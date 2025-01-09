'Samsung baseert smartphone met dubbel vouwbaar scherm op CES-prototype Flex G'

Samsung gaat zijn eerste smartphone met dubbel vouwbaar scherm baseren op een prototype dat Samsung Display heeft laten zien op elektronicabeurs CES. Daarbij werkt het systeem anders dan bij de vorig jaar uitgekomen Mate XT-smartphone van Huawei.

De Mate XT heeft een vouw naar binnen en een vouw naar buiten, maar bij Samsung zitten beide vouwen naar binnen, meldt SisaJournal. Daardoor zitten in gesloten stand alle buigbare schermdelen aan de binnenkant. Bij Huawei zit een van de schermdelen aan de buitenkant, wat het scherm kwetsbaarder maakt voor beschadigingen.

Het Flex G-prototype, genoemd naar het feit dat vanaf de zijkant bezien de schermdelen de letter G lijken te vormen, bestaat uit drie schermdelen die samen een display vormen van ongeveer 10,5". Samsung liet die voor het eerst zien op de CES in 2022. Het ligt voor de hand dat de telefoon net als de huidige Z Flip- en Fold-telefoons, ook een coverscherm heeft met glas eroverheen als bescherming. Het andere prototype was Flex S, omdat de schermdelen opgevouwen een S vormen. Huawei heeft zijn vouwbare scherm niet ingekocht bij Samsung, maar de manier van vouwen lijkt bij de Mate XT op de Flex S.

Samsung kwam in 2019 en 2020 met zijn vouwbare smartphones Fold en Flip, maar heeft sindsdien de basale vorm van zijn smartphones niet meer veranderd. De dubbel vouwbare smartphone zou volgens SisaJournal duurder zijn dan de huidige Fold vanwege de hoge productiekosten. Bovendien zou Samsung er maximaal 300.000 willen maken, tegenover ongeveer 6 miljoen exemplaren van Fold- en Flip-modellen.

Naast elkaar: Samsung Flex G zou de basis zijn voor Samsung-smartphone en Huawei Mate XT met S-vorm.