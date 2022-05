Ampere brengt ARM-serverprocessors uit en komt later met variant met 128 cores

Ampere heeft zijn line-up Altra-serverprocessors uitgebracht. De fabrikant levert de chips in twaalf verschillende varianten met maximaal 80 ARM-cores. In het vierde kwartaal begint Ampere daarnaast met sampling van Altra Max. Dat is een chip met 128 cores.

Eerder kondigde Ampere al zijn Altra-serverprocessor met 80 cores aan, maar het bedrijf maakte deze week zijn complete line-up bekend. In totaal levert Ampere twaalf verschillende Altra-varianten, waarvan vier modellen met 80 cores, een met 72 cores, vier met 64 cores en een met 48 cores. Het bedrijf komt ook met twee 32-coremodellen, hoewel dat om dezelfde cpu gaat, waarbij een variant 4TB aan voorgeïnstalleerd geheugen heeft, schrijft AnandTech.

Slides van de Altra-aankondinging uit maart

De Altra-cpu's zijn gebaseerd op de Neoverse N1-cores van ARM, net als Amazons Graviton2-chip. Momenteel levert Ampere zijn Altra-cpu's in verschillende varianten van 32 tot 80 cores, met snelheden tot 3,3GHz, afhankelijk van het model. De meest high-end variant is de Q80-33, die beschikt over 80 cores op een kloksnelheid van 3,3GHz. Deze chip heeft een tdp van 250W. Het goedkoopste model is de Q32-17, met 32 cores op 1,7GHz en een tdp van 45W. De cpu's worden gemaakt op een 7nm-procedé van TSMC.

De cpu's kunnen geïnstalleerd worden in moederborden met maximaal twee sockets. Iedere cpu beschikt over 128 pci-e 4.0-lanes. In configuraties met twee sockets zijn 192 pci-e-lanes beschikbaar voor add-in-cards. De processors ondersteunen daarnaast 4TB ddr4-3200-geheugen per socket, verdeeld over 8 channels en 16 dimmslots.

Ampere werkt verder aan een Altra-serverprocessor met 128 cores. Deze cpu heeft de werknaam Altra Max en zal hetzelfde platform gebruiken als de huidige Altra-processors. Verder komt het bedrijf in 2022 met een tweede generatie Altra-cpu's, die gebruik zullen maken van een 5nm-procedé van TSMC.

Ampere heeft de prijzen van zijn cpu's niet publiekelijk kenbaar gemaakt. Wel meldt het dat momenteel verschillende klanten, waaronder Cloudflare, zijn cpu's afnemen. De chips zijn per direct verkrijgbaar voor bedrijven, met uitzondering van de 128-corevariant, waarmee Ampere in het vierde kwartaal van 2020 begint met sampling.

Ampere Altra is niet de eerste serverprocessorline-up van Ampere. Eerder bracht het bedrijf zijn eMAG-serverprocessors uit met maximaal 32 cores. Ook andere bedrijven werken aan ARM-serverprocessors, waaronder Fujitsu, met zijn A64FX-cpu. Momenteel maakt de krachtigste supercomputer gebruik van deze processors.

Afbeelding via AnandTech

Model Aantal cores Kloksnelheid Tdp Q80-33 80 3,3GHz 250W Q80-30 80 3,0GHz 210W Q80-26 80 2,6GHz 175W Q80-23 80 2,3GHz 150W Q72-30 72 3,0GHz 195W Q64-33 64 3,3GHz 220W Q64-30 64 3,0GHz 180W Q64-26 64 2,6GHz 125W Q64-24 64 2,4GHz 95W Q48-22 48 2,2GHz 85W Q32-17* 32 1,7GHz 58W Q32-17 32 1,7GHz 45W

*Met 4TB voorgeïnstalleerd geheugen