Voormalige chipontwerpers van Apple halen 53 miljoen dollar op met nieuw bedrijf

Drie chipontwerpers die jarenlang bij Apple hebben gewerkt aan socs zijn een eigen bedrijf gestart. Het bedrijf heet Nuvia en heeft inmiddels al 53 miljoen dollar aan investeringen binnengehaald. Het bedrijf werkt aan een processor voor servers onder de naam Phoenix.

Nuvia is begin dit jaar opgericht door Gerard Williams III, Manu Gulati en John Bruno. Eerstgenoemde was de hoofdontwerper van Apple-socs vanaf de A7 tot de A12X. Hij werkte negen jaar voor Apple. Gulati en Bruno werkten respectievelijk acht en vijf jaar bij Apple aan socs.

De oprichting van het nieuwe bedrijf was tot nu toe nog niet bekendgemaakt. Nuvia heeft de afgelopen tijd investeerders gezocht. De eerste investeringsronde is afgesloten met een opbrengst van 53 miljoen dollar. Onder andere Dell Technologies Capital investeert in Nuvia.

Het bedrijf zegt tegen Reuters dat met het geld het aantal werknemers wordt uitgebreid. Nu zijn dat er nog zestig, eind dit jaar moeten dat er honderd zijn. Het doel van Nuvia is om efficiënte processors te ontwikkelen voor servers. De chipmakers hebben veel expertise als het aankomt om het ontwerpen van zuinige chips voor smartphones en willen dat doortrekken naar grotere chips voor datacenters. Wanneer Nuvia zijn eerste processor uit wil brengen, is nog niet bekend.

De drie oprichters van Nuvia zijn allemaal prominente chipontwerpers. Gerard Williams III, de ceo van het nieuwe bedrijf, begon zijn carrière in 1995 als stagiair bij Intel. Later werkte hij voor Texas Instruments en ARM, voordat hij bij Apple aan de slag ging. Manu Gulati werkte bij AMD, Broadcom, Apple en Google. Bij de zoekgigant werd hij in 2017 aangenomen als lead soc architect. John Bruno begon bij gpu-maker ATI en werkte later bij AMD aan apu's. Daarna werkte hij vijf jaar bij Apple en een jaar bij het hardwareteam van Google.