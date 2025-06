Huawei verdient meeste in eerste halfjaar sinds 2020

Huawei verdiende in de eerste helft van 2024 ruim een derde meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het is de hoogste omzet voor deze periode voor het merk ooit, afgezien van het jaar 2020, direct nadat de Verenigde Staten sancties tegen het bedrijf oplegden.

In totaal verdiende Huawei in het afgelopen halfjaar omgerekend ruim 53 miljard euro, terwijl de winst met 18 procent steeg naar net geen 7 miljard euro. Het Chinese bedrijf deelde geen verdere details, maar een woordvoerder zegt tegenover Reuters dat vooral de afdelingen verantwoordelijk voor smartphones, pc's en autocomponenten goed presteerden. Volgens cijfers van Canalys leverde het merk 55 procent meer smartphones in het thuisland.