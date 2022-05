Sega gaat Astro City Mini-arcadekastje met 36 games uitbrengen in Japan

Sega gaat een nieuwe 'miniconsole' uitbrengen in Japan. De Astro City Mini is een sterk verkleinde arcadekast met een joystick en zes knoppen. Er komen 36 games op te staan, waaronder Golden Axe en Virtua Fighter.

De Astro City Mini is gebaseerd op de Astro City-arcadekast die geleverd werd met tal van verschillende games. Er zijn verschillende versies van de City-kasten, de Astro City-variant uit 1993 is een van de meestvoorkomende en nog altijd populair in Japanse arcadehallen.

Het kleine kastje krijgt een ingebouwd schermpje, een joystick en zes knoppen. Ook zit er een hdmi-uitgang op, twee usb-a-poorten, een micro-usb-aansluiting en een koptelefoonaansluiting. Het is niet duidelijk of de miniconsole een ingebouwde accu heeft.

Sega heeft de Astro City Mini nog niet officieel aangekondigd; details over het arcadekastje verschenen in een interview van het Japanse Game Watch. Dat artikel is echter weer offline gehaald, maar onder andere Segabits heeft de details nog.

Er komen 36 games op de Astro City Mini te staan. Een tiental daarvan zijn bekend: Alien Syndrome, Alien Storm, Golden Axe, Golden Axe: The Revenge of Death Adder, Columns II, Dark Edge, Puzzle & Action: Tant-R, Virtua Fighter, Fantasy Zone en Altered Beast.

Eind dit jaar moet de kleine arcadekast uit komen in Japan, voor 12.800 yen. Omgerekend is dat zo'n 105 euro. Het is niet bekend of Sega plannen heeft om de Astro City Mini in Europa uit te brengen. Sega maakte eerder al de Mega Drive Mini en de Game Gear Micro. Sega's nieuwe miniconsole lijkt ook op SNK's Neo Geo Mini.