Huawei kondigt eerste smartphone zonder Android aan

Huawei heeft tijdens een presentatie in China de Mate 70 aangekondigd, de eerste smartphone van het bedrijf die draait op HarmonyOS NEXT. Het is de eerste versie van het zelfontwikkelde besturingssysteem van Huawei dat niet gebaseerd is op Android.

Het bedrijf brengt volgens Huawei Central vier modellen uit, waarover nog niet alles bekend is: de Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ en Mate 70 Ultimate Design. De standaard Mate 70 beschikt over een vlak 6,7”-scherm met een resolutie van 2688x1236 pixels. De Mate 70 Pro heeft een 6,9”-oledscherm met een resolutie van 2832x1316 pixels en een adaptieve verversingssnelheid van 1 tot 120Hz. Het camerasysteem bestaat uit een 50-megapixelhoofdcamera, een 48-megapixeltelecamera en een ultragroothoekcamera van 40 megapixel. De Pro-versies van de telefoons hebben een accucapaciteit van 5700mAh en ondersteunen snelladen tot 100W. Huawei belooft onder meer een reeks AI-functies, zoals een vernieuwde spraakassistent en betere tools voor foto- en videobewerking. Hoewel het bedrijf geen details vrijgaf over de gebruikte processor, claimt het dat deze krachtiger is dan de chip in de Mate 60.

De vier varianten van de Mate 70 draaien op HarmonyOS NEXT. Dat is de nieuwste versie van Huaweis eigen besturingssysteem. Het vervangt de eerdere multikernelarchitectuur van HarmonyOS door een zelfontwikkelde microkernel. In tegenstelling tot eerdere versies bevat HarmonyOS NEXT geen Android-code meer. De Mate 70 moet de weg banen voor een bredere uitrol van HarmonyOS NEXT. Vanaf 2025 wil Huawei al zijn smartphones en tablets voorzien van het besturingssysteem.

De ontwikkeling van HarmonyOS NEXT volgt op handelsbeperkingen die de afgelopen jaren door de Verenigde Staten zijn opgelegd aan Huawei. Deze sancties beperken het gebruik van Amerikaanse technologie door het bedrijf. De introductie van HarmonyOS NEXT wordt door Huawei gepresenteerd als een belangrijke mijlpaal in het onafhankelijk maken van zijn producten.

De Huawei Mate 70 krijgt in China een vanafprijs van 5499 yuan, omgerekend zo’n 720 euro. Internationale beschikbaarheid van het toestel is vooralsnog niet aangekondigd.