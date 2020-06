Gameontwikkelaars zeggen actie te nemen tegen racisme in games

Meerdere gameontwikkelaars zeggen stappen te zetten tegen discriminatie en racisme in hun games en bedrijven. Zo wil Infinity Ward meer doen om het fenomeen aan te pakken in de Call of Duty-games en doneert Niantic het geld dat met een Pokémon Go-evenement wordt opgehaald.

De ontwikkelaars doen dat naar aanleiding van de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd, wiens overlijden sinds twee weken aanleiding is voor wereldwijde protesten. Onder andere ontwikkelaar Infinity Ward zegt op Twitter harder op te willen treden tegen racistische uitlatingen in zijn games. "We delen al dagelijks duizenden bans uit aan spelers met racistische of hatelijke namen, maar we moeten meer doen", schrijft het bedrijf. De ontwikkelaar wil daarom meer middelen vrijmaken om racistische inhoud in het spel te identificeren, betere filters instellen voor racistische gebruikersnamen, meer permabans uitdelen en het gemakkelijker maken om beledigingen te melden.

Infinity Ward gebruikt de Call of Duty-games zelf ook om meer aandacht voor racisme te vragen. In Modern Warfare en Warzone verschijnt een bericht met daarin Black Lives Matter. Ook andere ontwikkelaars houden dergelijke acties. Zo haalde Rockstar de onlinemodi van Grand Theft Auto V en Red Dead Redemption twee uur offline als protest. Ontwikkelaar 2K Games deed hetzelfde met NBA 2K, Dragon City en Monster Legend. Private Division deed dat met The Outer Worlds en Kerbal Space Program.

Inmiddels zeggen ook tientallen ontwikkelaars en studio's geld te doneren aan goede doelen. Zo geven Square Enix en Ubisoft respectievelijk 250.000 en 100.000 dollar aan goede doelen. Pokémon Go-maker Niantic doneert minimaal 5 miljoen aan opbrengsten van het virtuele evenement Pokémon Go Fest 2020. Humble Bundle stelt een beurs van een miljoen dollar beschikbaar om meer zwarte ontwikkelaars aan te trekken.