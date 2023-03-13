Intel komt met ATX-revisie 12Vhpwr-aansluiting om hitteproblemen te voorkomen

Intel komt met een revisie van de ATX 3.0-standaard. Daarin zitten nu aanbevelingen voor de opbouw van 12Vhpwr-aansluitingen, zodat deze minder warm worden. Eerder kwam aan het licht dat 12Vhpwr-adapters konden smelten als deze niet goed werden aangesloten.

Intels ATX 3.0-revisie 2.01 maakt onderscheid tussen twee soorten aansluitingen voor zijn 12Vhpwr-connectors. Deze kunnen voorzien worden van krimpcontacten met dimples en varianten met springs. Intel raadt fabrikanten in de revisie aan om laatstgenoemde te gebruiken in hun kabels. Volgens het bedrijf bieden aansluitingen met dat soort contacten een groter oppervlak voor de elektrische flow en 'wordt de temperatuurstijging daardoor verminderd'.

Eind vorig jaar kwam aan het licht dat 12Vhpwr-adapters, die werden geleverd bij RTX 40-gpu's van Nvidia, in bepaalde gevallen konden smelten. Dat kon volgens Nvidia gebeuren wanneer deze adapters niet goed waren aangesloten en daarom minder goed contact maakten met de stroomaansluiting op de videokaart. Tweakers schreef een achtergrondverhaal over deze problematiek en de oorzaken daarvan.

Nvidia bevestigde eerder al dat de 12Vhpwr-adapters geproduceerd worden door twee verschillende fabrikanten: Astrom en NTK. Daarbij meldde Igor's Lab al dat beide adapters gebruikmaken van andere krimpcontacten binnen in de aansluitingen. Igor's Lab deed eerder tests tussen die twee connectortypen en concludeerde dat de variant van NTK beter functioneerde en minder warm werd. Die techwebsite meldt nu dat de NTK-adapter gebruikmaakte van het springontwerp.

12Vhpwr ATX 3.0-revisie 2.01
12Vhpwr-contacten met dimpleontwerp (links) en springcontacten

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 13-03-2023 10:24 34

13-03-2023 • 10:24

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Reacties (34)

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youridv1 13 maart 2023 10:50
Daarbij meldde Igor's Lab al dat beide adapters gebruikmaken van andere krimpcontacten binnen in de aansluitingen. Igor's Lab deed eerder tests tussen die twee connectortypen en concludeerde dat de variant van NTK beter functioneerde en minder warm werd.
Dit is allemaal leuk en aardig tweakers, maar Igor's Lab heeft de issue nooit daadwerkelijk gereproduceerd. Ze hebben metingen gedaan aan twee correct functionerende connectors van verschillende types en er een paar open geknipt. Daarna hebben ze wat gespeculeerd op basis van die destructieve analyse en wat temperatuur metingen die allemaal ruimschoots binnen spec zaten. Toch durfden ze bij IL te concluderen dat de connector die iets warmer liep dan uiteindelijk zou resulteren in de smeltende connector. Maar dit deden ze zonder gegrond bewijs te leveren.

Gamers Nexus heeft de issue later meermaals gereproduceerd en kwam er op basis van daadwerkelijk onderzoek achter dat de speculaties van Igor's Lab zo goed als onzin waren en heeft dit toen genuanceerd, maar toch vrij duidelijk ook verwoord. Zij konden daadwerkelijk hard maken dat het issue los stond van de design verschillen tussen de twee varianten van de connector die door Igor's Lab zijn vergeleken.

