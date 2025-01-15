Canalys: Apple en Samsung wisselen plek marktaandeel wereldwijde smartphonemarkt

De wereldwijde smartphonemarkt is in het laatste kwartaal van 2024 volgens analistenbureau Canalys met drie procent gegroeid. Apple is voor het eerst sinds een jaar weer de grootste smartphoneverkoper, terwijl Samsung die positie na drie kwartalen weer inlevert.

Het is het vijfde kwartaal op rij dat de smartphonemarkt groeit, al is dit tevens de kleinste groei in die periode, aldus Canalys. In totaal werden er in 2024 zo'n 1,2 miljard smartphones verkocht. In snelgroeiende markten kozen mensen veelal voor middenklasse toestellen, waar het Chinese Transsion met merken als Itel, Tecno, Infinix op inspeelt. Consumenten in gevestigde markten betaalden afgelopen jaar juist een hogere gemiddelde prijs voor smartphones.

Volgens de analisten kon Apple hiervan profiteren. Het bedrijf zou in snelgroeiende 'opkomende' markten zoals India en Zuidoost-Azië veel marktaandeel hebben gewonnen. Naar verwachting zet het bedrijf deze groei volgend jaar door. Overigens haalt Apple sinds 2021 Samsung ieder jaar in het vierde kwartaal tijdelijk in als grootste smartphonemerk, waarna Samsung deze positie de rest van het jaar weer inneemt. Apple kondigt in september altijd nieuwe iPhones aan; Samsung aan het begin van het jaar.

Vooral kleinere smartphonemerken waren verantwoordelijk voor de wereldwijde groei van de smartphonemarkt; het marktaandeel van onder meer Samsung, Apple en Xiaomi bleef gelijk of daalde iets, terwijl 'andere' merken twee procent meer marktaandeel kregen. Analisten van Counterpoint Research stellen dat Vivo en Xiaomi de snelstgroeiende merken van het afgelopen jaar waren. Oppo was de hardste daler.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 15-01-2025 14:03
37 • submitter: wildhagen

15-01-2025 • 14:03

37

Submitter: wildhagen

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Reacties (37)

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Olaf van der Spek 15 januari 2025 14:15
marktaandeel
Gaat het dan om aantallen of om omzet?
wildhagen
@Olaf van der Spek15 januari 2025 14:18
Aantallen, zie het originele Canalys report:
According to latest Canalys research, the global smartphone market grew by 3% to reach 330 million units in Q4 2024, marking the fifth consecutive quarter of growth.
Het aantal units (verkochte toestellen) dus. Niet de omzet.
Tweakert2020 @wildhagen15 januari 2025 15:18
Vraag me altijd af, dit zijn dus niet perse cijfers van het aantal toestellen welke ook verkocht zijn, er is ook een aantal dat nog bij verkopers liggen neem ik aan.
watercoolertje
@Olaf van der Spek15 januari 2025 14:17
Aantallen want dat is volgens mij de standaard.

En gezien er in het artikel benadrukt wordt wat de (totaal) verkochte aantallen zijn is dat sowieso de meeste voor de hand liggende metric.
In totaal werden er in 2024 zo'n 1,2 miljard smartphones verkocht.
Anders was er wel een (totaal)omzet genoemd in het artikel (of winst want dat is ook nog een metric).

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 15 januari 2025 14:22]

gaskabouter @Olaf van der Spek15 januari 2025 14:20
Aantallen
According to latest Canalys research, the global smartphone market grew by 3% to reach 330 million units in Q4 2024
laptopleon @Olaf van der Spek15 januari 2025 14:56
Aantallen, wat wel eens verkeerd wordt opgevat als omzet of zelfs winstcijfers. Wat in dit geval een heel andere uitkomst geeft. Apple verdiende in het verleden aan iPhones net zo veel als de complete concurrentie bij elkaar.

Overigens gaat het op jaarbasis vaak nek-aan-nek tussen Apple en Samsung.
Lisadr 15 januari 2025 14:24
Elke jaar rond deze tijd komt er een bericht dat Apple groter is dan Samsung. Werkelijkheid is dat al jaren Apple in Q4 het grootste is en Samsung in Q1, Q2 en Q3.

Grafiek laat het zien.
https://canalys-prod-publ...QKH_jO14t3Ktb31SmO6zO.jpg
watercoolertje
@Lisadr15 januari 2025 14:36
Ja maar als je het zo vertelt dan is het toch helemaal geen nieuws waar mensen op klikken en willen reageren :)
FriXion @Lisadr15 januari 2025 14:37
Met andere woorden: Apple brengt hun nieuwe telefoon uit en de fans kopen er snel een. Na het eerste kwartaal hebben alle fans hun iPhone en koopt de rest van de wereld hun gewilde Android telefoons in de kwartalen daarna.
watercoolertje
@FriXion15 januari 2025 14:56
Nee er worden in Q4 ook meer Androids verkocht dan andere kwartalen. Maar het verschil met de andere 3 kwartalen is wel (veel) minder groot dan bij Apple.

