Chipbedrijf van voormalige chipontwerpers Apple haalt 240 miljoen dollar op

Nuvia, het chipbedrijf dat is opgezet door ontwerpers die jarenlang bij Apple hebben gewerkt, heeft met een investeringsronde nog eens 240 miljoen dollar opgehaald. In 2019 haalde het bedrijf 53 miljoen dollar binnen. Nuvia werkt aan ARM-serverprocessors.

Het geld komt van verschillende investeerders, meldt Nuvia in een persbericht. Met de investeringen werkt Nuvia aan zijn Orion-soc, met eigen ontworpen Phoenix-cpu-cores op basis van de ARM-architectuur. Nuvia gaf in augustus details over Orion en Phoenix.

Volgens het chipbedrijf zijn de prestaties van de eigen ontwerpen beter dan die van recente zuinige Intel- en AMD-processors en verbruiken ze minder. Nuvia ontwikkelt de chips voor gebruik in datacenters. Het is nog niet bekend wanneer de eerste producten op de markt komen.

Begin 2019 is Nuvia opgericht, door drie chipontwerpers die jarenlang bij Apple hebben gewerkt aan socs. Het gaat om Gerard Williams III, Manu Gulati en John Bruno. Eerstgenoemde was de hoofdontwerper van Apple-socs vanaf de A7 tot de A12X. Hij werkte negen jaar voor Apple. Gulati en Bruno werkten respectievelijk acht en vijf jaar bij Apple aan socs.

De oprichters hebben allemaal een lange staat van dienst. Gerard Williams III, de ceo van Nuvia, begon in 1995 als stagiair bij Intel. Later werkte hij ook voor Texas Instruments en ARM. Manu Gulati werkte niet alleen bij Apple, maar ook bij AMD, Broadcom en Google. Hij werd door laatstgenoemde in 2017 aangesteld als lead soc architect. John Bruno begon bij videochipfabrikant ATI en ging later aan de slag bij AMD aan apu's. Hij werkte vijf jaar bij Apple en een jaar bij het hardwareteam van Google.