Xiaomi kondigt Black Shark 4 en 4 Pro-gamingtelefoons aan

Xiaomi heeft de Black Shark 4 en 4 Pro aangekondigd, twee nieuwe gamingtelefoons. De telefoons hebben twee lagen koeling om throttling tegen te gaan en beschikken over capacitieve schouderknoppen die drukgevoelig zijn.

Dankzij die drukgevoeligheid kan de software het verschil waarnemen tussen een lichte aanraking en stevig indrukken, en daarop reageren, blijkt uit de productpagina van Xiaomi. De Black Shark 4 en 4 Pro volgen de Black Shark 3 van vorig jaar op. Behalve in de knoppen komt het gamingaspect ook naar voren in de koeling. Tussen het scherm en het pcb zit een eerste vapor chamber; tussen het pcb en de achterkant zit een tweede laag. Die moeten de processor tot achttien graden Celsius koeler houden dan zonder koeling.

Xiaomi zet verder in op snel bedraad laden en heeft de telefoons voorzien van de mogelijkheid om te laden met 120W, waardoor de telefoon binnen een kwartier weer helemaal vol kan zijn. Laden gebeurt met 20V en 6A. De accu heeft een capaciteit van 4500mAh. Beide telefoons hebben een 6,67"-oledscherm van Samsung met 120Hz-verversingssnelheid en de mogelijkheid om touch-input te verwerken tot 720 keer per seconde. De telefoons hebben 6, 8 of 12GB Lpddr5-geheugen en 128 of 256GB UFS 3.1-opslag.

De gewone versie en de Pro verschillen op twee belangrijke gebieden. De gewone versie heeft een Qualcomm Snapdragon 870-soc. Dat is een heruitgave van de Snapdragon 865 van vorig jaar. De Pro-variant heeft een Snapdragon 888. Het andere grote verschil zit in de cameraset-up. De gewone versie heeft een 48-megaspixelhoofdcamera; bij de Pro gaat het om een 64-megapixelcamera.

De goedkoopste reguliere versie, met 6GB geheugen en 128GB opslag, kost bij release in China 2699 yuan, omgerekend momenteel ongeveer 350 euro. De goedkoopste Pro-versie, met 8GB geheugen en 128GB opslag, kost omgerekend rond 515 euro. Over een release in de Benelux is nog niets bekend. Vorige Black Shark-telefoons kwamen wel uit in Europa.