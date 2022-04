Sega werkt aan Virtua Fighter-game gericht op e-sports

Sega heeft op de Tokyo Game Show 'Virtua Fighter x esports Project' aangekondigd. Volgens de uitgever wordt Virtual Fighter nieuw leven ingeblazen met een e-sportstitel. Details over die game zijn nog niet bekendgemaakt.

Virtua Fighter 5 uit 2012

Sega toonde tijdens het evenement een teaserfilmpje over het project, maar dat geeft geen duidelijkheid over de nieuwe game. Ook de projectwebsite biedt geen verdere informatie. Daar schrijft de uitgever dat het project ter ere van het zestigjarige bestaan van Sega wordt opgezet.

De eerste Virtua Fighter-game verscheen in 1993. Het laatste deel is Virtua Fighter 5 Final Showdown, dat in 2010 uitkwam in arcadehallen. Die game werd in 2012 ook uitgebracht voor de PlayStation 3 en Xbox 360. Daarna verschenen er geen nieuwe delen. Virtua Fighter 5 was daarna wel te spelen in virtuele arcades in tal van games uit de Yakuza-serie.