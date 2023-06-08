EU biedt 8,1 miljard euro staatssteun voor elektronica- en communicatieprojecten

De Europese Commissie is akkoord gegaan met het vrijmaken van 8,1 miljard euro aan staatssteun. Dit bedrag wordt verdeeld over micro-elektronica- en communicatieprojecten van bedrijven als Airbus, ASML en Ericsson.

Het totaalbedrag van 8,1 miljard euro wordt door lidstaten ingelegd en komt beschikbaar onder een Important Project of Common European Interest voor micro-elektronica en communicatietechnologieën. Bij dit soort initiatieven kunnen bedrijven projectideeën indienen. Die projecten worden vervolgens, mits goedgekeurd, deels gefinancierd door de EU. De lidstaten kunnen een deel van de staatssteun terugeisen bij projecten die 'zeer succesvol' blijken.

Het nieuwe IPCEI ME/CT is opgezet door veertien EU-lidstaten, waaronder Nederland. Als onderdeel van het project gaan 56 bedrijven in totaal 68 projecten uitvoeren. Onder die bedrijven vallen bijvoorbeeld Airbus, ASML, Bosch, Ericsson, GlobalFoundries, Infineon, NXP en Renault. De projecten worden volgens de EU gericht op het 'mogelijk maken van de digitale en groene transformatie'.

Bedrijven gaan onder meer samenwerken aan r&d voor nieuwe materialen en productieapparatuur, naast projecten omtrent chipontwerp en productieprocessen. De projecten krijgen onder mee betrekking op communicatietechnieken als 5G en 6G, autonoom rijden, kunstmatige intelligentie en quantumcomputing, zo stelt de Europese Commissie.

Volgens de EU kunnen de eerste producten uit het IPCEI ME/CT in 2025 op de markt gebracht worden. Het project moet in 2032 volledig worden afgerond, hoewel de precieze tijdsschema's verschillen per project. Het voorstel voor dit IPCEI-initiatief lag al langer op tafel. Nederland meldde vorig jaar al dat het 230 miljoen euro wil geven aan projecten van onder meer ASML en NXP.

Europa IPCEI ME/CTEuropa IPCEI ME/CT

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 08-06-2023 17:05 35

08-06-2023 • 17:05

35

Lees meer

Staatssteun voor Europese chips

11 feb 2022

Staatssteun voor Europese chips

Chips Act moet halfgeleidersector redden

23
Chips op 2nm en halfgeleiderallianties

5 jun 2021

Chips op 2nm en halfgeleiderallianties

De EU wil haar chipsector versterken

93
Nederland gaat leveringsrisico’s van kritieke grondstoffen onderzoeken
Nederland gaat leveringsrisico’s van kritieke grondstoffen onderzoeken Nieuws van 12 februari 2025
ASML gaat jaarlijks 100 miljoen euro investeren in uitbreiding Duitse fabriek
ASML gaat jaarlijks 100 miljoen euro investeren in uitbreiding Duitse fabriek Nieuws van 21 november 2023
Nederland geeft NXP en ASML miljoenensubsidie voor 6G- en chipproductieonderzoek
Nederland geeft NXP en ASML miljoenensubsidie voor 6G- en chipproductieonderzoek Nieuws van 8 november 2023
Reuters: ASML-leveranciers willen nieuwe fabrieken bouwen buiten China
Reuters: ASML-leveranciers willen nieuwe fabrieken bouwen buiten China Nieuws van 13 maart 2023
VS plant gesprek met Nederland over exportstop chipmachines van ASML naar China
VS plant gesprek met Nederland over exportstop chipmachines van ASML naar China Nieuws van 3 november 2022
EU-landen subsidiëren 5,4 miljard euro voor onderzoek naar gebruik van waterstof
EU-landen subsidiëren 5,4 miljard euro voor onderzoek naar gebruik van waterstof Nieuws van 15 juli 2022
Overheid wil honderden miljoenen euro's bijdragen aan projecten van ASML en NXP
Overheid wil honderden miljoenen euro's bijdragen aan projecten van ASML en NXP Nieuws van 20 april 2022
Twaalf EU-landen subsidiëren voor 2,9 miljard euro in onderzoek naar accu's
Twaalf EU-landen subsidiëren voor 2,9 miljard euro in onderzoek naar accu's Nieuws van 26 januari 2021
Meer producten en artikelen
Politiek en recht ASML Europa Europese unie Nxp

Reacties (35)

-Moderatie-faq
35
34
18
0
0
9
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Sandburger 8 juni 2023 17:18
Kan iemand mij uitleggen waarom een bedrijf als ASML wat gigantische winsten maakt, alsnog staatssteun nodig heeft?

