Volkswagen begint op 20 juli met Europese verkoop van elektrische ID.3-auto

Volkswagen begint op 20 juli met de verkoop van zijn nieuwe, volledig elektrische ID.3. Deze hatchback is vanaf dat moment te bestellen bij dealers in veel Europese landen. De leveringen beginnen in oktober.

Of de datum van 20 juli ook voor Nederland en België geldt, is niet duidelijk. Volkswagen noemt de prijzen voor de verschillende versies, waarbij de duurste variant een prijs van 45.917 euro krijgt. Vermoedelijk zijn dit prijzen die in Duitsland gaan gelden. De leveringen beginnen in oktober en dat betreft de versie met de 58kWh-accu.

Daarnaast komen er twee andere accu-opties: 45 en 77kWh. De genoemde prijs van 45.917 geldt voor een goed uitgeruste ID.3-variant met de 77kWh-accu. De 77kWh-versie begint bij een prijs van 40.936 euro. Met deze capaciteit is volgens Volkswagen conform de wltp-norm een bereik van 550km mogelijk. De meeste varianten zullen waarschijnlijk de 58kWh-accu krijgen, waarmee 420km moet zijn af te leggen. Er komen ook modellen met een 45kWh-accu en een bijbehorend bereik van 330km, waarvoor een vanafprijs van 30.000 euro geldt. Volkswagen geeft daar geen nadere informatie over.

De fabrikant meldt dat Duitse consumenten in totaal maximaal 9.480 euro kunnen ontvangen als subsidie bij de aanschaf. Daarvan komt 3.480 voor rekening van Volkswagen en de overige 6000 euro is afkomstig van de Duitse overheid. Die regeling wijkt nogal af van de Nederlandse; de onlangs vrijgekomen subsidiepot was na een week al leeg en de subsidie bedroeg maximaal 4000 euro voor nieuwe auto's en 2000 voor al gebruikte auto's.

De achterwielaangedreven ID.3 wordt gebouwd op het MEB-platform, waarbij de elektromotor, de elektronische aansturing en de eentrapstransmissie in de achteras zijn geïntegreerd. Inmiddels is bekend geworden dat fabrikant Fisker voor komende elektrische modellen gebruik wil maken van het MEB-platform. Dat blijkt uit een document dat het bedrijf heeft moeten vrijgeven in aanloop naar een beursnotering.