Je moet het zo zien: de ene loopt 3 rondjes rustig en trekt dan een sprintje, en de andere die loopt alle 4 de rondjes op een vlot (redelijk vergelijkbaar) tempo.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 15 januari 2025 14:59]

SG @watercoolertje15 januari 2025 22:46
Samsung zal ook iets van piek sales hebben bij nextgen release.
diedie2 @Lisadr15 januari 2025 14:46
Inderdaad, dit is dus geen artikel waard :+

trouwens ook jammer dat Google (Pixel) niet mee in de grafiek staat. Wél opvallend (vind ik) dat Xiaomi in de top 5 blijft, ondanks blokkades ed tegen het merk.
EDIT: Ik heb Xiaomi en Huawei door elkaar gehaald, nvm

[Reactie gewijzigd door diedie2 op 15 januari 2025 15:04]

1Mark @diedie215 januari 2025 14:58
Ik was er ook benieuwd naar en heb het proberen te vinden. Toen kwam ik hier uit: https://gs.statcounter.co...are/mobile/worldwide/2024

Het lijkt erop dat Google (pixel dus?) zo tussen de 1% en 3,5% zweefde gedurende 2024.

Edit: Maar dit is misschien niet aantal verkopen, maar aantal gebruikers onder de klanten van statscounter..

[Reactie gewijzigd door 1Mark op 15 januari 2025 15:01]

diedie2 @1Mark15 januari 2025 15:05
Nog steeds zo laag. Toch vreemd want sinds de 8 had ik echt de indruk dat ze het goed deden qua verkoop.
Xthemes.us @diedie215 januari 2025 16:16
Misschien moeten ze strategie aanpassen als ze meer verkopen willen hebben. Ze lijken een beetje het Apple model aan te houden waar het vorige model het budget model moet zijn ipv een goedkoper maar nieuw model uit te brengen. Voor Apple werkt het want de iPhone koper wil een iPhone.

Met de Pixels als de laatste versie te duur is dan zullen veel mensen geneigd zijn iets bij een ander merk te kopen.

Mn vriendin is vorig jaar van Samsung naar Pixel 9 pro overgestapt en ze is dik tevreden, maar het was toch wel erg duur voor wat het is. GPU prestaties liggen flink achter op de concurrentie en de oplaadtijden voelen ook niet aan als flagship. Puur gekocht omdat Samsung toch net iets te vaak fotos maakt die niet overeenkomen met hoe dingen er in realiteit uitzien.

Prijzen omlaag bij het laatste model, een nieuw model ipv van de oude als budget model en de verkopen zullen ongetwijfeld toenemen.
diedie2 @Xthemes.us15 januari 2025 16:46
Het is natuurlijk maar wat je belangrijk vindt :-) Persoonlijk blijf ik liever weg van Samsung vanwege hun vele bloatware op smartphones.
Pixels zijn inderdaad niet goedkoop, maar als ik naar de Samsung Galaxy's kijk, dan is de prijs ook niet min.
Garret1410
@diedie215 januari 2025 20:05
Bloatware kun je verwijderen.
Samsung is ook niet goedkoop maar dat komt omdat het de naam is (naam krijg je als je goed bent) maar ook omdat ze vaak goede deals hebben.
Pixel is nog te klein om echt een naam bij het grote publiek te hebben.
diedie2 @Garret141016 januari 2025 09:24
De Galaxy Store verwijderen? Echt?
jopie 15 januari 2025 14:11
Bij dit bericht raad ik je aan de link aan te klikken en dan in het originele bericht te zien dat de 3 kwartalen tussen de grafiek bij het artikel Samsung groter was dan Apple.
De release van een nieuwe Iphone in Q4 blijkt dus veel te doen voor Apple.

Zie je die grafiek niet dan klopt de titel niet echt met de rest van het bericht.
bartje @jopie15 januari 2025 14:20
maar dan lijkt het altijd of apple in Q4 een piek heeft. waarschijnlijk door de jaarlijkse release in september,
mensen wachten op het nieuwe model etc..

voor een goede vergelijking zou je dan een heel jaar moeten pakken en niet 1 kwartaal.
SG @bartje15 januari 2025 22:44
Apple is Merk en platform. Samsung is 1 van de merken op die andere Android platform. Wat doen al die andere merken. Men hamert hier op Apple vs Samsung. Ik heb iPhone 4 5 7 nu 10 ik kijk naar nieuwe iPhone. Dat andere boei mij niet. Voor wie dat wel boeit of anti apple is kijkt naar alle Android merken. En daar concurreert Samsung het hardste mee. Mijn iPad iPhone Mac mini is allemaal uit 2018 mijn apple watch is ook oud. Zal vervangen worden dit jaar door iets van Apple.
Kenhas 15 januari 2025 14:26
Vraag me af van waar die cijfers komen. Eergisteren was er tijdens een uitzending op Kanaal Z toch sprake van andere cijfers. Daar was er sprake van een marktaandeel van 18% marktaandeel, een daling met twee procent terwijl de markt met vier procent is gegroeid.