Het issue zat hem in het feit dat het bij het huidige design van de retainer van de nieuwe connector relatief makkelijk is om verkeerd in te schatten of de connector er helemaal in zit en dat, wanneer de connector niet helemaal vast geklikt is en een beetje scheef getrokken wordt, er een klein contactpunt kan ontstaan met een hoge weerstand (door het kleine oppervlak), waar die hoge temperatuur vandaan komt. Daarom smolten de connectoren ook vaak in 1 hoek.
De connector moet flink slecht ingeplugd worden door de gebruiker, maar de slappe klik van de retainer en stroeve connector zorgen ervoor dat dit toch iets te makkelijk voorkomt.
De conclusie was dat het design van de connector heel vatbaar is voor user error (eigenlijk bijna user error aanmoedigend, wat de schuld weer richting nvidia duwt) maar dat een oplettende gebruiker die de connector volledig inplugd nooit problemen zal ervaren, of er nu een native 16 pin of een nvidia splitter van welke variant dan ook wordt gebruikt. Wanneer de retainer daadwerkelijk correct vast zit, kan het probleem zich eigenlijk niet voor doen, omdat de afstand die de connector uit de videokaart moet komen veel groter is dan de retainer toestaat.

voor meer informatie, bekijk direct de bron:
https://www.youtube.com/watch?v=ig2px7ofKhQ&t=962s

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 25 juli 2024 10:51]

the_stickie @youridv113 maart 2023 11:01
Feit blijft wel dat er problemen waren en dat dit door producenten erkend werd.
Dat zoiets moeilijk te reproduceren valt, is imo te verwachten. Uiteindelijk wordt zoiets ook niet op de markt gebracht zonder enige test.

Ik ga er vanuit dat Intel de standaard heeft aangepast op basis van bevindingen en niet op basis van media.
Het komt me ook zeer logisch voor dat bij de 'dimple' oplossing kleine tolerantieverschillen (en/of montageproblemen) sneller problemen op leveren dan een 'springloaded' connector.
youridv1 @the_stickie13 maart 2023 11:04
Als je de bron die ik heb gelinkt even bekijkt, zul je zien dat het eigenlijk niet aan de aan het dimple ontwerp ligt. Het komt echt alleen voor bij loszittende connectoren, een use case die strict genomen gewoon out of spec is. Je kunt niet van een connector die er half uit hangt verwachten dat hij correct functioneert. Wat je wel kunt verwachten is dat de connector duidelijke feedback geeft wanneer hij er volledig in zit en dat het voor de gebruiker duidelijk is dat de connector correct ingeplugd is. Precies daar zit de zwakte van de 16pin en die schuld heeft nvidia, terecht, bekend

Is het spring loaded ontwerp technisch superieur? Jazeker, maar het is niet gericht op de core issue die toendertijd het nieuws heeft gehaald. Overigens weet ik zeker dat intel een goede reden heeft voor het nieuwe springloaded ontwerp, dat ben ik met je eens.
Maar er is ook al gebleken in destructieve tests van Gamers Nexus dat de 16 pin ook genoeg vermogen kan leveren aan bijvoorbeeld de 4090 met een aantal van de 12 volt draden doorgeknipt, als degene die wel verbonden zijn maar volledig correct ingeplugd zijn.

Overigens kun je veilig aannemen dat de bevindingen van Gamers Nexus en bijvoorbeeld der8auer weldegelijk worden meegenomen in hardware design, gezien meerdere merken in de PC markt dit al hebben gedaan. Voorbeelden zijn Cooler Master, NZXT, Fractal Design, Arctic, Deepcool. Ze doen officieel niet aan design consultancy, maar aardig wat prototypes worden langs hen gehaald voor feedback.
Ze geven het zelf niet graag toe in al hun bescheidenheid, maar Gamers Nexus begint zo langzamerhand best wel diepgaand onderzoek te doen

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 25 juli 2024 10:51]

the_stickie @youridv113 maart 2023 11:11
De 'core issue' van niet goed geplaatste connectoren is misschien al wel opgelost door alle informatie die daarrond naar buiten gekomen is.
Misschien is de aanpassing van de standaard 'maar dat': laten zien dat er iets mee gedaan wordt ipv alles af te wentelen op 'user error'.
Afaik kan Intel mbt de ATX standaard enkel specs verzinnen en aanbevelingen doen mbt de implementatie. Het is aan de fabrikanten (van connector over PCB tot grafische kaart) om vervolgens ook kwalitatieve hardware af te leveren.
youridv1 @the_stickie13 maart 2023 11:13
Dat zou goed kunnen. Het is natuurlijk altijd goede publiciteit om genoemd te worden bij een revisie van een ontwerp dat bekende gebreken heeft en er vervolgens nooit meer over problemen wordt gerept in het nieuws.

