'Arm overweegt overname van chipontwerper Ampere Computing'

Chiparchitectuurmaker Arm overweegt om serverprocessorontwerper Ampere Computing over te nemen. Dat meldt financieel persbureau Bloomberg. Het Amerikaanse Ampere is al langer bezig met mogelijke overnames.

Met de overname wil Arm ook serverchips kunnen aanbieden, meldt Bloomberg. Arm wil niet langer afhankelijk zijn van alleen het uitgeven van licenties op zijn architectuur. Ampere, dat Arm-serverchips ontwerpt, keek eerst naar een mogelijke beursgang, maar is inmiddels ook andere opties aan het overwegen, waaronder een verkoop.

De bronnen van Bloomberg zeggen dat de deal nog altijd kan afketsen en nog niet rond is. Bovendien is onbekend hoeveel Arm zou willen betalen voor de Amerikaanse processorontwerper. Ampere heeft geen eigen fabrieken om de processors te fabriceren. De betrokken bedrijven willen niet reageren op het gerucht. Arm is in handen van het Japanse SoftBank.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 09-01-2025 15:57
8 • submitter: wildhagen

09-01-2025 • 15:57

8

Submitter: wildhagen

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Reacties (8)

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vanaalten 9 januari 2025 16:26
Lijkt mij een riskante zet voor ARM: ze gaan dan met die zelf-ontworpen serverchips concurreren met hun eigen klanten. Die zullen daar mogelijk niet blij mee zijn en mogelijk het vertrouwen in ARM verliezen.
machiel @vanaalten9 januari 2025 17:16
Misschien dat het een talent acquisition is. Of dat klanten juist vragen om een ready ontwerp ipv een abstracte spec van ARM
Mellow Jack
9 januari 2025 16:45
Welke concurrenten? Volgens mij zijn er weinig partijen die ARM datacenter chips proberen te verkopen
psychicist
9 januari 2025 16:56
Dit lijkt me een prima zet voor ARM. Ze kunnen dan een eigen platform aanbieden met kant en klare serverchips van de enterprise tot hyperscalers. Bedrijven die nu nog een ALA hebben, zullen te zijner tijd overstappen op RISC-V.
as400 9 januari 2025 17:11
Doe er dan misschien ineens het gedeelte foundry business van Intel erbij? Stom idee misschien...
Hoewel IP, design, chip-bakery onder één hoedje.

[Reactie gewijzigd door as400 op 9 januari 2025 17:12]

Blaze85 9 januari 2025 17:56
Fusienaam is ook bekend gemaakt: Armpere
Rob Coops
9 januari 2025 21:39
Hmm, ARM gaat dan server chips maken die concurreren met de server chips van licentie houders. Volgens mij kennen we allemaal een GPU maker die met dit soort praktijken zo af en toe tegen problemen aan lopen met hun afnemers die de concurrentie niet zo kunnen waarderen.

Ook vraag ik me af of het echt zinnig is om op deze manier je zelf als ontwerper van chips te binden aan de commerciele belangen van de rest van de organisatie. Zeker als de organisatie zelf de chips verkoopt, nu kan ARM een goede chip ontwerpen en de licentie houders de kans geven om het ontwerp aan te passen en zo de gewenste resultaten te behalen. Als je zelf de chips verkoopt dan zul je gevraagd worden van uit de organisatie om het ontwerp aan te passen want klanten waar zij mee praten willen... En te gelijkertijd zal je die aanpassingen liever niet voor de licentie houders beschikbaar maken omdat je ook met ze concurreert. Dat lijkt me een moeilijke beslissing. Als je al zo iets doet dan lijkt het me verstandig om de twee takken als aparte bedrijven te laten bestaan met een moederbedrijf zonder dat de twee bedrijven direct met elkaar om tafel zitten en gewoon als licentie houder en licentie aanbieder samen te werken.
ddt15 9 januari 2025 20:56
Ampere Altra CPU's werken uitstekend, veel cores voor een lage prijs en laag stroomverbruik. Ik gebruik ze zelf al een tijd via Oracle cloud, zeker tevreden van.
Gezien de groei van ARM CPU's in IaaS lijkt me dit geen slechte overname.

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