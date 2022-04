Volkswagen stopt met motorsport en gaat middelen inzetten voor EV's

Volkswagen Motorsport, het bedrijfsonderdeel dat zich bezighoudt met ontwikkelen van raceauto's, wordt opgeheven. De medewerkers worden overgeheveld naar moederbedrijf Volkswagen om elektrische auto's verder te ontwikkelen.

Er waren nog 169 medewerkers actief bij Volkswagen Motorsport en die gaan in de komende maanden over naar Volkswagen AG. De activiteiten van Volkswagen Motorsport waren al flink teruggeschroefd. Eind vorig jaar besloot de Volkswagen-divisie zich alleen nog te richten op elektrische raceauto's en te stoppen met het ontwikkelen van verbrandingsmotoren.

Volkswagen Motorsport zette met zijn elektrische ID.R in de afgelopen jaren snelle tijden neer op de Nürburgring en bij de hillclimb op het Goodwood Festival of Speed. De technische expertise van het team dat aan de ID.R werkte, zal volgens Volkswagen verder ingezet worden bij de ontwikkeling van de ID-familie van elektrische auto's.

Elektrische Volkswagen ID.R

De Polo GTI R5 en Golf GTI TCR worden nog gebruikt bij respectievelijk rally- en circuitraces. Volgens de fabrikant is er genoeg voorraad aan reserveonderdelen om teams daar nog op lange termijn van te voorzien. De productie van de Polo GTI R5 stopt eind dit jaar.

Begin dit jaar zei Volkswagen-ceo Herbert Diess dat het bedrijf snel moet veranderen in een techbedrijf, om niet net als Nokia te eindigen. Hij zei toen dat 2020 het jaar moest worden waarin Volkswagen toont hoe 'wendbaar en responsief' de fabrikant is geworden.

Volkswagen is niet de enige autofabrikant die zijn motorsportactiviteiten afbouwt. In oktober kondigde Honda aan zich na 2021 terug te trekken uit de Formule 1. De Japanse autofabrikant is in die raceklasse motorenleverancier, maar gaat het geld en de middelen die daarvoor ingezet worden, gebruiken voor het verder ontwikkelen van emissieloze auto's. Honda is nog wel actief in andere raceklassen.