Gezien het nieuwe ontwerp ook daadwerkelijk beter is dan het bestaande, is het ook algemeen een positief iets

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 25 juli 2024 10:51]

dasiro @youridv113 maart 2023 11:32
het voordeel van het spring-design tov het dimple-design is dat er zelfs bij user-error meer contactoppervlak is. Waarom ze beide opties nog in de specs laten staan is misschien vaag, maar ik veronderstel dat het dimple-design bij correct gebruik een groter contactoppervlak heeft.
Hans1990 @youridv113 maart 2023 11:41
Is het spring loaded ontwerp technisch superieur? Jazeker, maar het is niet gericht op de core issue die toendertijd het nieuws heeft gehaald.
Ik heb de connectors niet in m'n handen gehad, maar als "spring" ook daadwerkelijk betekent dat de contact eerst een soort bump heeft die iets terugveert wanneer die ondiep ingeplugd is, waardoor slecht ingeplugde connetors hopelijk beter zichtbaar zijn voor de end user, dan kan dat wel iets helpen om de connector goed over de bump in te pluggen.

Maar zoals gezegd, ik heb beide connectoren niet in m'n handen gehad. Wellicht gaan ze nog steeds even stroef en is daar weinig merkbaar verschil in.

Waar de fabrikanten het uiteindelijk om draait, is hoeveel contactweerstand-rating (bij goed gebruik) de connector heeft en ook het aantal mating cycles. Dat laatste zegt dit document vrij weinig over, en wellicht dat de spring loaded contacten daarin inferieur zijn mocht er verbuiging optreden. Dat kan al bij een handjevol mating cycles zijn. Gelukkig, zoals je terrecht opmerkt, zijn connectors vaak vrij stevig overspec'ed, mits goed gebruikt.

Specificatie documenten geven helaas zelden duidelijke inzichten in de achterliggende motivaties voor de design keuzes. Het een is een specificatie, geen appnote, want bij dat laatste mag een ontwerper wel meer nadenken, terwijl een specificatie eigenlijk geen discussie moet opwerpen.
Ludewig
13 maart 2023 10:51
De vraag is wel of dit het probleem oplost. Voor zover we kunnen nagaan was de connector maar half ingeplugd, elke keer dat het misging. En volgens mij ging het ook fout met kabels die de betere variant van de krimpcontacten gebruiken.

Ik zou zelf vooral graag zien dat ze de male connector niet te groot maken, want bij veel mensen was er zoveel kracht nodig om de connector volledig in te pluggen dat ze dachten dat hij er al volledig inzat, terwijl dit niet zo was. En wellicht ook iets doen aan het retentie-haakje, zodat het duidelijker is wanneer hij achter het richeltje valt.
the_stickie @Ludewig13 maart 2023 11:05
Zou de incidentie niet sowieso al een stuk beperkt zijn door alle media-aandacht? Je moet imo al heel onwetend, ignorant of moedwillig zijn na alle publicaties mbt de problemen om de aansluiting van een ~1000€ stuk hardware niet voor een derde keer te controleren voor je 'm start.
ultimasnake @the_stickie13 maart 2023 12:03
Je moet er toch ook gewoon vanuit kunnen gaan dat het product degelijk aan te sluiten is? Een klik horen lijkt me een indicatie die helaas nu niet betekend (de boel zit goed)
Xfade @ultimasnake13 maart 2023 14:46
Die klik is het juist wel. Dat kwam in de videos ook naar voren. Als je de klik hoorde, zag je dat hij er goed in zat. Je moet erg goed drukken voordat je hem hoort, dit had ik ook bij mijn kaart.

[Reactie gewijzigd door Xfade op 25 juli 2024 10:51]

SRI @the_stickie13 maart 2023 12:04
Welke media aandacht? Ja hier op tweakers maar lang niet elke gebruiker van een high end grafische kaart is ook een ‘geek’. Ik heb niks in de algemene media hierover voorbij zien komen.

