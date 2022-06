Nuvia claimt dat zijn ARM-servercores beter presteren dan mobiele x86-cores

Chipfabrikant Nuvia heeft zijn aankomende Phoenix-cpu-cores aangekondigd. Deze cores zijn gebaseerd op de ARM-architectuur. Nuvia claimt dat de prestaties beter zijn dan bijvoorbeeld een AMD Ryzen 7 4700U of een Core i7-1065G7, bij lager verbruik.

De eerste ARM-cores van Nuvia worden Phoenix genoemd, zo meldt het bedrijf in een blogpost. Deze cores zullen volgens Nuvia gebruikt worden in de komende Orion-soc, die bedoeld is voor gebruik in servers. Nuvia maakt nog niet bekend wanneer zijn eerste chips op de markt verschijnen.

In zijn blogpost geeft Nuvia onder andere een indicatie van de verwachte prestaties per watt van zijn komende ARM-cores, vergeleken met andere chips die momenteel op de markt zijn. Het bedrijf maakt ook zijn testmethodiek bekend, waaronder de manier waarop het bedrijf het stroomverbruik meet. Nuvia gebruikt voor zijn tests mobiele chips, onder andere voor laptops en smartphones. Het bedrijf claimt echter dat er 'geen grote verschillen' tussen mobiele cores en servercores zijn en dat beide varianten op een soortgelijke manier werken.

Het bedrijf test bijvoorbeeld Apples A13- en A12Z-chips, een Snapdragon 865, een AMD Ryzen 7 4700U en een Ice Lake Core i7-cpu van Intel. Hiervoor gebruikte het bedrijf Geekbench 5-resultaten, aangevuld met eigen stroommetingen per core van alle geteste chips. Geekbench 5 is volgens Nuvia een goed 'startpunt', doordat het ondersteuning biedt voor verschillende platforms en verschillende werklasten biedt.

Als onderdeel van de tests, toont het bedrijf een slide met de geplande prestaties van de Phoenix-cores, waarbij het stelt dat 'het bovenste gedeelte van de curve is weggelaten', om op een later moment volledig te onthullen. De Phoenix-prestaties worden volgens Nuvia 'geprojecteerd met behulp van prestatiemodelleringstechnieken die in overeenstemming zijn met de industriestandaard voor toekomstige cpu-cores'. De Phoenix-cores moeten volgens het bedrijf 'tot twee keer' beter presteren dan de andere chips. Volgens de slide bieden de toekomstige Phoenix-cores bijvoorbeeld betere prestaties dan de huidige x86-tegenhangers bij relatief laag stroomverbruik. De Nuvia-cores moeten ook beter presteren dan de geteste ARM-chips bij soortgelijk stroomverbruik.

Het bestaan van Nuvia werd aanvankelijk aangekondigd in november 2019. Het bedrijf is opgericht door meerdere voormalige kopstukken van Apple en Google, waaronder ook Gerard Williams III. Hij ontwierp Apple-socs, van de A7 uit de iPhone 5S, tot de A12X die werd gebruikt in de iPad Pro uit 2018. Het bedrijf had in november 53 miljoen dollar aan investeringen binnengehaald.