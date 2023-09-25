AMD-topman van gpu-divisie Scott Herkelman kondigt vertrek bij bedrijf aan

AMD-topman Scott Herkelman heeft zijn vertrek bij het bedrijf aangekondigd. Herkelman was ruim vijf jaar vicepresident van de graphics business unit en daarna nog zo'n twee jaar senior vice president van dezelfde divisie.

Bron: AMD

Herkelman heeft zijn vertrek bekendgemaakt in een tweet en zegt vanaf eind dit jaar definitief bij AMD weg te gaan. Op de officiële website van AMD staat overigens al dat een andere werknemer zijn positie heeft ingenomen.

De gpu-divisie van AMD werd de afgelopen zeven jaar mede door Herkelman aangestuurd. Hij was dus medeverantwoordelijk voor de release van verschillende Radeon-gpu's, waaronder recentelijk de Radeon RX 7800 XT en RX 7700 XT. Hij werkte daarentegen niet alleen achter de schermen aan videokaarten van AMD, want hij nam ook de presentatie van verschillende gpu's op zich.