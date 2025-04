Huawei test HarmonyOS NEXT, besturingssysteem zonder Android

Huawei brengt in thuisland China officieel de eerste openbare testversie van HarmonyOS NEXT uit. Het besturingssysteem voor smartphones en tablets heeft voor het eerst geen Android meer en vereist apps en services die speciaal voor het platform ontwikkeld zijn.

Tot dusver ondersteunde HarmonyOS nog Android-apps maar met de release van de NEXT-bèta kunnen gebruikers in China alleen nog maar native apps en diensten gebruiken. Volgens Huawei heeft HarmonyOS intussen 15.000 van dergelijke applicaties, wat een fractie van de miljoenen apps in de Google Play Store en Apple App Store is, zo merkt The Register op.

In het persbericht claimt de Chinese techgigant dat HarmonyOS NEXT de algehele prestaties van apparaten met 30 procent verbetert, dat de accuduur van deze apparaten tot 56 minuten langer is en dat het besturingssysteem gemiddeld 1,5GB opslagruimte bespaart.

De testversie van het besturingssysteem is vooralsnog alleen in thuisland China beschikbaar voor onder meer de Huawei Pura 70-serie, de Pocket 2-toestellen en de MatePad Pro 11"-tablets. Voor zover bekend gaat Huawei het besturingssysteem niet wereldwijd uitbrengen. Het bedrijf werkt al langer aan een eigen ecosysteem en moet vanwege uiteenlopende importbeperkingen ook eigen hardware gebruiken. Eerder suggereerde Huawei dat HarmonyOS ook als alternatief voor Windows zal gaan dienen. Dat is vooralsnog niet het geval voor HarmonyOS NEXT.