Niet dat ik tegen ben, maar de logica ben ik kwijt.
enver63 @Sandburger8 juni 2023 17:26
Kan iemand mij uitleggen waarom een bedrijf als ASML wat gigantische winsten maakt, alsnog staatssteun nodig heeft?
Er staat niet dat de bedrijven het nodig hebben, maar hoe groter het bedrijf, hoe meer lobbyisten het heeft bij de EU. R&D is 'risicovol', in de zin dat het niet gegarandeerd snel vel 'aandeelhouderswaarde' oplevert. Als de lobbyisten dan zeggen dat het goedkoper is om R&D in, bijvoorbeeld, India te doen, en dat ze een 'incentive' nodig hebben om het in Europa te doen, krijg je subsidies zoals in het artikel beschreven.

In het artikel staat ook: "Bij dit soort initiatieven kunnen bedrijven projectideeën indienen." Dat is een ingewikkeld en langdurig traject, waarvoor allerlei bureautjes bestaan waaraan je dit kunt uitbesteden. Voor kleine bedrijven is dat lastig.
Vampyre @Sandburger8 juni 2023 17:50
Wat ik lees is dat het geld is om die bedrijven te bewegen om samen te laten werken.
Een soort samenwerk subsidie, waarschijnlijk dus bedoeld om die samenwerking strategisch tussen Europese bedrijven te bevorderen.

Op zich geen slecht plan. Cru gesteld zou een bedrijf an sich het namelijk niet moeten/mogen boeien met wie het samen werkt. Bedoeling van een bedrijf is winst.
FONfanatic @Sandburger8 juni 2023 18:28
De logica is bij topinkomens en -vermogens dezelfde: kom je niet over de brug dan gaan ze naar een ander. Pure afpersing dus.

Toen ik eergisteren daar tegenin ging in een discussie over als ICT-er voor Nederland gaan werken vond men mij naïef en marxistisch, masochistisch, dat ik er de salarishoogte accepteerde, dus het afpersen is onze beroepsgroep ook niet vreemd.

Tja rechtvaardigheid is tegenwoordig ver te zoeken in onze graaimaatschappij.

[Reactie gewijzigd door FONfanatic op 23 juli 2024 03:45]

Blokker_1999
@Sandburger8 juni 2023 18:52
De Europese Unie heeft een hoop doelstellingen gezet voor zichzelf en spoort hiermee bedrijven aan om mee te helpen die doelstellingen te bereiken. Zonder deze subsidies zouden de meeste van de geselecteerde projecten niet van de grond komen of pas jaren later waardoor de EU zijn doelstellingen niet haalt.

Met behulp van deze subsidie lanceert men extra RnD, extra werkgelegenheid maar ook extra inkomstenbronnen voor in de toekomst. Allemaal dingen die, wanneer succesvol, ook voor extra inkomsten zullen zorgen.
IIIIIIIIIIII @Sandburger8 juni 2023 19:28
Antwoord staat in de eerste link:
" Where private initiatives supporting breakthrough innovation fail to materialise because of the significant risks such projects entail, the IPCEI rules enable Member States to jointly fill the gap to overcome these important market failures. "

Oftewel, sommige dingen worden niet onderzocht omdat de risico's te hoog zijn, door subsidie te geven zijn bedrijven eerder bereid om die risico's te nemen.
multimho @Sandburger9 juni 2023 10:32
Omdat er *geen enkele* fabriek in Europa staat waar we een chip kunnen bakken en tapen die het haalt bij moderne multi-core spullen (<28nm) die we gewend zijn.

Europa heeft ook nauwelijks relevante IP op dit gebied. Niet van ISA's, niet van foundry IP libraries, niet van packaging. *Nul*. Het enige wat we kunnen is bakken. Met ASML. En heel gek, ASML heeft best veel Amerikaanse aandeelhouders. Net als NXP.

