EU biedt 8,1 miljard euro staatssteun voor elektronica- en communicatieprojecten

De Europese Commissie is akkoord gegaan met het vrijmaken van 8,1 miljard euro aan staatssteun. Dit bedrag wordt verdeeld over micro-elektronica- en communicatieprojecten van bedrijven als Airbus, ASML en Ericsson.

Het totaalbedrag van 8,1 miljard euro wordt door lidstaten ingelegd en komt beschikbaar onder een Important Project of Common European Interest voor micro-elektronica en communicatietechnologieën. Bij dit soort initiatieven kunnen bedrijven projectideeën indienen. Die projecten worden vervolgens, mits goedgekeurd, deels gefinancierd door de EU. De lidstaten kunnen een deel van de staatssteun terugeisen bij projecten die 'zeer succesvol' blijken.

Het nieuwe IPCEI ME/CT is opgezet door veertien EU-lidstaten, waaronder Nederland. Als onderdeel van het project gaan 56 bedrijven in totaal 68 projecten uitvoeren. Onder die bedrijven vallen bijvoorbeeld Airbus, ASML, Bosch, Ericsson, GlobalFoundries, Infineon, NXP en Renault. De projecten worden volgens de EU gericht op het 'mogelijk maken van de digitale en groene transformatie'.

Bedrijven gaan onder meer samenwerken aan r&d voor nieuwe materialen en productieapparatuur, naast projecten omtrent chipontwerp en productieprocessen. De projecten krijgen onder mee betrekking op communicatietechnieken als 5G en 6G, autonoom rijden, kunstmatige intelligentie en quantumcomputing, zo stelt de Europese Commissie.

Volgens de EU kunnen de eerste producten uit het IPCEI ME/CT in 2025 op de markt gebracht worden. Het project moet in 2032 volledig worden afgerond, hoewel de precieze tijdsschema's verschillen per project. Het voorstel voor dit IPCEI-initiatief lag al langer op tafel. Nederland meldde vorig jaar al dat het 230 miljoen euro wil geven aan projecten van onder meer ASML en NXP.