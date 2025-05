Omzet Huawei stijgt, terwijl winst onderuit gaat, vermoedelijk door lage yields

Huawei heeft afgelopen maanden een hogere omzet gehaald, terwijl de winst juist fors omlaag is gegaan. Volgens financieel persbureau Bloomberg komt dat door de lage yields op de chips die Huawei zelf maakt.

De hogere omzet die Huawei rapporteert komt vermoedelijk doordat de leveringen van Huawei-smartphones stijgen. De omzet kwam uit op omgerekend 21,8 miljard euro en dat is een stijging van 15,6 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De winst kwam uit op 1,01 miljard euro, een daling van 70 procent. Huawei splitst de omzet niet uit naar de diverse divisies.

Die daling komt volgens Bloomberg door lage yields op chips die Huawei laat produceren. Daarbij kan de fabrikant sinds 2019 niet meer handelen met Amerikaanse bedrijven door het handelsverbod dat de overheid van de VS oplegde. Ook doet TSMC geen zaken meer met Huawei sinds 2020, ook al kreeg de Chinese fabrikant via een omweg TSMC-chips in handen. Op de smartphonemarkt in Europa is Huawei zijn positie kwijt, in China heeft Huawei 15 procent van de markt in handen. Zo kwam de fabrikant in september met de eerste smartphone met dubbel vouwbaar scherm.