Dat is een risico. Een enorm risico. Dit was in 2010 al een probleem en dat is het nu nog steeds.

Voorbeeld: Frankrijk zorgde ervoor dat Atmels fabriek in Nantes destijds aan Xbybus (Frans) is verkocht. Niet geheel toevallig ontwikkelde en bakte Atmel daar chips (Hard rad Sparc Leon) die tegen verhoogde stralingsniveaus kunnen. Die chips zitten onder andere in Europese satellieten. Best handig van Europa om eigen GPS te hebben nu Rusland aan de deur rammelt...

Wakker worden tweakers. De tweede koude oorlog is allang begonnen. Het gaat niet over geld, het gaat niet over nuttig of slim of doelmatig. Het gaat om kneiter harde macht en invloed. De rest van de wereld is gek geworden en helaas moeten wij dan dus ook maar mee doen aan die rat race.

De komende tijd gaan er dus terecht miljarden naar de chip, moderne elektronica (en in het verlengde de oorlogs) industrie in Europa. Of we het ondanks die miljarden gaan redden betwijfel ik.

Die 8 miljard is namelijk een schijntje van wat de Amerikanen nu gratis geven (zonder verplichtingen) aan chipbakkers. Daar gaan de toelagen in brokken van 40 miljard per keer. Wij moeten het doen met 8,1 miljard tot 2032. Kun je amper een halve ASML fabriek van bouwen. Laat staan al die Europese bedrijven hun ding laten doen.

Zodra de VS en China zelf op <10 nm kunnen produceren, zonder Taiwan en Zuid Korea, wordt het pas echt spannend.
lovly_1 @Sandburger9 juni 2023 14:15
Wie betaald, die bepaald.
BottleNext @Sandburger8 juni 2023 17:26
China doet het dus Amerika doet het dus wij doen het. Om te voorkomen dat China ons voorbij gaat.

Grap is dat het eigenlijk een soort communisme is al die staats bemoeienis.

Kan natuurlijk ook zijn dat ze zelf belangen hebben maar dat mag niet.
Verwijderd @BottleNext8 juni 2023 17:46
Waarom ziet u dit als staats bemoeienis? Oprechte vraag aangezien ik heb geen zin om een lap tekst in het Engels te lezen. Op basis van het artikel, zie ik dit meer als stimulans ipv bemoeienis.
KoningsGap @Verwijderd8 juni 2023 18:18
Wat is het verschil tussen die twee in jouw ogen?
Verwijderd @KoningsGap8 juni 2023 18:23
In simpele woorden, bemoeienissen is meer “moet” en stimulans is van “mag”. Sorry ik kan me niet beter verwoorden dan dat.
tweakuwe @Verwijderd9 juni 2023 06:01
Er komt nu staatssteun (niet van de EU zoals de titel suggereert, maar van de EU lidstaten zelf).

De EU verbied staatssteun normaal maar staat het toe voor specifieke doelen die in lijn zijn met de doelstellingen van de EU zelf. Zou zijn er vergelijkbare IPCEI's (Important Project of Common European Interest) voor de ontwikkeling van een groene waterstof infrastructuur en andere projecten die de EU belangrijk vind voor de lange termijn.

Die staatssteun motiveert bedrijven om te investeren in projecten die anders mogelijk niet winstgevend genoeg waren. Dit is dus een bepaalde bemoeienis van de staat om de markt een bepaalde kant op te sturen.

Die bemoeienis is volgens de meeste economen niet zo erg. Alleen radicale anarchisten en strenge neoliberalen zijn er normaliter tegen (geen hele grote groepen relatief gezien). Er is wel vaak discussie over hoeveel staatssteun wenselijk is. Hoe meer staatssteun, hoe inefficiënter je economie wordt, maar zonder staatsteun zal de markt vooral met een focus op de korte termijn hun beslissingen nemen en halen andere economieën je links en rechts in op de langere termijn. Kijk naar hoe China enorme industrieën uit de grond heeft gestampt met heel veel staatssteun, daar is zeker ook een hoop bij mislukt maar op de lange termijn zorgt het wel voor groei. De VS heeft vaak het imago van erg neoliberaal te zijn, maar kan ook met bakken geld tegen een industrie aansmijten en dat doet ook met enige regelmaat (recent nog met de chips act en de inflation reduction act).

