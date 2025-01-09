'Arm overweegt overname van chipontwerper Ampere Computing'

Chiparchitectuurmaker Arm overweegt om serverprocessorontwerper Ampere Computing over te nemen. Dat meldt financieel persbureau Bloomberg. Het Amerikaanse Ampere is al langer bezig met mogelijke overnames.

Met de overname wil Arm ook serverchips kunnen aanbieden, meldt Bloomberg. Arm wil niet langer afhankelijk zijn van alleen het uitgeven van licenties op zijn architectuur. Ampere, dat Arm-serverchips ontwerpt, keek eerst naar een mogelijke beursgang, maar is inmiddels ook andere opties aan het overwegen, waaronder een verkoop.

De bronnen van Bloomberg zeggen dat de deal nog altijd kan afketsen en nog niet rond is. Bovendien is onbekend hoeveel Arm zou willen betalen voor de Amerikaanse processorontwerper. Ampere heeft geen eigen fabrieken om de processors te fabriceren. De betrokken bedrijven willen niet reageren op het gerucht. Arm is in handen van het Japanse SoftBank.