AMD kondigt Radeon RX 7700 XT- en 7800 XT-videokaarten aan

Op de Gamescom-beurs in Keulen heeft AMD twee nieuwe videokaarten gepresenteerd. De Radeon RX 7700 XT en RX 7800 XT zijn vanaf 6 september beschikbaar en moeten het 1440p-segment bedienen waarin ze de concurrentie met Nvidia's RTX 4060 Ti en RTX 4070 aangaan.

Met de komst van de RX 7700 XT en RX 7800 XT vult AMD zijn line-up Radeon RX 7000-kaarten aan. Deze generatie, op basis van de RDNA3-architectuur, werd eind 2022 eerst uitgebracht met de high-end RX 7900 XT en RX 7900 XTX. Een halfjaar later kwam de fabrikant met de RX 7600 om het instapsegment te bedienen. Tussen deze segmenten in werden in de tussentijd geen nieuwe Radeons uitgebracht, terwijl concurrent Nvidia hier ondertussen wel zijn RTX 4060 Ti en RTX 4070 heeft gepositioneerd. Net als bij de RX 7900 XT en XTX zullen op de RX 7700 XT en 7800 XT chiplets gebruikt worden, maar voor het nieuwe duo videokaarten zal dat in combinatie met de Navi 32-gpu zijn.

Gpu-chiplets, hoe zat het ook alweer?

AMD maakt sinds zijn RX 7000-serie videokaarten gebruik van chiplets, vergelijkbaar met hoe Ryzen-processors zijn opgebouwd. Bij de gpu's is de grootste, centrale chip de graphics compute die, waarop de rekenkernen (streamprocessors) zitten. De kleinere chips die hier omheen zijn geplaatst, heten memory cache dies. Deze bevatten per stuk een 64bit-geheugencontroller en 16MB cachegeheugen. De gcd is verbonden met mcd 's via infinity links. Het voordeel van deze opdeling is dat kleinere chips goedkoper zijn om te produceren, en dat de mcd's op een ouder en dus goedkoper productieprocedé dan de gcd kunnen worden gemaakt zonder aan prestaties in te leveren.

RX 7800 XT: lagere specificaties dan de RX 6800 XT, kleinere chip

Van de vandaag aangekondigde twee videokaarten is de RX 7800 XT de snelste. Dit model is opgebouwd rondom Navi 32, een gpu bestaande uit een gcd van 200mm² met daaromheen vier mcd's. Dat levert een geheugenbus van 256bit op, waaraan 16GB GDDR6 is gekoppeld. Op de kaart is de volledige chip actief, wat resulteert in 3840 streamprocessors uit 60 compute-units. Dat aantal komt overeen met de RX 6800 van de vorige generatie en is minder dan de 72 cu's die de RX 6800 XT heeft. Ook valt op dat AMD deze generatie een eenvoudigere chip gebruikt voor dit segment, ten opzichte van de RX 6800 XT die een deels uitgeschakelde, maar veel grotere chip meekreeg. De geheugenbus is met 256bit wel gelijk aan zijn voorganger, maar de geheugenbandbreedte ligt dankzij sneller GDDR6 ruim 20 procent hoger op de RX 7800 XT.

AMD positioneert de RX 7800 XT tegenover de GeForce RTX 4070 van Nvidia en geeft de kaart een adviesprijs van 549 euro. De opgegeven total board power van de RX 7800 XT is 263W.

RX 7700 XT: vooral in de geheugenopstelling gekortwiekt

De RX 7700 XT beschikt eveneens over de Navi 32-gpu, maar heeft daarop 54 compute-units en dus 3456 streamprocessors actief. Dat is slechts 10 procent minder dan wat de RX 7800 XT meekrijgt, terwijl bij de geheugenopstelling maar liefst 25 procent is weggesneden. Van de vier geplaatste mcd's rondom de Navi 32-gpu zijn er op de RX 7700 XT namelijk maar drie actief, wat betekent dat de geheugenbus uitkomt op 192bit met 12GB vram en dat de hoeveelheid Infinity Cache nog maar 48MB bedraagt. Omdat de geheugensnelheid met 18Gbit per seconde nog iets lager ligt dan die op de RX 7800 XT, beschikt de RX 7700 XT onder de streep dus over slechts 70 procent van de geheugenbandbreedte. Dat heeft tot gevolg dat er per actieve compute-unit op de RX 7700 XT minder bandbreedte beschikbaar is dan op de RX 7800 XT, wat de prestaties kan belemmeren.

AMD positioneert de RX 7700 XT tegenover de GeForce RTX 4060 Ti en noemt een adviesprijs van 489 euro. De total board power van de RX 7700 XT bedraagt 245W. Zowel de RX 7700 XT als de RX 7800 XT moeten vanaf 6 september beschikbaar komen.