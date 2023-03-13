Reuters: ASML-leveranciers willen nieuwe fabrieken bouwen buiten China

Diverse leveranciers van Veldhovense chipmachinefabrikant ASML willen fabrieken bouwen buiten China gezien de oplopende spanningen tussen dat land en het Westen. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. De bedrijven zouden kijken naar locaties in ZO-Azië.

Medewerkers van verschillende ASML-leveranciers gaan deze week op reis naar Vietnam, Maleisië en Singapore, schrijft Reuters op basis van documenten van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, die verantwoordelijk is voor de reis. Het overgrote deel van die bedrijven gaat volgens de BOM mee omdat ze nieuwe productielocaties in Vietnam of Maleisië overwegen. Ingewijden vertellen aan Reuters dat deze uitbreidingsplannen onderdeel zijn van een langetermijnplan om minder met China te moeten werken.

Het merendeel van de twaalf bedrijven die meegaan naar Azië, zijn volgens Reuters leverancier van ASML. Enkele van hen hebben fabrieken in China. Onder de bedrijven die meegaan, valt onder meer NTS Group, dat bepaald gereedschap voor ASML produceert. Ook Neways, dat ASML helpt bij het ontwikkelen van onder meer electronic control units en bedradingssystemen voor lithografiemachines, gaat mee op reis naar Azië. De bedrijven waren niet bereikbaar voor commentaar en ASML gaf geen reactie, meldt Reuters.

De vermeende uitbreidingsplannen volgen op toegenomen spanningen tussen China en het Westen, waarbij ook Nederland is betrokken. Vorige week maakte de Nederlandse regering bekend dat er aanvullende exportrestricties op lithografiemachines naar China worden ingevoerd. Daarmee volgt Nederland de Verenigde Staten, dat in oktober al vergaande exportbeperkingen op chips en chipproductieapparatuur naar China introduceerde. In de praktijk betekent dit dat ASML zijn 'geavanceerdste duv-machines' niet meer mag leveren aan Chinese chipmakers. Om welke machines het precies gaat, is onbekend. De regering heeft dat volgens een statement van ASML niet verduidelijkt. Volgens de interpretatie van ASML betreft het de TwinScan NXT:2000i en nieuwer. ASML mocht al geen euv-machines exporteren naar China.