Motorola komt met telefoon van 110 euro met 90Hz-scherm en 5200mAh-accu

Lenovo heeft vier telefoons aangekondigd voor zijn merk Motorola. De goedkoopste, de Moto E15, heeft een 90Hz-scherm van 6,67" en een 5200mAh-accu. De telefoons komen allemaal begin volgend jaar uit.

De Moto E15 is een Android Go-telefoon, omdat het geheugen te klein is om soepel de volledige versie van Android te draaien. Het geheugen is beperkt tot 2GB, de opslag is 64GB. De soc is een MediaTek Helio G81; die hebben allevier de aangekondigde telefoons. Het is een soc met een modem die geen 5G aan boord heeft en de telefoons communiceren daarom via 4G.

De goedkoopste heeft bovendien geen vingerafdrukscanner of nfc, functies die de duurdere modellen wel hebben. Die duurdere varianten zijn de G05, G15 en G15 Power. Die laatste is de enige met een iets dikkere behuizing van 8,8mm. Daar krijgen klanten een grotere accu van 6000mAh voor terug. De andere telefoons hebben een 5200mAh-accu. De duurste versie kan ook sneller laden met 30W, waar de andere smartphones dat met 18W doen. De G15 en G15 Power komen in Nederland en België op 6 januari uit voor 150 en 200 euro. De G05 en E15 van 130 en 110 euro komen in februari uit, zo zegt Motorola.