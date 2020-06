CD Projekt RED stelt online evenement voor Cyberpunk 2077 uit tot 25 juni

CD Projekt RED heeft het online Night City Wire-evenement uitgesteld van 11 juni tot 25 juni, omdat er momenteel volgens de studio 'belangrijkere discussies plaatsvinden'. Tijdens het evenement zou er meer over Cyberpunk 2077 bekendgemaakt worden.

CD Projekt RED meldt het uitstel op zijn Twitter-account en spreekt daarbij zijn steun uit voor de Black Lives Matter-protesten die met name in de VS plaatsvinden. Het Poolse gamebedrijf maakte begin mei bekend dat Night City Wire zou plaatsvinden.

De studio gaf verder geen details over het evenement, maar aangenomen werd dat het om een online presentatie met betrekking tot Cyberpunk 2077 zou gaan. Volgens de Community Lead van CD Projekt Red, Marcin Momot, zouden er 'dingen getoond worden' tijdens Night City Wire en het bedrijf bevestigt nu dat het om informatie over het cyberpunkspel gaat. Night City is de stad waar Cyberpunk 2077 zich afspeelt.

Meer aan games gerelateerde evenementen zijn uitgesteld met de protesten als genoemde reden. Zo stelt IGN de start van zijn Summer of Games-reeks aankondigingen uit tot 8 juni. Activision verplaatste de start van nieuwe seizoenen voor Call of Duty-games en Sony stelde de onthulling van launchgames voor de PlayStation 5 uit.