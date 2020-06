Sega brengt Micro-handheld uit om dertigste verjaardag Game Gear te vieren

Sega heeft een miniatuurversie van de Game Gear-handheld aangekondigd. Het Japanse bedrijf brengt de Game Gear Micro ter gelegenheid van de dertigste verjaardag van de originele draagbare spelcomputer uit.

De Sega Game Gear Micro verschijnt op 6 oktober in de kleuren zwart, geel, blauw en rood. Elke variant bevat vier verschillende games. Zo levert Sega de zwarte versie met onder andere Sonic the hedgehog en Outrun, en bevat de gele handheld onder andere drie Shining Force Gaiden-games. Gezien de meegeleverde games lijkt de Game Gear Handheld in ieder geval in eerste instantie op de Japanse markt gericht.

De release is ter ere van de dertigste verjaardag van de Game Gear. Die verscheen op 6 oktober 1990 in Japan op de markt. Een jaar later kwam de handheld met kleurenscherm in Europa uit. De draagbare spelcomputer ging onder andere de concurrentie met de Game Boy van Nintendo en de Lynx van Atari aan. Bij reviews werd het kleurenscherm als positieve eigenschap genoemd, maar onder andere de grootte werd negatief beoordeeld en de Game Gear moest het wat populariteit betreft afleggen tegen de Game Boy.

De Micro-versie is met afmetingen van 80x43x20mm 40 procent kleiner dan het origineel. Het scherm heeft een beelddiagonaal van 1,15 inch tegenover 3,2 inch voor de Game Gear uit 1990. Meer details maakt Sega nog niet bekend, maar wel toont het bedrijf een Big Window Micro-accessoire, dat op de handheld te bevestigen is en dat de games vergroot weergeeft. Aan de voorkant zit een enkele monospeaker maar ook is een 3,5mm-audio-uitgang aanwezig. De handheld is via usb te laden en kan met twee AAA-batterijen van stroom voorzien worden.