VW toont compact EV-model met 57kWh-accu en richtprijs van ruim 20.000 euro

Volkswagen heeft de ID.Life onthuld, een studiemodel voor een compacte elektrische auto. Het bedrijf wil zo'n auto in 2025 daadwerkelijk uitbrengen. De vanafprijs zal tussen de 20.000 en 25.000 euro liggen en het voertuig moet een accupakket met een capaciteit van 57kWh krijgen.

Deze ID.Life moet een nieuw model in de reeks ID.-auto's van de Duitse autofabrikant worden. Een exacte prijs wordt niet genoemd. De 57kWh-accu moet op basis van de Europese WLTP-norm een bereik van ongeveer 400km mogelijk maken. De ID.Life zal gebouwd worden op een kleinere variant van het MEB-platform van Volkswagen. Dit specifiek voor elektrische auto's bedoelde platform vormt onder meer de basis van de grotere ID.3-hatchback.

De ID.Life moet in 2025 op de markt komen met een elektromotor met een vermogen van 172kW. Daarmee kan de auto de sprint van 0 tot 100km/u afleggen in 6,9 seconden. Volkswagen zegt nog weinig over het exacte laadvermogen, maar de auto zou na tien minuten laden bij een snellaadstation maximaal 163 kilometer aan bereik kunnen toevoegen.

De fabrikant duidt het voorwielaangedreven studiemodel aan als een compacte cross-over. De ID.Life kenmerkt zich volgens de fabrikant vooral door duurzaamheid, digitale technologie en een innovatief interieur. Het huidige studiemodel is vooral bedoeld om 'alvast vooruit te blikken op de mogelijke looks van de auto'.

Wat duurzaamheid betreft doelt Volkswagen niet alleen op de elektrificatie, maar ook op de gekozen materialen. Zo bestaat het materiaal voor het dak en de motorklep voor honderd procent uit gerecyclede PET-flessen. Verder worden er bijvoorbeeld op biomassa gebaseerde lak en houtsnippers als natuurlijke kleurstof gebruikt.

Op het vlak van het ontwerp valt op dat het dak afneembaar zal zijn. Vermoedelijk betekent dat de toevoeging van extra gewicht om de carrosserie wat stijver te maken, maar Volkswagen zegt verder niets over het gewicht van het 'lichtgewicht dak' of de hele auto. Het conceptmodel heeft geen spiegels; die worden vervangen door camera's en een beeldscherm om de beelden op te tonen. Het zeshoekige stuurwiel bevat een touchscreen om een aantal belangrijke, niet nader genoemde rijfuncties te kunnen bedienen.

Het interieur moet vlot omgebouwd kunnen worden tot een bioscoop of gamelounge, inclusief een niet nader genoemde spelcomputer, projector en projectiescherm. Dit scherm zal uit het dashboard komen en er zijn ook andere apparaten aan te sluiten op de aanwezige stroomvoorziening. Verder is de voorbank volledig neer te klappen en in combinatie met de inklapbare achterbank zijn er diverse mogelijkheden, zoals het creëren van een bed van ongeveer twee meter of het vergroten van de kofferbakruimte.