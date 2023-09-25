AMD-topman van gpu-divisie Scott Herkelman kondigt vertrek bij bedrijf aan

Één bedrijf die met de 4090 zover vooruit loopt is niet goed voor de markt.
Dat ligt er maar aan hoe je de markt bekijkt... Is het wellicht niet goed voor de markt qua concurrentie in het topsegment? Sure! Maar er is meer aan de 'markt' dan alleen het topsegment.
Het probleem met het huidige topsegment (GPU) is dat het vrij prijzig is, waardoor het niet betaalbaar is voor het gros van gamers (€1700+ voor een 4090).
De 4090 tilt ook de verwachtingen en de (max) graphics omhoog. Fijn! Hoor ik veel zeggen, maar dat is alleen maar fijn als games ook 'speelbaar' blijven in de laagste segment videokaarten, wat de laatste tijd weer niet het geval lijkt te zijn. We zijn nu drie jaar verder en met cyberpunk 2077 2.0 release lijken de performance issues verholpen te zijn (dan hebben we het niet over bugs). En zo zijn er veel meer games die slecht to niet goed draaien op budget GPUs. Natuurlijk verwachten we geen 4k 120fps+ op en 2060, maar de high performance GPUs beginnen developers (weer) lui te maken en/of de verkeerde beslissingen te nemen. Met UE5 zien we steeds meer games op de markt komen die slecht geoptimaliseerd zijn voor lower end machines/GPUs.
Daarnaast nog eens stroomverbruik van zowel de CPU als de GPU die alleen maar hoger wordt ipv. lager. Die enorme performance gains moeten ergens vandaan komen en die worden deels betaald met meer stroomverbruik. In een tijd dat de energie prijzen hoog zijn, er niet genoeg (groene) energie is en dat de gemiddelde temperatuur omhoog gaat (warmte van een dergelijke machine zal een steeds groter deel van het jaar moeten worden gecompenseerd met airco).
We zien dat Intel zijn nieuwe GPU niet in 2023 uitbrengt, maar waarschijnlijk pas in 2025. Ook Nvidia gaat van een nieuwe gaming GPU generatie eens per twee jaar naar eens per drie jaar (RTX5000 ook waarschijnlijk pas in 2025). AMD wil kennelijk dat spelletje niet meer spelen en ik geef ze daar groot gelijk in! Laat ze maar flink verder ontwikkelen in het low-end segment (zowel prijs als power). En ik vraag me sterk af hoeveel klanten Nvidia zou hebben voor een RTX 5090. Momenteel zegt de Steam Hardware Survey 0,78% gebruikt een 4090, met 132 miljoen active, is dat ~422k mensen die na een jaar een 4090 kunnen hebben (cijfers zullen wellicht niet kloppen). Hoeveel daarvan zouden in de huidige economische situatie een 5090 kunnen (en willen) betalen?
Kijk naar de Concorde, heeft bijna 35 jaar rondgevlogen als enige in dit segment. Er was concurrentie (oa. Boeing), maar die hebben (al vroeg) de stekker eruit getrokken ivm. het economische klimaat en het enorme verbruik (zelfs de VS wilde daar geen geld verder insteken).
Waar ik op hoop is dat AMD zich meer gaat richten op het energie zuinige segment en daar grotere stappen zal maken dan dat ze nu doen. Want veel van de vooruitgang in dit segment is gewoon meer power er tegenaan gooien. Dit is ook de reden waarom een Valve Steam Deck waarschijnlijk pas in 2025+ een nieuwe Steam Deck uitbrengt, de nieuwe Z1 Extreme (in oa. de Asus Ally) is een stuk sneller dan de iGPU in de SteamDeck, maar trekt ook bijna het dubbele (effectief een 4800u vs een 7840u).