Huaweis omzet nam in eerste helft 2020 met 13 procent toe

Huawei heeft in het eerste halfjaar van 2020 een omzet van 454 miljard Chinese yuan, omgerekend zo'n 57 miljard euro, behaald. Dat is een toename van 13,1 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Meer dan de helft van de omzet is afkomstig van de consumentendivisie.

De halfjaaromzetten van Huaweis divisies voor mobiele netwerken, enterprises en consumenten bedroegen respectievelijk omgerekend 20 miljard, 4,57 miljard en 32,17 miljard euro. Daarmee maken mobiele netwerken 35 procent, enterprises 8 procent en consumenten 56 procent van de halfjaaromzet uit.

Huawei behaalde de omzetgroei ondanks de Amerikaanse sancties tegen het bedrijf en ondanks de negatieve invloed die de coronacrisis in een deel van het halfjaar had. Het Chinese bedrijf specificeert de omzet verder niet naar categorie of regio.

Huawei benoemt de invloed van de sancties op zijn bedrijfsvoering ook niet, maar spreekt wel over het belang van 'open samenwerking' en 'vertrouwen'. Ook belooft het concern afspraken met klanten na te komen 'met welke toekomstige uitdagingen het bedrijf ook te maken krijgt'.