Tevens als er iets faalt is het altijd goed om te kijken of het om een ontwerpfout gaat of gebruikersfout. En zelfs bij gebruikersfouten is het altijd slim om dan na te gaan of het design verbeterd kan worden om het te voorkomen.
the_stickie @SRI13 maart 2023 13:01
Ik denk dat elk medium dat benchmarks en reviews publiceert van dergelijke hardware minstens meer dan eens dit probleem vermeld heeft.
Imo is het aandeel van consumenten dat zo'n kaart ongeïnformeerd koopt én zelf plaatst héél klein. ' t is tenslotte sowieso hardware voor een select publiek.
SRI @the_stickie13 maart 2023 13:15
Ja ik heb geen cijfers voor dit. Ken wel aardig wat mensen die gewoon zeggen ik wil het beste voor zoveel geld of ik wil gewoon het beste zonder ooit naar reviews te kijken.
Richardus27 @Ludewig13 maart 2023 11:34
Snap eerlijk gezegd niet dat ze niet gewoon het design van de 6/8-pin connectors hebben overgenomen en uitgebreid naar 12-pins. Heb nooit problemen gehad met die aansluitingen, ze zijn bekend en werken prima, en in deze tijd zijn videokaarten zo belachelijk groot dat de ruimtebesparing geen drol meer uit maakt.
maradesign @Ludewig13 maart 2023 16:50
Wat ik zo ontzettend apart vond, is dat bij mijn 4090 zijn connector totaal geen houvast zat voor het retentiehaakje. Dus ik heb heel goed moeten kijken of de 12v adapter connector goed in het contact van de 4090 zat want ik kon door het ontbreken dus nooit een klik horen.

Ik vind deze hele spec van de kabel maar dubieus. Ik heb in mijn hele leven nog nooit een psu/psu kabel breuk gehad, en ik heb een paar dagen geleden moeten concluderen dan de 12vhpwr cable bij mijn thermaltake psu kapot is gegaan en ik alles moet RMA'en. Ik heb een paar keer een build opnieuw in elkaar moeten zetten, ook omdat ik het leuk vindt. En daarbij moest de connecter er ook wel meerdere keren in/uit. Iets wat Jayz2cents (wat je van zijn journalastiek ook mag vinden) al zijn zorgen over had hoe snel zo'n ding kon beschadigen etc...
cnieuweboer 13 maart 2023 10:37
dat 12Vhpwr-adapters vlam konden vatten
Bron? Ik heb niets vlam zien vatten.
AuteurAverageNL Nieuwsredacteur @cnieuweboer13 maart 2023 10:43
Er wordt in veel berichtgeving gesproken over 'fire hazards', maar het gaat inderdaad vooral om gesmolten connectors; het lijkt me correcter om dat op die manier te vermelden. Ik pas het aan :)
the_stickie @cnieuweboer13 maart 2023 10:55
Veel media spreken van 'catch on fire', al gaat het meestal over smelten en verkolen. Dus het resultaat is wel "burned" ofte verbrand. Gelukkig zijn de meeste materialen in elektronica vlamwerend, en zal het dus in eerste instantie gaan smeulen en stinken.
Toch zijn er foto's te vinden van zeer zorgwekkende aansluitingen en kaarten waarvan maar weinig meer overbleef. De semantische discussie is dus niet degene die gevoerd moet worden: het is gevaarlijk en vooral ook jammer dat die dure nieuwe hardware zichzelf onbruikbaar maakt.
lucade2210 @cnieuweboer13 maart 2023 10:41
Meerdere users hebben dat geconstateerd en gemeld. GamersNexus heeft gereproduceerd. Igor ook dacht ik.
cnieuweboer @lucade221013 maart 2023 10:43
Dat waren gesmolten stekkers, niet vlam gevat.
k995 @lucade221013 maart 2023 10:43
smelten is niet vlam vatten
Wildfire @lucade221013 maart 2023 10:58
Smelten, niet vlam vatten. En daarnaast kostte het GamersNexus wel aardig veel moeite om het te reproduceren dus het geeft wel aan dat het niet zomaar even overal zal gebeuren.
kneusteun @cnieuweboer13 maart 2023 10:41
Er zijn op onder andere reddit wel wat afbeeldingen van gesmolten connectoren. Geen idee of er ook beelden zijn dat er echt een vlam is geweest inderdaad.
youridv1 @kneusteun13 maart 2023 10:46
Is gewoon krom vertaald vanuit de originele engelse bron. Kortsluiting en thermal runaway vallen in het engels wel onder fire hazard, maar dat kun je dus niet vertalen naar vlam vatten.
keranoz @cnieuweboer13 maart 2023 10:44
https://www.reddit.com/r/.../rtx_4090_adapter_burned/
k995 @cnieuweboer13 maart 2023 10:44
Is al uit het artikel gehaald
vinkjb 13 maart 2023 12:21
Na het smelten komt de vlam, kortsluiting...
Vulcanic 13 maart 2023 10:43
Zo zie je maar, waar rook is, is een smeltende connector die snel even uit de standaard weggepoetst moet worden.
com2,1ghz @Vulcanic13 maart 2023 11:43
Dit is 100% een gebruikersfout, echter is het probleem van de standaard dat er geen marge is voor een gebruikersfout. Of ze moeten die stekker zo ontwerpen dat hij pas werkt wanneer je hem correct aansluit.
SunnieNL @com2,1ghz13 maart 2023 11:57
Is het een gebruikersfout of een fout ontwerp dat zorgt dat de gebruiker de fout kan maken? ;)
Een gebruiker kan er niet zo veel aan doen als ze niet kunnen zien of de connector er goed of fout in zit. In veel handleidingen staan zaken als '>CLICK<' etc zodat een gebruiker geholpen wordt hoe hij weet dat de connector goed zit. Daar is het design ook naar.

