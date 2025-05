Huawei gebruikt gebaren om plaatjes over te zetten naar ander apparaat

Huawei heeft Air Transmission laten zien, een functie van zijn nieuwe telefoons en tablets om afbeeldingen over te zetten door ze 'te pakken' op het ene apparaat en 'los te laten' boven een ander apparaat.

De functie komt onder meer op de Mate 70- en Mate X6-smartphones, meldt Huawei. De functie werkt door een combinatie van een directe verbinding, vermoedelijk via bluetooth of WiFi Direct, en gebarenbesturing. Daarbij laat de video zien dat gebruikers boven het scherm een gebaar kunnen maken om een afbeelding 'op te pakken' en hem weer 'los te laten' boven een ander apparaat.

De gebaren moeten de werking van het fysiek oppakken van een object emuleren. De functie werkt op HarmonyOS NEXT, een nieuwe versie van Huaweis eigen besturingssysteem die niet langer op Android gebaseerd is. HarmonyOS kwam tot nu toe niet of beperkt uit buiten China.

Huawei richt zich al langer op het uitbreiden van een ecosysteem aan apparaten op basis van hetzelfde platform, met de bedoeling om functies naadloos te laten werken tussen de diverse apparaten. Huawei kondigt zijn nieuwe telefoons dinsdag aan.