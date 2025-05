Samsung: vooruitgang bij ontwikkeling niet-invasieve bloedsuikermeter

Een topman van Samsung heeft aangegeven dat het bedrijf een niet-invasieve optische bloedsuikermeter ontwikkelt. Samsung werkt ook aan een algoritme dat continu metingen kan doen en de eerste tekenen van diabetes kan opsporen.

Senior vicepresident Hon Pak heeft volgens Android Authority geen concrete details over de sensor gedeeld. Het is dus niet duidelijk wanneer we het onderdeel in apparaten van het bedrijf kunnen verwachten. De topman heeft naar verluidt wel gezegd dat er al veel vooruitgang met de technologie is geboekt en dat het een gamechanger kan zijn voor het bedrijf als het op de 'juiste manier' wordt aangepakt.

Samsung is niet het enige techbedrijf dat aan een niet-invasieve bloedsuikermeter werkt. Apple zou ook al jaren aan zo’n sensor werken. In 2023 schreef Bloomberg dat Apple een proof of concept van een bloedsuikermeter had ontwikkeld, zonder naald en bloedafname.