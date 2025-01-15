Canalys: Apple en Samsung wisselen plek marktaandeel wereldwijde smartphonemarkt

De wereldwijde smartphonemarkt is in het laatste kwartaal van 2024 volgens analistenbureau Canalys met drie procent gegroeid. Apple is voor het eerst sinds een jaar weer de grootste smartphoneverkoper, terwijl Samsung die positie na drie kwartalen weer inlevert.

Het is het vijfde kwartaal op rij dat de smartphonemarkt groeit, al is dit tevens de kleinste groei in die periode, aldus Canalys. In totaal werden er in 2024 zo'n 1,2 miljard smartphones verkocht. In snelgroeiende markten kozen mensen veelal voor middenklasse toestellen, waar het Chinese Transsion met merken als Itel, Tecno, Infinix op inspeelt. Consumenten in gevestigde markten betaalden afgelopen jaar juist een hogere gemiddelde prijs voor smartphones.

Volgens de analisten kon Apple hiervan profiteren. Het bedrijf zou in snelgroeiende 'opkomende' markten zoals India en Zuidoost-Azië veel marktaandeel hebben gewonnen. Naar verwachting zet het bedrijf deze groei volgend jaar door. Overigens haalt Apple sinds 2021 Samsung ieder jaar in het vierde kwartaal tijdelijk in als grootste smartphonemerk, waarna Samsung deze positie de rest van het jaar weer inneemt. Apple kondigt in september altijd nieuwe iPhones aan; Samsung aan het begin van het jaar.

Vooral kleinere smartphonemerken waren verantwoordelijk voor de wereldwijde groei van de smartphonemarkt; het marktaandeel van onder meer Samsung, Apple en Xiaomi bleef gelijk of daalde iets, terwijl 'andere' merken twee procent meer marktaandeel kregen. Analisten van Counterpoint Research stellen dat Vivo en Xiaomi de snelstgroeiende merken van het afgelopen jaar waren. Oppo was de hardste daler.