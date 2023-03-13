Intel komt met ATX-revisie 12Vhpwr-aansluiting om hitteproblemen te voorkomen

Intel komt met een revisie van de ATX 3.0-standaard. Daarin zitten nu aanbevelingen voor de opbouw van 12Vhpwr-aansluitingen, zodat deze minder warm worden. Eerder kwam aan het licht dat 12Vhpwr-adapters konden smelten als deze niet goed werden aangesloten.

Intels ATX 3.0-revisie 2.01 maakt onderscheid tussen twee soorten aansluitingen voor zijn 12Vhpwr-connectors. Deze kunnen voorzien worden van krimpcontacten met dimples en varianten met springs. Intel raadt fabrikanten in de revisie aan om laatstgenoemde te gebruiken in hun kabels. Volgens het bedrijf bieden aansluitingen met dat soort contacten een groter oppervlak voor de elektrische flow en 'wordt de temperatuurstijging daardoor verminderd'.

Eind vorig jaar kwam aan het licht dat 12Vhpwr-adapters, die werden geleverd bij RTX 40-gpu's van Nvidia, in bepaalde gevallen konden smelten. Dat kon volgens Nvidia gebeuren wanneer deze adapters niet goed waren aangesloten en daarom minder goed contact maakten met de stroomaansluiting op de videokaart. Tweakers schreef een achtergrondverhaal over deze problematiek en de oorzaken daarvan.

Nvidia bevestigde eerder al dat de 12Vhpwr-adapters geproduceerd worden door twee verschillende fabrikanten: Astrom en NTK. Daarbij meldde Igor's Lab al dat beide adapters gebruikmaken van andere krimpcontacten binnen in de aansluitingen. Igor's Lab deed eerder tests tussen die twee connectortypen en concludeerde dat de variant van NTK beter functioneerde en minder warm werd. Die techwebsite meldt nu dat de NTK-adapter gebruikmaakte van het springontwerp.