zonder dat iets van de achtergrond weet) waar je zo even instapt. Maar mocht je als nog interesse hebben en zeker nu (er is veel veranderd), dan zou ik zeggen kijk eens hier op het forum i. De SC thread and kom op discord.

Niemand is verplicht, maar iedereen is welkom.
Robinblitz
11 april 2025 08:14
Moet er nou echt elke 50 miljoen dat opgehaald is een artikel hierover komen op Tweakers? Kan nou niet echt zeggen dat dit heel nieuwswaardig is behalve om de voor-en-tegenstanders van Star Citizen uit de tent te lokken... Kotaku doet dezelfde taferelen...
_Pussycat_ @Robinblitz11 april 2025 09:34
Prachtig theater in de comments elke keer!

Helaas zijn er steeds minder gelovigen. Als iedereen vindt dat het nooit klaar wordt, is het snel saai hier.
k995 @_Pussycat_11 april 2025 10:41
nee hoor, elke jaar halen ze 100+miljoen binnen en dit jaar terug op schema.
beerse 11 april 2025 09:14
Er zijn wel meer programma's en zo die nog niet in versie 1.0 zijn uitgebracht en al jaren in gebruik zijn.

Daarnaast: Dit is een computer spelletje. Het gaat niet om het spelen van het spel, juist het maken, testen, uitproberen, terugmelden en verbeteren is het spel. Daar wordt voor betaald en daar gaat iedereen in mee.

Zelf ben ik een computer spel speler die af en toe wel een schiet spelletje of een race spelletje doet. Een beetje door de virtuele wereld raggen en klaar. Anderen zijn uren bezig met het vervolmaken van het karakter waar ze mee spelen of het voertuig waar ze mee rijden. Dat is aan mij niet zo besteed maar anderen hebben daar oeverloos veel plezier aan.

Zie het verder als spelen met constructie speelgoed zoals lego. Sommigen bouwen uren aan de mooiste constructies, anderen bouwen even snel wat objecten en spelen daar mee.

Kortom: helemaal niet erg dat een spel nog niet af is. Er kan in ieder geval mee gespeeld worden.
Klauwhamer @beerse11 april 2025 11:58
Er zijn wel meer programma's en zo die nog niet in versie 1.0 zijn uitgebracht en al jaren in gebruik zijn.
Dat klopt. Zero versioning is een bekend fenomeen en het is vrijwel altijd ontwijken van een milestone met bijbehorende accountability.
Daarnaast: Dit is een computer spelletje. Het gaat niet om het spelen van het spel, juist het maken, testen, uitproberen, terugmelden en verbeteren is het spel. Daar wordt voor betaald en daar gaat iedereen in mee.
In dit geval heeft het alle verschijnselen van oplichting/verduistering.
k995 @beerse11 april 2025 10:39
Je bent de /s vergeten
Mindfree 11 april 2025 11:30
800 miljoen aan 1 game. Ik vraag me af hoeveel er in de zakken van de eigenaar zijn verdwenen. Dit bedrag is absurd veel. Op de een of andere manier worden blijkbaar mensen al 15 aan het lijntje gehouden om maar geld te blijven pompen in een spel.
pvdheu @Mindfree11 april 2025 11:36
De studio kan amper de kosten dekken.. Het is niet onwaarschijnlijk dat men aan locaties, servers en personeel alleen al zo'n 9-10 miljoen per maand uitgeeft.
marcod @Mindfree11 april 2025 12:21
De bedenker van het spel Cris Roberts heeft zijn idee verkocht aan zn eig n bedrijf voor 1 miljoen. En deelt af en toe selfies van zijn jacht. Ook zit zijn familie in het bedrijf in hoge functies. Dan weet je wel hoe laat het is.
dgtazzman81 @Mindfree11 april 2025 13:02
Er zijn geruchten dat de familie Roberts 10% van alle inkomsten (niet winst, ruwe inkomsten) vangt. De broer van Chris zou ongeveer $500k per jaar verdienen aan salaris (ongeveer $300k basis + bonussen), Chris zal zeker niet minder dat dit krijgen.
AssaultCommand @dgtazzman8111 april 2025 18:20
Heb je daar ook een bron van? Heb dat nog niet eerder gelezen maar dat klinkt niet zo mooi
dgtazzman81 @AssaultCommand11 april 2025 18:42
Google...
Het loon van z'n broer is bovengekomen uit de belastingsdocumenten van 2022-2023 van hun kantoor in Manchester. Wat Chris zelf krijgt is pure speculatie, buiten het geld wat hij zichzelf in principe heeft betaald voor de IP rechten.
TNG128MB 11 april 2025 13:06
Is het eindelijk speelbaar? 4 jaar geleden viel ik nog door de vloer als ik uit bed stapte.
_Dune_ Moderator OeB @TNG128MB13 april 2025 02:18
Dezelfde bugs komen steeds bij elke .0 release weer terug, dus door de grond vallen, liften die niet functioneren, etc. vervolgens is een .x release weer enigszins speelbaar, dat is te zeggen als quest-lines niet broken zijn.

De ontwikkeling van dit project is na 13 jaar nogsteeds op z’n zachtst gezegd een rommeltje. Een paar maand geleden hebben ze weer een en ander over een andere boeg gegooid… wil men dat dit ooit een stabiele game met de beloofde gameplay oplevert, Dan zal Chris Robberts toch echt een stap terug moeten doen en de piketpalen door een ander moeten laten zetten. Anders komen er nooit een v1.0 release, net als bij alle andere projecten waar hij aan gewerkt heeft.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.