Een groot probleem met staatssteun specifiek is ook hoe het de industrie in één land bevoordeeld ten opzichte van een ander land. Kijk hoe de Europese en Japanse zonnepaneel industrieën compleet om zeep zijn geholpen doordat ze niet konden concurreren met zwaar gesubsidieerde zonnepanelen uit China. Verder zitten de EU, de VS, en Japan nu in een subsidie race om geavanceerde chip productie fabrieken op eigen gebied te krijgen. Om deze reden zijn er binnen de EU hele strenge regels, op EU niveau, tegen staatssteun door lidstaten. Strenger dan je normaal binnen een land ziet. Zodat het ene lidstaat niet de industrie van een ander lidstaat om zeep kan helpen zo.
elteck @BottleNext8 juni 2023 18:26
Zou het liever staatskapitalisme noemen. Maar wat denk je van de Amerikaanse defensie contracten bij private ondernemingen? Waar we trouwens heel veel aan danken (internet, gps, en zelfs kunstmatige intelligentie). In feite is dat ook subsidie. Zonder de miljarden van “operation warp speed” had het covid medicijn ook veel langer geduurd.
Soldaatje @Sandburger8 juni 2023 17:22
Misschien als cadeautje omdat ze China moesten loslaten als klant.
Dark Angel 58 @Soldaatje8 juni 2023 18:10
Misschien als cadeautje omdat ze China moesten loslaten als klant.
Waarom ruik ik corruptie?
Aldy @Soldaatje9 juni 2023 13:33
Nee, dit heeft niets met cadeautjes te maken. Europa wil loskomen van China, vooral op het gebied van chips. Hiervoor is het nodig dat een heleboel bedrijven extra gaan innoveren. Als bewijs voor deze stelling is het afketsen van de subsidie voor het Nederlandse Nexperia dat uiteindelijk volledig in Chinese handen is. https://www.computable.nl...u-steun-aan-nexperia.html
En de andere bedrijven die subsidie krijgen voor hun projecten hebben over het algemeen ook geen compensatie nodig wegens misgelopen leveringen aan China.
T-Forever @Sandburger8 juni 2023 17:38
Zodat de aandeelhouders niet hoeven bij te springen! want dat word al gedaan met belasting geld. :+
Bulkzooi @Sandburger9 juni 2023 09:46
Kan iemand mij uitleggen waarom een bedrijf als ASML wat gigantische winsten maakt, alsnog staatssteun nodig heeft?

Niet dat ik tegen ben, maar de logica ben ik kwijt.
De grote boze wereld is de schuldige. Daar moeten nou eenmaal dollars tegenaan gegooid worden, om de Beloofde Groei te realiseren.

Het e.e.a. kan je ook niet los zien van de Chip Act uit de States. Sindsdien oefent de USA nog meer druk uit op ASML en Rutte ivm leveringen richting Zuidoost Azië.

Anti-leider Trump heeft dan ook de spirit van vrij-handel beschadigd en nu is hij ere-voorzitter van de critical race theorie.

En als het over America gaat, dan gaat het automatisch ook over de rest van de G7 en de Chinezen insinueren dat er spionage door de USA plaatsvindt, terwijl de Russen bevestigen dat de rol van Apple meer dan discutabel is.

Maar China's argumenten tegen de Chip Act snap ik dan weer wel. Die zijn toch meer op de Europese School gestoeld, met wijde vertakkingen de G20 in. Vaak wordt de nadruk gelegd op de staatsbelangen, maar in een geopolitiek speelveld zijn er veel meer belangen.

Eigenlijk zouden ze allemaal al dat geld aan Afrika moet geven en daar een chip fabriek bouwen. Lekker dicht bij het silicon en de consument.
nieuws: China vindt dat Amerikaanse Chips Act discriminerend is

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 23 juli 2024 03:45]

CAPSLOCK2000
@Sandburger9 juni 2023 11:53
Kan iemand mij uitleggen waarom een bedrijf als ASML wat gigantische winsten maakt, alsnog staatssteun nodig heeft?

