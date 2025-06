Ruimtegame Star Citizen heeft 600 miljoen dollar aan crowdfunding opgehaald

Ruimtegame Star Citizen heeft 600 miljoen dollar opgehaald via crowdfunding. De mijlpaal werd dit weekend gehaald, minder dan een jaar nadat de game een half miljard dollar had opgehaald. De game is al sinds 2012 in de maak en wordt via crowdfunding gefinancierd.

De teller op de website van de ontwikkelaar staat inmiddels op meer dan 600 miljoen dollar, omgerekend zo'n 556 miljoen euro. Die donaties zijn afkomstig van 4,7 miljoen gebruikers. Dat is niet het volledige bedrag dat is opgehaald, want er zijn ook private investeringen gedaan die niet openbaar zijn.

Star Citizen wordt al sinds 2012 ontwikkeld. Toen begon een crowdfundingcampagne van de ruimte-mmo. Het spel is nog niet af; het bevindt zich nog steeds in de alphafase. Ontwikkelaar Cloud Imperium Games wil ook nog niet zeggen wanneer de game 'af' is en of dat überhaupt ooit zal gebeuren. De vorige keer dat er een significant crowdfundingrecord werd gehaald was in september vorig jaar. Toen bleek dat de makers meer dan een half miljard dollar hadden opgehaald met het spel. Dat was tien maanden nadat het spel 400 miljoen dollar had opgehaald.