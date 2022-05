Google belooft EU Fitbit-data niet voor advertenties te gebruiken

Google is niet van plan om de data van wearables van Fitbit te gebruiken voor adverteren, dat meldt het bedrijf aan Reuters. Volgens Google is de overname van Fitbit om apparaten te doen en niet om data.

De belofte moet ervoor zorgen dat de overname van Fitbit door Google door kan gaan. Google maakte die overname vorig jaar bekend, maar de Europese Commissie onderzoekt deze. Bij dat onderzoek zouden meerdere vragenlijsten zijn gestuurd naar concurrenten van Google en Fitbit, om te vragen of de overname van Fitbit privacy- of concurrentiebezwaren op zou leveren.

De EU zou onder andere bezwaren hebben tegen het gebruik van Fitbit-data voor advertenties. Reuters schreef vorige week dat de Europese Commissie Google tot 13 juli had gegeven om concessies te doen. Op 20 juli zou de commissie besluiten over de overname en als er geen akkoord kwam, zou een onderzoek van vier maanden volgen.

"Deze deal gaat over apparaten, niet over data. We waarderen de mogelijkheid om met de Europese Commissie samen te werken aan een aanpak die de verwachtingen van consumenten waarborgt dat de data van Fitbit-apparaten niet voor adverteren gebruikt wordt", meldt Google in een verklaring aan Reuters. Niet duidelijk is of daarmee de bezwaren van de Europese Commissie volledig weggenomen zijn.