Niet dat ik tegen ben, maar de logica ben ik kwijt.
Volgens mij omdat het een commercieel bedrijf is dat zelf altijd zal kiezen voor de goedkoopste oplossing zodat de aandeelhouders zo veel mogelijk verdienen. Die aandeelhouders geven niks om de belangen van de rest van de wereld, zoals de inwoners van NL. In theorie zou het mooier zijn dat de staat regels oplegt en dat de bedrijven zelf maar uitzoeken hoe ze er aan voldoen. Zoiets als "je moet alles in Europa maken" of "je moet 100% CO2 neutraal zijn" of zo iets. In praktijk zullen veel bedrijven er dan voor kiezen om de boete te betalen in plaats van te investeren in nieuwe techniek. Dan kunnen we wel weer strengere wetgeving maken en die bedrijven voor de rechter slepen maar in de tussentijd schieten we niks op met de doelen die we echt willen bereiken.
Aldy @CAPSLOCK20009 juni 2023 15:16
Je bedoelt dat belonen beter is dan straffen. Hier kan ik mij zeker in vinden.
Die aandeelhouders geven niks om de belangen van de rest van de wereld, zoals de inwoners van NL.
Wij kiezen ook voor onszelf, kijk maar naar aanbiedingen in bijvoorbeeld vlees.
CAPSLOCK2000
@Aldy9 juni 2023 15:53
Je bedoelt dat belonen beter is dan straffen. Hier kan ik mij zeker in vinden.
Dat ook.
Nog een bijkomend voordeel is dat je met subsidie nog een beetje sturing kan geven aan wat er met je geld gebeurt.
Wij kiezen ook voor onszelf, kijk maar naar aanbiedingen in bijvoorbeeld vlees.
Ik bedoelde het niet als waardeoordeel maar als simpele constatering. Iedereen kiest in meer of mindere mate voor zichzelf maar dat kun je op verschillende manieren invullen. Is het bijvoorbeeld eigenbelang om goed voor je kinderen te zorgen? Geef je geld uit aan schoolboeken voor je kinderen of drink je zelf een lekker biertje? Geef je geld uit aan de schoolboeken van de buurjongen zodat die tandarts kan worden en je kinderen later ook een goede tandarts hebben?
Mensen vinden heel verschillende dingen belangrijker.

Bedrijven, zeker de beursgenoteerde, zijn daar een stuk rechtlijniger in en kiezen heel eenzijdig voor geld. Je kan het nog hebben over geld verdienen op korte termijn of op lange termijn of het groeien van de markt of zo iets, maar uiteindelijk is geld het enige argument dat echt telt.
Aldy @CAPSLOCK200010 juni 2023 13:02
Ik geloof best dat er werkgevers zijn, zelfs bestuurders van grote multinationals, die sociaal de goede keuzes willen maken, maar de aandeelhouders hebben het uiteindelijk voor het zeggen en die willen geld zien.
laserfreak 8 juni 2023 18:15
Wij ontwikkelen hard- en software (met focus op IoT) voor veel klanten en vaak ook KMO bedrijven echter hebben wij nog nooit van bovenstaand intiatief gehoord. Dit is wel een gemiste kans omdat het de groten opnieuw versterkt en het de kleinere bedrijven opnieuw moeilijker maakt te innoveren. Een gemiste kans in mijn ogen temeer omdat hier vooral beursgenoteerde bedrijven worden gesteund die amper bijdragen aan de bron van deze subsidies. Het zijn de KMO bedrijven en particulieren die dit betalen en niet de groten die hier nu van profiteren, dit is toch wel het omgekeerde van wat het doel is van belastingen mijn inziens. IMHO

[Reactie gewijzigd door laserfreak op 23 juli 2024 03:45]

Blokker_1999
@laserfreak8 juni 2023 18:48
Maar dan kan je ook de vraag stellen, naar welke conferenties gaat jullie business development tak? Welke media wordt in het oog gehouden om bij te blijven met alles wat beweegt in de sector? Want dit project komt uiteindelijk niet zomaar uit de lucht gevallen en een snelle zoektocht op Google toont al snel enkele resultaten uit de afgelopen jaren op gespecialiseerde sites.

