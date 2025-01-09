'Samsung baseert smartphone met dubbel vouwbaar scherm op CES-prototype Flex G'

Samsung gaat zijn eerste smartphone met dubbel vouwbaar scherm baseren op een prototype dat Samsung Display heeft laten zien op elektronicabeurs CES. Daarbij werkt het systeem anders dan bij de vorig jaar uitgekomen Mate XT-smartphone van Huawei.

De Mate XT heeft een vouw naar binnen en een vouw naar buiten, maar bij Samsung zitten beide vouwen naar binnen, meldt SisaJournal. Daardoor zitten in gesloten stand alle buigbare schermdelen aan de binnenkant. Bij Huawei zit een van de schermdelen aan de buitenkant, wat het scherm kwetsbaarder maakt voor beschadigingen.

Het Flex G-prototype, genoemd naar het feit dat vanaf de zijkant bezien de schermdelen de letter G lijken te vormen, bestaat uit drie schermdelen die samen een display vormen van ongeveer 10,5". Samsung liet die voor het eerst zien op de CES in 2022. Het ligt voor de hand dat de telefoon net als de huidige Z Flip- en Fold-telefoons, ook een coverscherm heeft met glas eroverheen als bescherming. Het andere prototype was Flex S, omdat de schermdelen opgevouwen een S vormen. Huawei heeft zijn vouwbare scherm niet ingekocht bij Samsung, maar de manier van vouwen lijkt bij de Mate XT op de Flex S.

Samsung kwam in 2019 en 2020 met zijn vouwbare smartphones Fold en Flip, maar heeft sindsdien de basale vorm van zijn smartphones niet meer veranderd. De dubbel vouwbare smartphone zou volgens SisaJournal duurder zijn dan de huidige Fold vanwege de hoge productiekosten. Bovendien zou Samsung er maximaal 300.000 willen maken, tegenover ongeveer 6 miljoen exemplaren van Fold- en Flip-modellen.

Samsung Flex GHuawei Mate XT

Naast elkaar: Samsung Flex G zou de basis zijn voor Samsung-smartphone en Huawei Mate XT met S-vorm.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 09-01-2025 15:49 23

09-01-2025 • 15:49

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Reacties (23)

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basant 9 januari 2025 15:52
Ik gebruik de fold6 nu voor een aantal maanden en bevalt super, maar op een gegeven moment heeft steeds meer vouwen toch geen extra meerwaarde meer?
iAR @basant9 januari 2025 15:59
Voor mij wel... als ik van mijn huidige iPhone 16 Pro Max een iPad mini kan maken... Ik begrijp bijvoorbeeld niet wat mensen met zo'n bonkig fold-ding doen.
MrSnowflake @iAR9 januari 2025 17:27
Dat werkt echt heel fijn hoor: Alle sessies gaan gewoon door, want het is 1 apparaat. Wou je even kort een antwoordje appen naar een vriend, maar het wordt een lange conversatie, dan kan je hem openklappen voor meer ruimte en fijne typen. Ben je iets aan het lezen, maar is het wat onhandig, je vouwt hem open. Ben je aan het lezen en wil je ondertussen een filmpje opzetten: klap hem open, zet youtube boven je browser en klaar, zelfs op de bus. Ik vind het zelfs handiger als ik had gedacht toen ik hem kocht.
haraldstoll @iAR9 januari 2025 16:13
het werkt gewoon fijn als je ipv even een product opzoeken toch even diep wil induiken en het product onderzoeken

vaak ga ik van even kijken waar het mailtje over gaat, naar 'werk modus' waarbij het echt fijn is even een goed scherm te hebben

ik zie mensen vaak heel lang op een kleine schermpje pielen..
MrSnowflake @basant9 januari 2025 15:57
Ik heb de fold 5 en ik zou een groter scherm wel handig vinden. Dat is wat dit soort telefoons kan brengen.

Maar of het goed is weet ik niet. Het vouwbaarscherm van de fold is vrij zacht en als dit aan de buitenkant komt (zoals bij de huawei), dan komen daar makkelijk krassen op, lijkt me. Bij het g vouwen niet, maar je kan de telefoon dan niet in 1 handeling openklappen. Altijd eerst een kant dan de andere. Verder is de buitenste vouw minder scherp als bij een gewone fold, maar lijkt me de binnenste vouw juist scherper te zijn, waardoor de vouw beter zichtbaar zal blijven.

Ik ga mijn fold missen als hij versleten is, dus hopelijk duurt dat nog lang. Een foldable vind ik veel handiger als 2 apparaten, ook al is het cover scherm kleiner als van een s24 en is het opengevouwen scherm kleiner dan van een gemiddelde tablet. Het altijd bij hebben en je sessies verder kunnen zetten is me veel meer waard.

[Reactie gewijzigd door MrSnowflake op 9 januari 2025 15:58]

dgtazzman81 @MrSnowflake9 januari 2025 16:57
Als ik kijk naar het Samsung prototype komen de zachte schermen niet aan de buitenkant, wat bij Huawei wel het geval is (en waardoor er grote furore was over schade bij de Huawei na de launch in China). De Huawei was dan ook gebaseerd (lees gestolen) op een eerder prototype van Samsung van een jaar of 3 terug, wat Samsung zelf had afgekeurd om die reden...
MrSnowflake @dgtazzman819 januari 2025 17:25
Daar lijkt het idd wel op. Maar dat wil zeggen dat er ook een 2de scherm op moet en dan kan het niet anders of het wordt een serieuze klet (dikke) van een telefoon.

Overigens lijken de bezels op de foto wel heel dik.

[Reactie gewijzigd door MrSnowflake op 9 januari 2025 17:25]

C00P @basant9 januari 2025 15:58
Jawel, groter scherm!

