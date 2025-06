Huawei brengt vouwbare smartphone Mate X6 met Android uit in EU voor 1999 euro

Huawei brengt de vouwbare smartphone Mate X6 begin volgend jaar uit in Europa. De telefoon krijgt Emui 15 mee en dus niet zoals in China HarmonyOS NEXT. Daarmee draait de telefoon op Android en niet op Huaweis eigen besturingssysteem.

De vouwbare telefoon is ten opzichte van zijn voorganger vooral dunner geworden. Waar de Mate X5 11,1mm dik is, is de Mate X6 opgevouwen 9,85mm dik. De soc is een Kirin 9020, net als de Mate 70-telefoons. Dat is een verouderde soc die de Chinese chipbakker SMIC op 7nm maakt. Het bedrijf heeft geen toegang tot modernere technieken door het handelsverbod van de VS.

Beide schermen zijn 120Hz-oledpanelen. Die aan de buitenkant meet 6,45" en heeft een resolutie van 2440x1080 pixels, een beeldverhouding van 20,3:9. Aan de binnenkant zit een vierkant scherm van 2440x2440 pixels van 7,96".

Daardoor heeft de telefoon weliswaar Emui op basis van Android, maar daar staan standaard geen Google-diensten op. Er zijn omwegen om die erop te krijgen. De vouwbare telefoon heeft een primaire 50-megapixelcamera met een variabel diafragma van f/1,4 tot f/4. Daarnaast zijn er 48-megapixelcamera's met ultragroothoeklens en telelens. De accu is 5110mAh. De telefoon komt begin volgend jaar uit in diverse Europese landen voor 1999 euro. Of en wanneer een release in Nederland en België volgt, is niet duidelijk.