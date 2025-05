Ampere kondigt 3nm-serverprocessors met maximaal 256 Arm-cores aan

Ampere heeft een nieuwe serie serverprocessors aangekondigd. De nieuwe AmpereOne-processors hebben maximaal 256 Arm-cores en worden gemaakt op TSMC's N3-procedé. De gebruikte cores zijn opnieuw door Ampere zelf ontworpen.

Ampere Computing brengt de tweede generatie AmpereOne-serverprocessors volgend jaar uit. Het betreffen opvolgers van de eerste AmpereOne-chips die het bedrijf een jaar geleden uitbracht. Dat waren de eerste processors waarbij Ampere niet meer gebruikmaakte van kant-en-klare Arm Neoverse-cores. In plaats daarvan gebruikt de chipmaker custom kernen die het bedrijf zelf heeft ontworpen op basis van de Arm-instructiesetarchitectuur. Die vorige generatie had daarnaast nog maximaal 192 cores. Dat worden er in de nieuwe chips nog meer, met een maximum van 256 kernen.

Het bedrijf geeft daar verder geen details over, maar zegt dat de nieuwe cpu's veertig procent hogere prestaties kunnen leveren 'dan iedere cpu die nu op de markt is'. Het bedrijf deelt geen cijfers die deze claim bijstaan. De processors hebben verder een hoger aantal geheugenkanalen per socket: twaalf in plaats van acht.

De nieuwe AmpereOnes worden gemaakt op TSMC's N3-procedé, dus op drie nanometer. Taiwanese chipmaker TSMC produceert eind 2022 chips op die node. Onder meer De Apple A17 Pro-soc uit de iPhone 15 Pro-serie, Apples M3- en M4-chips en de aanstaande Zen 5-processors van AMD worden ook bij TSMC geproduceerd op een 3nm-procedé.

Ampere zegt verder dat het later dit jaar wil gaan samenwerken met Qualcomm om een gezamenlijk product te gaan maken. Amperes cpu's worden daarbij geïntegreerd met Qualcomms Cloud AI 100 Ultra-kaarten die specifiek bedoeld zijn om large language models te kunnen draaien. De bedrijven geven nog geen details over het eindproduct, maar die hardware is bedoeld voor generatieve AI.