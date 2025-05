Canalys: Europese smartphonemarkt groeide in 2024 voor het eerst in 5 jaar

De Europese smartphonemarkt is voor het eerst sinds 2019 gegroeid, zegt analysebureau Canalys. Er zijn in 2024 5 procent meer telefoons geleverd dan een jaar eerder. Samsung blijft de grootste smartphoneleverancier in Europa en wist zijn voorsprong licht te vergroten.

Er zijn vorig jaar zo'n 136,1 miljoen smartphones verkocht in Europa, becijfert Canalys. Het gaat hierbij om de Europese markt, exclusief Rusland. Daarmee is het voor het eerst sinds 2019 dat er weer meer smartphones verkocht zijn dan in het jaar daarvoor. De groei is bij lange na niet genoeg om de daling van de afgelopen jaren te compenseren; er werden in 2022 meer smartphones geleverd dan in 2024.

De groei komt deels doordat er meer high-end smartphones zijn verkocht. Daarnaast kochten Europeanen nieuwe mid- en low-end telefoons, volgens Canalys om smartphones die tijdens de coronapandemie zijn gekocht te vervangen.

Samsung blijft met 34 procent marktleider. Apple staat op de tweede plek, maar kon de groei van de markt niet bijhouden. Dit bedrijf zag zijn marktaandeel namelijk met een procentpunt dalen tot 26 procent. Xiaomi verloor ook een procentpunt marktaandeel en heeft nu 16 procent van de markt in handen. Motorola won een procentpunt en staat op 6 procent, terwijl OPPO stabiel bleef met 3 procent.

Canalys voorspelt dat 2025 'complex' wordt voor smartphoneverkopers. Op 20 juni komt namelijk nieuwe EU-wetgeving van kracht, die onder meer verplicht dat telefoons vijf jaar aan ondersteuning en beveiligingspatches krijgen. Het analysebureau verwacht dat dit vooral een impact zal hebben op fabrikanten die focussen op de massa, omdat de winstmarge op telefoons hier al laag is, terwijl de extra ondersteuning geld kost. Canalys zegt dat bedrijven eerder zullen focussen op dienstverlening, B2B en het uitbreiden van de communicatiekanalen.