En daar sprake over cijfers die Apple heeft bekend gemaakt dus niet één of ander analyse bureau.

Link naar het filmpje (vanaf 3:58) : https://trends.knack.be/k...iphone-verkoop-van-apple/

Iemand een uitleg waarom dergelijke cijfers zouden verschillen ?

[Reactie gewijzigd door Kenhas op 15 januari 2025 14:27]

oscar oscar @Kenhas15 januari 2025 16:43
Apple maakt geen aantallen bekend, enkel omzet van een product groep. Dit zijn dus andere cijfers dan wat hier in het artikel gebruikt wordt.

Canalys is ook niet een of ander analysebureau. Zij hebben bvb contracten met de meeste distributeurs die hen van data voorzien (ook Apple verkoopt via een distributeur). Samen met IDC zijn ze veruit de 2 grootste in deze materie. Je mag er vanuit gaan dat ze er maar een paar procent naast zitten.
Voske012 @Kenhas15 januari 2025 14:49
Ik geloof ook eerder deze stelling. Apple daalt , Samsung blijft de grootste en Xiaomi de snelst groeiende.
smartsys 15 januari 2025 14:15
En dat trekt de release van de aankomende S25 dan mogelijk weer recht voor Samsung.
david-v
15 januari 2025 14:29
De titel en de strekking van het verhaal zijn mi een mismatch. Dit gaat alleen om Q4, dat zoals elk jaar na release nieuwe iPhone bij Apple omhoog schiet. Bij Samsungs is dat weer in Q1, al is die piek minder scherp. Het gaat ook niet om marktaandeel maar om shipments.
Groningerkoek @david-v15 januari 2025 15:12
Telefoons zijn een zeer snelle markt als we op jaarcijfers moeten wachten dan zijn sommige modellen alweer ingehaald door de opvolger, daarom is het bij telefoons al jaren veel gangbaarder om naar kwartaalcijfers te kijken.
david-v
@Groningerkoek15 januari 2025 15:16
geen enkel probleem mee, moet je dan wel vermelden dat het om Q4 gaat in de titel.

Apple en Samsung wisselen plek marktaandeel wereldwijde smartphonemarkt

of

Apple en Samsung wisselen plek verkoopaantallen op wereldwijde smartphonemarkt in Q4

Als je de eerste titel leest dan lijkt het alsof Apple toestellen nu meer dan 50% van de markt in handen hebben.
greatkz 15 januari 2025 14:45
Hoe verhoudt dit tov besturingssysteemaandeel?
vdws @greatkz15 januari 2025 15:00
Op telefoons bedoel je? Android draait op 100+ telefoons en ios alleen op Apple. Dus dat laat zich raden....

Volgens deze website 72 vs 27 %
PrimusIP @greatkz15 januari 2025 15:02
Aangezien Apple's IOS alleen op iPhones van Apple draait en Google's Android op heel veel merken Smartphone's draait (incl. Samsung), laat dit antwoord zich wel raden lijkt me.

En dan heb ik het er nog niet eens over dat er geen low-end markt catagorie voor IOS/iPhones bestaat. De goedkoopste is de iPhone SE en die is al aan de hogere kant van de mid-range.

Vanuit dat opzicht heeft Apple best een flink groot marktaandeel, als je kijkt op welke plek van de markt het zich begeeft.
watercoolertje
@greatkz15 januari 2025 15:10
Op Apple en Huawei (pas sinds kort) na is alles Android, dus als je die 2 percentages aftrekt van 100 dan weet je van alle 3 min of meer het percentage :)
Xfade 15 januari 2025 14:49
Had nog niet eens van Transsion gehoord. Interessant bedrijf.
Groningerkoek 15 januari 2025 15:07
Toch een enorme prestatie voor een bedrijf wat niet aanwezig is in het lage en middensegment maar alleen in het hoge segment.
Frogmen 15 januari 2025 15:13
Ze hebben het hier over de wereldwijde markt en ja dan ljjkt het mij niet meer dan logisch dat Apple veel meer piekt op een nieuwe release dan de andere merken. Zeker gezien de kleinere keuze en altijd bijna een release van een nieuwe serie toestellen. Samsung en andere merken hebben daar minder last van want de verkoop van goedkope toestellen wereldwijd zal veel meer continu verlopen.
Persoonlijk vindt ik het geheel niet zo boeiend.

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