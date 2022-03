In eerste halfjaar was 13 procent van verkochte auto's elektrisch of hybride

Van januari tot juli lag het marktaandeel van verkochte elektrische auto's en hybridemodellen op 13 procent. Dat is een stijging ten opzichte van dezelfde periode in 2019; toen was 8,6 procent van alle verkochte auto's elektrisch of hybride.

Uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland blijkt dat 9,3 procent van de verkochte auto's in het afgelopen halfjaar volledig elektrisch was. Dat is 3,7 procent voor plug-in hybridemodellen. Die percentages zaten in het eerste halfjaar van 2019 op respectievelijk 7,3 en 1,3.

Als enkel gekeken wordt naar de afgelopen maand, komt het gezamenlijke aandeel van accuauto's en hybride auto's uit op 15,9 procent, waar 11,1 procent voor rekening komt van volledig elektrische auto's met accu's. In juli werden 3877 accuauto's verkocht. Dat is een stijging van 1762 auto's ten opzichte van juli 2019. Voor hybride modellen kwam dat aantal vorige maand uit op 1668; dat is 1389 meer dan in juli vorig jaar.

Gemeten tot en met vorige maand rijden er in Nederland nu 126.425 volledig elektrische auto's met accu's rond en 101.204 plug-in hybridemodellen. De Tesla Model 3 is verreweg het meest voorkomende model met 32.633 auto's, gevolgd door de hybride Mitsubishi Outlander met 22.368, de Tesla Model S met 12.816 en de hybride Volvo V60 met 11.988. Van de hybride Volkswagen Golf rijden er 10.076 auto's rond. De Nissan Leaf staat op de zesde plaats met 9905 auto's.

Op het vlak van het aantal laadpunten is er ook een duidelijke stijging te zien. Het aantal reguliere (semi)publieke laadpunten ligt nu op 59.935 en het aantal snellaadpunten op 1462, gemeten tot en met vorige maand. Die aantallen lagen tot en met juni nog op respectievelijk 58.234 en 1333. In 2019 was dat 49.520 en 1262 en in 2018 lagen die cijfers op 35.861 en 1116. Het aantal privélaadpunten ligt momenteel naar schatting op ongeveer 132.000. Volgens de RVO is er op het gebied van laadinfrastructuur geen land met dezelfde dichtheid aan laadpunten als Nederland.