Daarnaast vind ik het ook spijtig dat je weer met populistische beweringen afkomt als bedrijven die niet zouden bijdragen aan belastingen bijvoorbeeld. Ja, het klopt dat ze gerust meer zouden bijdragen en dat het heel wat eerlijker kan, maar ook zij dragen linksom en rechtsom bij aan onze belasting. O.a. door personenbelasting op wat hun personeel verdiend, maar evenzeer de BTW over de waarde die zij toevoegen aan de producten die zij aan- en verkopen. En afhankelijk van waar ze zitten nog een hele hoop andere belastingen.
Booz @Blokker_19998 juni 2023 22:57
Een BTW bijdrage kan je niet meerekenen want bedrijven betalen geen BTW, dat doen consumenten. Bedrijven moeten winstbelasting betalen, en juist grote bedrijven zijn erg goed in het omzeilen daarvan met een legertje aan financieel adviseurs en juristen. Gelukkig staat dit issue ook hoog op de agenda van de EU,
Verwijderd @Blokker_19998 juni 2023 23:09
Beetje scheve redenering. "Ze betalen y niet, maar tenminste wel nog x"

Goed, zo kan ik ook zeggen dat ik geen loonbelasting meer ga betalen, want ik betaal immers ook al belasting over alle producten die ik koop en hoe minder loonbelasting, des te meer btw ik ga betalen, want ik koop meer met mijn loon.
orvintax @laserfreak8 juni 2023 18:43
Jullie kunnen toch ook een project indienen? Staat hierboven letterlijk:
Bij dit soort initiatieven kunnen bedrijven projectideeën indienen. Die projecten worden vervolgens, mits goedgekeurd, deels gefinancierd door de EU.
Roel1966 8 juni 2023 22:53
Wat ik mij eigenlijk af zit te vragen is of wij als consumenten daar dan ook iets van gaan merken dat in de EU geproduceerde producten voor ons goedkoper worden. Of dat b.v. kleine bedrijfjes ook dan gebruik kunnen maken van die EU subsidie want voor nu staan er alleen grote namen.
De lidstaten kunnen een deel van de staatssteun terugeisen bij projecten die 'zeer succesvol' blijken.
Ik ben benieuwd of zeker al grote bedrijven daar akkoord mee zullen gaan en dan gaan dreigen dat ze weer uit de EU vertrekken.
CAPSLOCK2000
@Roel19669 juni 2023 11:46
Wat ik mij eigenlijk af zit te vragen is of wij als consumenten daar dan ook iets van gaan merken dat in de EU geproduceerde producten voor ons goedkoper worden.
Nee, daar ga je niks van merken. Dat betekent niet dat er niks veranderd maar de veranderingen gaan zo langzaam dat je het niet merkt. Al dit soort plannen duren jaren om uit te voeren. Het zal wel 10 jaar duren voor er echt enige invloed is. De hele wereld weet dat het er aan komt dus prijzen passen zich daar lang van te voren op aan. De wetten van vraag en aanbod zorgen er wel voor dat ook buitenlandse leveranciers met de prijzen meebewegen.
Roel1966 @CAPSLOCK20009 juni 2023 17:41
Ik kijk dan met een scheef oog naar Amerika die er dan prat op gaan als er made in the USA op hun producten staat. Alleen denk ik dat Europeanen daar wat nuchterder in zijn en het mij b.v. eigen niet zoveel interesseerd waar het vandaan komt op elektronica gebied. Bij voeding vind ik het weer anders en let ik er wel op dat het zoveel mogelijk van lokale bronnen komt.
webhalla 8 juni 2023 18:07
Hmmm de downsizing van Philips r&d is schijnbaar ook al bekend bij de Europese commissie. Alleen voormalige dochters nxp en asml staan in het document vernoemd.
Sircuri 8 juni 2023 22:26
Ben wel blij dat het geen 8,2 miljard euro is..... :+

Moet altijd zo gniffelen om die bedragen. Geen 8 miljard, maar 8.1...
sam1987 9 juni 2023 01:09
Subsidies voor ontwikkeling of (steun) maatregelen om multinationals en bedrijven hier te houden? Ik zeg 35 – 65 %.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.