Als het design zo slecht is dat er snel een gebruikersfout ontstaat doordat de gebruiker niet weet of de connector nou goed zit of niet, dan is het wat mij betreft toch echt een design fout en geen gebruikersfout als het gebeurd.
com2,1ghz @SunnieNL13 maart 2023 13:14
Je zou zeggen dat ze(NVIDIA) wel van te voren hadden kunnen bedenken dat men deze adapters 90 graden zou buigen en dat er kracht op zou komen. Vind het daarom ook vreemd waarom ze geen 90 graden adapters hadden meegeleverd ipv de fragiele rechte adapters. Zeker omdat de kaarten gigantisch zijn.
Verwijderd 13 maart 2023 14:02
Weerstand wordt alleen maar groter als een connector niet goed sluit. En door die weerstand vloeit er meer stroom door een kleiner stukje oppervlak wat warmte genereert. Te klein en connectoren kunnen smelten. Maar die hele zelf-gefabriceerde onderzoeken slaan kant nog wal tegenwoordig. Alles om views, clicks en aandacht te krijgen voor iets dat als je het gewoon met verstand gebruikt in de regel niet stuk zal gaan.

Fabrikanten testen die dingen voordat het in de public gegooid wordt. Ook met ontwerp houdt men rekening met zekere (veiligheids) marges zodat het eigenlijk niet mis kan gaan. Mits een Nvidia connector gewoon goed aangesloten is, werkt deze out of the box zoals intended. Wanneer je het buigen gaat dan verhoog je de weerstand op waarop het te warm wordt en daardoor de boel smelt met als een fik ter gevolg.

Apparatuur is nog nooit stukgegaan bij mij door incorrect gebruik. Ergo als je het gewoon gebruikt waar het voor is dan werkt het jaren. Ik geloof echter wel in bijv. PCI-E kabels die na herhaaldelijk gebruik corroderen. Ik heb 1 kabel bijv. (4 pins) die corrosie aan de pinnetjes heeft en in HWInfo duidelijk te waarnemen is dat het voltage aan de VRM's lager is dan met gebruik van een andere kabel.

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