Maar voor mij is 1 vouw groot genoeg, ideaal voor lezen, surfen, YouTube...

Ik heb de Honor V2 en dit is veruit de fijnste gsm die ik ooit heb gehad.
fraptor @basant9 januari 2025 16:00
Denk dat de meer vouwen puur voor video content is. Meeste dingen op streamingdiensten is toch breedbeeld. Ik heb zelf de honor v2 en merk dat er voor streaming diensten niet veel voordeel is ten opzichte van een scherm van 6.5 inch of groter
MrSnowflake @fraptor9 januari 2025 17:29
tov mijn Poco F3 is het toch een stuk groter op het foldable scherm: op de f3 waren de zwarte randen aan de zijkant van het filmpje, nu zijn ze er boven, dus wordt wel de hele breedte gebruikt en die is even breed als de F3 (ongeveer), dus wel degelijk groter). Maar bij een rechthoekiger scherm met 3 vouwen ga je veel minder/geen zwarte balken meer hebben.
bamboe @basant9 januari 2025 16:01
Groter en breder scherm, opgevouwen kan je er 1/3 van gebruiken zonder hem open te vouwen, eigenlijk best wel slim om dat te gaan doen.
Nas T @basant9 januari 2025 16:57
Ik denk ook dat er een limiet is. Ik denk dat deze twee vouwen een toegevoegde waarde zijn.
Dichtgeklapt zou je een 9:16 (portret) scherm kunnen gebruiken, wat 27:16 wordt bij uitklappen.
Dat zit qua verhoudingen tussen 16:9 en 3:2 in, wat fijn is. Dit is dan fijn voor het weergeven van foto's en video, foto's gebruiken vaak een 3:2 verhouding en video 16:9.

Nu is het (voor mijn gevoel) altijd een beetje een concessie bij één vouw: of je dichtgeklapte scherm is wat vierkant qua verhouding, wat richting breedbeeld gaat bij uitklappen, of dat is het geval bij het uitgeklapte scherm. En dat wil ik niet, want dat is in één van de gevallen niet optimaal bij het weergeven van foto's/video.
Merlijn_merlin 9 januari 2025 15:58
Nu nog een opvouwbaar toetsenbord. Dan is het einde van de tablet en de laptop nabij!
Settler11 @Merlijn_merlin9 januari 2025 16:50
Opvouwbare toetsenborden zijn er in overvloed en bestaat al langer dan foldables. :)
S.McDuck 9 januari 2025 16:05
toch blijf ik het een rare term vinden:het is dichtklappen en niet vouwen. Bij vouwen zie ik een papier voor me die in verschillende vormen flexibel kan bewegen. Dit is op een gescharnierde en vooraf bepaalde vastgestelde manier dicht gaan. Vroeger had je de shell/flip telefoons die je dicht klapte. Nu doe je hetzelfde en knikt een scherm mee. Maar goed... vouw on :*)
watercoolertje
@S.McDuck9 januari 2025 16:29
Ik vind vouwen juist heel goed aansluiten bij wat er gebeurd:
Vouwen is een techniek om een materiaal dubbel te leggen, zonder het materiaal blijvend te beschadigen. Het doel is het materiaal of object kleiner te maken, bijvoorbeeld bij het vouwen van een kledingstuk, of om een nieuw object te vervaardigen, bijvoorbeeld bij het vouwen van een envelop uit een vel papier.
Wikipedia: Vouwen

Dichtklappen ook hoor, het ene sluit het andere gelukkig niet uit.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 9 januari 2025 16:30]

Llopigat
9 januari 2025 16:44
Ik vraag me af, hoe zorgen ze dat je het "binnenste" scherm van de "G" eerst dichtklapt? Want als je de andere kant eerst dichtklapt kan hij er niet meer tussen.
TheRollinLegend @Llopigat16 januari 2025 14:56
Dan gaat hij simpelweg niet dicht. Niet elk product hoeft idiot-proof gemaakt te worden, wat dat betreft zijn we al te ver gegaan. Voorbeeld: Vroeger stond in het boekje van je auto hoe je je kleppen kon stellen. Nu staat erin dat accuzuur giftig is en je het niet moet drinken :?
Dutchzilla 9 januari 2025 22:03
Hoewel ik de ontwikkeling erg interessant vind, stoor ik mij persoonlijk aan de zichtbare en voelbare vouw in het scherm. Dit is voor mij de belangrijkste reden waarom ik nog niet gemotiveerd ben om een fold-toestel aan te schaffen.

Toch hou ik de ontwikkeling in de gaten, om te zien wat het uiteindelijk gaat doen.
Roel1966 9 januari 2025 23:56
Puur praktisch gezien vind ik het ontwerp wel geslaagd en zou ik best graag zo'n type smartphone willen maar ik blijf vouwbare schermen te fragiel vinden. Begrijp ook niet helemaal waarom dit niet eerst aangepakt word voor dan weer een nieuw type op de markt te zetten.

Ik ben zelf dan altijd heel zuinig op mijn smartphone maar evenzogoed is en blijft het een gebruiksvoorwerp. Het gaat mij dan te ver dat je dan elke keer uiterst voorzichtig moet zijn met het scherm uit angst voor krassen.
Kimbo72 10 januari 2025 00:32
Nog meer kwetsbaar.
Peatsmoke 10 januari 2025 08:54
Dit lijkt eerder een opvouwbare tablet dan een uitklapbare telefoon. Als je het zo bekijkt, ga je ook meer de voordelen zien van het formaat, dan dat je het als telefoon blijft zien.
Sex Pistols 11 januari 2025 09:55
Ik ben nog steeds heel tevreden met mijn Microsoft Surface Duo 2. Dit is ook een foldable phone maar heeft 2 aparte schermen, dat is pas makkelijk.

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