Twaalf EU-landen subsidiëren voor 2,9 miljard euro in onderzoek naar accu's

België en elf andere Europese landen gaan 2,9 miljard euro financieren in onderzoeksprojecten naar innovatieve en duurzame accu's. Het project focust zich op accu's voor de auto- en energie-industrie. Onder meer de autofabrikanten BMW, Fiat, Tesla en Rimac ontvangen subsidie.

Het subsidieproject betrekt volgens de Europese Commissie de gehele acculeveringsketen, van het vergaren van de materialen tot het produceren van de accupakketten en het recyclen en opruimen van de accu's. Duurzaamheid heeft een sterke focus bij de subsidies, benadrukt de EC. De Commissie verwacht dat de subsidies voor innovaties in de accumarkt zullen zorgen, zoals op het gebied van andere chemische samenstellingen binnen accu's en nieuwe productieprocessen.

Aan de subsidie doen 42 partijen mee, voornamelijk Europese. Opvallend is de benoeming van de Amerikaanse autofabrikant Tesla. Dit bedrijf bouwt in Duitsland een fabriek; vermoedelijk wil het daar ook onderzoek doen naar de nieuwe accu's. Achter de naam van de fabrikant is ook een Duitse vlag te zien. De Commissie heeft het project onderverdeeld in de categorieën ruwe en geavanceerde materialen, accucellen, accusystemen en recycling en duurzaamheid. In de categorie accusystemen zitten de meeste fabrikanten. De 42 partijen werken samen met 150 externe partners, zoals universiteiten, onderzoeksinstellingen en andere bedrijven.

De Europese Commissie organiseert het subsidieproject als een Important Project of Common European Interest, wat betekent dat de EC de markt voor accu's ziet als een belangrijke groeimarkt die Europese samenwerking nodig heeft. Het gebruik van de IPCEI betekent ook dat bedrijven niet meer krijgen dan noodzakelijk is en dat steun niet zorgt voor oneerlijke concurrentie, schrijft de Europese Commissie. Wanneer projecten ook 'zeer succesvol' voor bedrijven blijken te zijn, kan een EU-land een deel van het gesubsidieerde geld terugkrijgen.

De deelnemende landen zijn België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Kroatië, Oostenrijk, Polen, Slowakije, Spanje en Zweden. De Europese Commissie verwacht dat het subsidieproject voor negen miljard aan extra, private investeringen zal zorgen. Het project is naar verwachting in 2028 klaar. Maroš Šefčovič, vicepresident van de EC en verantwoordelijk voor de European Battery Alliance, verwacht dat de Europese accu-industrie in 2025 groot genoeg zal zijn om jaarlijks minimaal zes miljoen elektrische auto's van accu's te kunnen voorzien. Thierry Breton, Europees Commissaris voor de Interne Markt, zegt dat Europa met het subsidieproject minder afhankelijk hoeft te zijn van niet-EU-landen voor accu's.

Eind 2019 kondigde de Europese Commissie een vergelijkbare IPCEI aan. Toen investeerden zeven lidstaten 3,2 miljard euro aan partijen die zich bezighouden met accu's. Aan dat project doen zeventien deelnemers mee. De Europese Commissie verwachtte bij dat project vijf miljard aan private investeringen te kunnen aantrekken en zei dat het project in 2031 zal zijn afgerond.