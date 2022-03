Huawei's omzet van consumententak gehalveerd, desondanks 76 procent meer winst

Huawei boekte vorig jaar bijna de helft minder omzet met de verkoop van consumentenhardware. Hieronder vallen onder meer smartphones, tablets en wearables. Desalniettemin wist het Chinese bedrijf maar liefst 75,9 procent meer winst te behalen.

In totaal verdiende Huawei over heel 2021 grofweg 637 miljard Chinese yuan, omgerekend bijna 91 miljard euro, zo blijkt uit de meest recente jaarcijfers van het bedrijf. Dat is een daling van 28,5 procent ten opzichte van het jaar daarvoor, zo voorspelde de fabrikant al eerder. De grootste daling vond plaats bij de consumentendivisie, waar 49,6 procent minder omzet behaald werd.

Sinds de Verenigde Staten sancties tegen het Chinese bedrijf instelden, konden nieuwe Huawei-producten geen Google-services meer gebruiken en werd de aankoop van Amerikaanse hardware moeilijker. Dit heeft voor een grote daling in de wereldwijde verkoop van smartphones en andere consumentenhardware geleid. Concreet daalde de omzet behaald in Europa en Noord- en Zuid-Amerika respectievelijk met 27,3 en 26,3 procent. Vorig jaar vond er al een vergelijkbare daling plaats.

Ondanks de algehele dalingen van de omzet, zowel binnen in China als daarbuiten, kon Huawei toch een aanzienlijk hogere winst behalen. Naar eigen zeggen wist het bedrijf 'beter om te gaan met onzekerheden', refererend naar de sancties die voornamelijk door de Verenigde Staten werden opgelegd.

De voornaamste reden voor de aanzienlijke winststijging is de post 'ander inkomen'; hier werd een stijging van 8685,7 procent geregistreerd van 692 miljoen Chinese yuan in 2020 naar 60,7 miljard Chinese yuan in 2021. Onder deze post vallen onder meer de inkomsten uit de verkoop van de voormalige dochteronderneming Honor.