AMD schrapte plannen voor 12Vhpwr-connector op RX 7700 XT en RX 7800 XT

AMD had plannen om de RX 7700 XT en RX 7800 XT te voorzien van een 12Vhpwr-connector. Het bedrijf heeft daar uiteindelijk vanaf gezien omdat het vond dat 'eindgebruikers niet de schuld moesten krijgen' van de problemen met de omstreden aansluiting.

Dat zegt Scott Herkelman van AMD's gpu-afdeling in een interview met Club 386. Herkelman zegt daar dat AMD geen plannen had om de 12Vhpwr-connector op de RX 7900 en RX 7600 te plaatsen, maar dat dat plan wel op tafel lag voor de RX 7700 XT en RX 7800 XT. "We hebben die daar verwijderd en dat was een bewuste keus", zegt Herkelman. "Je moet eindgebruikers niet de schuld geven van problemen die je zelf hebt. Je moet problemen opmerken en oplossen."

Herkelman sluit niet uit in de toekomst nieuwe kaarten met de aansluiting te maken. Daarvan geeft hij geen expliciete voorbeelden. Herkelman zegt dat dat pas gebeurt zodra 'het vermogensprobleem is opgelost en er vertrouwen is dat het correct werkt voor eindgebruikers'. "Dan zul je dat bij ons op de planning zien."

De 12Vhpwr-connector is een twaalfpinsstekker voor gpu's die vorig jaar onder vuur te kwam te liggen. Bijna letterlijk: sommige gebruikers meldden dat hun 12Vhpwr-aansluiting was gesmolten tijdens gebruik. Dat leek te gebeuren als de connector niet goed was aangesloten.

Maker Intel heeft inmiddels een revisie van de ATX 3.0-standaard uitgebracht, waardoor de adapter minder warm zou worden. Nvidia voorzag zijn RTX 4090 onlangs ook van een verbeterde 12Vhpwr-connector. Die heeft kortere sensepinnen, waardoor de gpu minder vermogen kan vragen als de kabel niet goed is aangesloten. Dat moet hitteproblemen voorkomen. Tweakers schreef eerder een achtergrondverhaal over de problemen met de 12Vhpwr-aansluiting.